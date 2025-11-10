容祖兒帶師弟出大場面 曾比特Mike難掩首登大舞台興奮

「2025第十五屆全國運動會」開幕禮昨晚（9日）於廣州的廣東奧林匹克體育中心舉行，容祖兒、曾比特（Mike）、樂隊Daze In White兩位成員鄭宗健（Felix）及李肇航（Eugene）獲邀擔任表演嘉賓，四個單位同台合唱主題曲《龍騰伶仃洋》，現場氣氛熾熱。

今次開幕禮的「第三章《同夢同圓》：成世夢圓」環節，由祖兒、Mike、搖滾樂隊Daze In White及另外三個單位演出，組合勁有新鮮感，歌曲氣勢磅礴，祖兒跟Mike更企正C位，隔住個Mon都feel到震憾感！

演出過後，祖兒仍然興奮，「好榮幸有機會喺全運會嘅開幕禮演出，希望大家都可以喺全運會入面搵到屬於自己嘅夢想。」提到帶着師弟們出大場面，祖兒即笑說：「唔好咁講，大家差唔多年紀，我早出道啫，哈哈。其實係好開心可以同佢哋一齊演出，今次同Mike、Daze In White合作好新鮮，佢哋把聲好有力量。」

而剛加入公司的Mike，首個job便是於大型盛事任表演嘉賓，他坦言收邀請時十分驚訝，「同埋知道合唱嘅對象除咗大師姐，亦都有同門嘅樂隊，同埋有澳門、廣州代表嘅時候，自己有少少緊張，因為好似代表一個香港嘅年青人去演繹呢個青春熱情，所以自己都做咗好多功課，一路練習，又send俾導演聽，等佢俾啲意見我可以點樣演繹得更加好，希望大家會滿意。」表演完的Mike坦言這是他人生第一次面對那麼多觀眾，所以難掩興奮之情，「最開心就係一首咁激情嘅歌，有咁多人同我一齊去演繹呢首歌嘅時候，個人自不然就會有一種好激動嘅感覺，所以我好enjoy今次嘅舞台，好開心。」

至於Daze In White的兩位成員Felix及Eugene則分享道：「我哋希望透過音樂，令大家感受到團結同友誼嘅力量，呢個亦正正係全運會嘅精神！」

