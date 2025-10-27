尖沙咀凱悅酒店自助餐買二送二 人均低至 $315 歎大閘蟹
容祖兒為李昊個唱做嘉賓 錫手摸頸臉貼臉好大膽
【on.cc東網專訊】天后容祖兒跟內地新生代歌手李昊因內地綜藝節目《聲生不息》而結緣，李昊視祖兒為偶像，他在《聲》的初舞台上正是獻唱祖兒的歌曲《心之科學》，之後又一齊合唱了《煙霞》，可謂追星贏家。前晚（25日）李昊在成都舉行個人演唱會，祖兒擔任嘉賓驚喜登場，2人合唱《心之科學》、《習慣失戀》及《隆重登場》，李昊以白色超低V上衣上陣騷胸肌，而祖兒身穿紫色Tube Dress，兩人合唱《習慣失戀》時全程手拖手，期間李昊更拖起祖兒的手背親吻，搞到全場尖叫，尾聲時，李昊又再出手輕撫祖兒的頸項，令祖兒險些笑場，其後兩人又臉貼臉，還十指緊扣跳舞及抱抱，網民笑指李昊跟祖兒初次合唱時表現害羞，想不到現時愈來愈大膽，借做嘉賓為名，追星為實，讚他再度成就解鎖，簡直是追星天花板。
台上祖兒表示很高興認識李昊，她解釋：「因為在我心目中，你看他的樣子好像很正經，唱情歌很深情，對音樂那種執着，但是我們私底下他很搞笑，我是在《聲生不息》中被他逗到，他有時候不停的說出周星馳的電影對白。」李昊即時更正對方：「那是對你的表白，不是對白。」接着祖兒又讚李昊擁有一個老靈魂：「他對廣東歌的執着，演唱會的導演跟我說，他比我聽的廣東歌還多，所以我很希望你在將來的日子有機會來香港開演唱會，真的期待，到時候可以再邀請我，這樣約定了吧！」
許紹雄驚傳病危入院 家人圈中好友前往醫院
現年76歲嘅資深藝人「Benz雄」許紹雄，近年與家人移居新加坡享受半退休生活，雖然鮮有幕前演出，不過經常喺社交網站發布影片分享生活日常。今日（27日）驚傳許紹雄病危入院，有傳媒報道指其家人及唔少圈中好友前往醫院。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
前主播梁凱寧晒婚照 網民羨幕男方抱美人歸：上一世扶阿婆過馬路一萬次
前TVB新聞主播梁凱寧於2013年加入無綫新聞部，直至2019年離職。近年，梁凱寧除咗主持、KOL工作，亦為香港浸會大學傳理學院擔任新聞系客席講師，同時相當好學，修讀香港中文大學醫學院耳鼻咽喉—頭頸外科學系—言語及病理理學碩士課程，於前年正式成為衞生署認可言語治療師。梁凱寧一直有個大學時期就開始拍拖嘅男友，今年7月藉33歲生日，於社交平台宣布與男友訂婚。昨日（26日），梁凱寧PO出二人婚紗照，梁凱寧穿上若隱若現嘅婚紗款式，呈現好身材，被網民大讚「最美新娘子」，唔少網民留言恭喜，希望二人幸福滿滿，又有網民表示羨幕梁凱寧老公：「老公贏了99.99％香港人」、「天造地設嘅一對」、「好完美的靚😍😍congratulations ♥️」、「十分美麗，百看不厭」、「能娶得美嬌娘，夫復何求！」、「又有多一個人上一世扶阿婆過馬路一萬次」等等。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
武指火星再爆成龍剋扣武師薪酬 西片替身1200美元扣剩200美元 嘲：我諗你都忘記咗
著名武術指導、前成家班成員火星（蔣榮發）早前接受傳媒訪問時，大爆成龍昔日在薪酬上刻薄為他賣力的兄弟，成龍至今未有回應。火星昨日（10月26日）到亞視廠房出席活動時接受媒體訪問，再爆出當年成龍到外國拍西片，疑似扣起成家班成員的薪酬，包括零用錢和替身費，全部被剋扣了大部份金額，當中有替身原應獲得1,200美元（約9,360港元），但結果只得200美元（約1,560港元）。Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
