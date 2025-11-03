容海恩衡量眾多因素棄連任 直言「前家翁」有影響非關鍵 離婚對袁彌昌不公平

容海恩坦言袁弓夷對其工作有影響，但若離婚對袁彌昌不公平。(商台圖片)

立法會選委界議員容海恩在今屆立法會選舉前夕公布不再尋求連任，她今早(3日)在商台節目指，不再參選是個人衡量眾多因素後的決定，並不認為其「前家翁」、國安通緝犯之一袁弓夷最關鍵因素，但坦言客觀上對其政治工作有影響。

等女兒年長一些再解釋祖父行為

容海恩續指，事件曝光後選民因為家人違反國安法對她有所質疑擔心，無論如何解釋無關係也未必會信。被問到有否考慮過離婚，與袁氏完全撇清關係，她指對丈夫袁彌昌不公平，應該分開來看。她又明言孩子與祖父的交流，一向由袁彌昌處理，自身從不過問，但會等兩人年長一些就會向其解釋祖父行為，目前她們都知道父親家族有不少親戚都在外國生活，而娘家則會很積極處理教養和接送孩子，形容家中分工很重要。

會重新專注法律方面工作

容海恩又指，9年議會生涯是很好的人生經驗，她認為是否參選要考慮年齡等因素，或許可以趁有體力四處走動時，多陪伴兩名孩子。她又笑言生孩子後工作太忙，一直沒有時間運動修身，未來希望有更多時間做運動，重拾游泳興趣及多參加渡海泳，最近一星期都游返三次水。由於她仍有大律師及大灣區律師資格，立法會任滿後將會重新專注法律方面工作，目前亦有科技園公司董事身份，可繼續推動創科發展。

