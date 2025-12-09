容天佑迎娶富家女五星級酒店筵開23席 新娘晒巨型龍鳳鈪氣派十足

容天佑迎娶富家女Winnie

現年30歲嘅TVB小生容天佑，憑劇集《法言人》飾演見習師爺「Tony仔」而備受關注。今年10月頭喺社交網站宣布求婚成功，10月尾完成傳統過大禮儀式，日前喺麗思卡爾頓酒店舉行盛大婚禮迎娶拍拖8年嘅富家女扶天恩（Winnie）。

容天佑跟足傳統，先喺朝早與兄弟團接新娘及進行敬茶儀式，佢著上藏藍色調金龍馬褂，而全身金器嘅新娘就著上金龍彩鳳粉紅鑽褂皇，氣派十足。去到晚上，二人選擇喺麗思卡爾頓酒店舉行證婚及晚宴，當晚筵開23席，邀請多位圈中前輩及好友出席，例如李司棋、向海嵐、張頴康、崔建邦、何依婷、張彥博、翟威廉及焦浩軒等等。

晚宴開始前，一對新人及兄弟姊妹以熱鬧跳舞形式進場，兄弟陳俊堅用兩星期為大家排舞，現場氣氛高漲。去到致詞時，容天佑表示爸爸喺幾個月前中過2次風，感恩爸爸現時康復中，所以特別明白要珍惜眼前人，祝願大家身體健康及生活愉快。