黃潔琪小背心谷盡教set頭 網友狂Loop夠4個鐘
【on.cc東網專訊】馬來西亞女神黃潔琪（Miko Wong）樣子甜美，加上擁人一副驕人身材，又毫不吝嗇不時於社交網派福利，故深受粉絲愛戴。Miko日前在社交網上載短片，教大家如何製作日式髮型，她寫道：「手殘黨也能輕易學會的『日式翘翘頭』，重點筆記 - 小量多次東方日報 OrientalDaily ・ 5 小時前
Mr.多倫多開show俾觀眾鬧爆唔專業 結他手Ronny披露代主音Dash受癌病後遺影響演出 「啲水會灌入喉嚨」
現時由Ronny（黎澤恩）、MJ（譚傑明）、Dash（譚健文）及Tom（杜志烜）組成嘅樂隊MR.，早前去到加拿大多倫多舉行「輕狂歲月音樂會」。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
新垣結衣廣瀨鈴接棒Soflan！ 星野源6年厭倦夫妻隱居計畫！
不止Meltykiss，新垣結衣的代言檔一波接一波鬆動。獅王Soflan Aroma Rich，她連推6年，靠那股持久香味圈粉無數，最近卻由廣瀨鈴接手，廣告主題還是「さよならダメージ」，但鈴木的青春活力一上場，就把結衣的溫柔路線蓋過去了。Japhub日本集合 ・ 3 小時前
32年前的CHANEL由Jennie演繹！由老佛爺Karl Lagerfeld設計的經典山茶花泳衣，現在看回還是很時尚火辣
Jennie在BLACKPINK高雄巡演裡，復刻了Chanel 1993年由老佛爺Karl Lagerfeld設計的經典山茶花泳衣，完美駕馭32年前的老佛爺經典設計！Yahoo Style HK ・ 9 小時前
陳偉霆、趙露思《許我耀眼》成熱話！平民女孩擠上流的故事捲抄襲風波?
陸劇《許我耀眼》近期引爆全網熱議！ 由陳偉霆與趙露思領銜主演的都會愛情劇，憑藉「平民女孩逆襲上流社會」的劇情，開播即登各大平台熱播榜。然而該劇近日卻陷入嚴重的抄襲爭議，被指控劇情與多部經典作品高度雷同！《許我耀眼》改編自作家張悅然的人氣小說《大喬小喬》，劇版描繪趙露思與陳偉霆的假面婚姻與愛情。《許我耀眼》講述女主角許妍（趙露思 飾）自小由外婆撫養長大，因與原生父母積怨深重，隱瞞出身嫁入豪門，與腹黑霸總丈夫沈皓明（陳偉霆 飾）締結一場表面完美的利益婚姻。雖然劇集成為不少人近日的心水大熱劇集，但同時有網友發現劇中社群留言畫面疑似照搬台劇《我們與惡的距離》（與惡）的「商業模板」，連分鏡都高度相似。加上劇中菜色台詞幾乎一字不差地複製張藝謀導演電影《大紅燈籠高高掛》的對白，趙露思飾演的主播角色台詞也被指出有「參考片段」。 同時又有網友指出，劇情設定更被網友認為與秀智主演韓劇《安娜》高度相似，同樣描述平民女孩冒充身分進入上流社會的故事，連假父母參加婚禮等細節都相同。雖然有着不少爭議，但無阻《許我耀眼》成為近期大熱的劇集，接近大結局時，該劇彈幕互動量已突破3億，創下新紀錄。 推薦閱讀:➤ 《許我耀眼ELLE.com.hk ・ 4 小時前
泰國王太后詩麗吉病逝 享年93歲 昔被封時尚偶像 與先王一見鍾情婚姻維繫六十載｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】泰國王室今（25日）發公告，王太后詩麗吉（Sirikit）昨日病逝，享年93歲。 詩麗吉王后晚年健康轉差，2012年曾患中風，此後鮮有公開露面。公告表示，詩麗吉自2019年9月入院，期間多次出現健康問題，至本月17日，詩麗吉因感染引發敗血症，病情持續惡化，至昨晚 9 時 21 分在朱拉隆功醫院安詳離世。Yahoo新聞 ・ 1 天前
星二代遲上機累全機乘客苦等 親解「耍大牌」真相
【on.cc東網專訊】台灣綜藝天王吳宗憲女兒吳姍儒，近日自爆搭飛機曾經遲上機，導致航班延誤，全機乘客等她一個，相當「大牌」！其實事情是發生在她赴美留學時，當時她從美國某城市飛往另一城市，中途在某機場短暫停留，她以為已經到埗，竟然自行落機兼等行李，苦等多時後向地勤東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
姜濤12月開個唱 不忍英國姜糖無錢返港追星親回「我請你來唄」
MIRROR成員姜濤尋日宣布將於今年12月18日至21日舉行4場個人演唱會。唔少姜糖磨拳擦掌等撲飛，但亦有fans呻冇得睇。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
星光背後 ｜盧頌恩憶述兒時喪父不理母親反對入行 樂於當節目下把：無得釋懷
2009年21歲入行，現年37歲的盧頌恩(妹頭)，2014年起夥拍李尚正(阿正)主持《臥底旅行團》至今成為HOY TV王牌節目Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
「越少見面越愛你？」這4大星座男超適合遠距離戀愛！
很多人覺得感情要天天見面才會濃，一旦分開就容易變淡。其實，有些星座男偏偏「越少見面，愛越深」！他們不愛天天黏在一起，卻總在分開時默默準備驚喜、用細節堆疊真心。來看看哪些星座男屬於「距離派戀人」，別再誤會他們冷淡啦～姊妹淘 ・ 1 小時前
姜濤體諒姜糖有經濟負擔 霸氣承諾請粉絲睇騷
MIRROR成員姜濤日前出席《全民造星Family》記者會時宣布即將會在12月開演唱會，他透露開騷日期是12月18日至21日，一共開四場。較早前有報道指姜濤會打破自己記錄連開八場，他接受訪問表示暫時只知道會開四場，對於加場則以隨緣的心態看待。近日有一名疑為海外留學生的姜糖（姜濤粉絲）昨日於社交網以「沒實力就不要追星」的am730 ・ 19 小時前
皮亞斯喪子後首復工
【Now Sports】英格蘭前國腳皮亞斯，早前其兒子哈利，因為駕駛農業拖拉機，意外出事身亡後，上周六終在悲痛過後復工。現年63歲的皮亞斯（Stuart Pearce）上周六替足球媒體talkSPORT開咪，現場評論賓福特對利物浦的英格蘭超級聯賽，而亦是該英格蘭名宿，早前發生喪子之痛後，首現於公眾場合，並且復工。據其工作拍擋 Reshmin Chowdhury在社交平台《X》貼文中的圖片所見，皮亞斯心情似乎已經平復，但就不再提兒子命喪於意外的事。終年21歲的哈利是皮亞斯的前妻所誕下的幼子，其家族在哈利意外身亡後，發表悼文，希望這位年輕小子，可以得到安息，而皮亞斯在兒子過身後，這麼快回復心情工作，似乎一切悲傷已成過去。now.com 體育 ・ 22 小時前
Mirror全團現身記者會 將出新團歌搞跨年騷 姜濤12月再開個人演唱會
Mirror罕有全團現身活動！今年集中小組項目的Mirror，齊人現身Makerville《全民造星Family》記者會，公佈未來多個活動，包括將參與今年12月31日於澳門的「家族show」Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
愛．回家之開心速遞︳每周劇情簡介
愛．回家之開心速遞 每周劇情簡介Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
任時完回歸歌手身份！變態殺人狂簽約SM延續歌手夢
以《未生》、《緊急迫降》等作品展現精湛演技的任時完，近日正式宣佈與SM娛樂簽下合約，時隔多年重返歌手身份，實現「演員與歌手雙棲發展」的約定！推薦閱讀:➤ 《魷魚遊戲3》「333號」任時完曾封「青龍視帝」！36歲韓國童顏男神穿搭解構➤ Big Bang T.O.P要出個人專輯了！低音炮華麗陣容重回歌手本業Follow us on:Facebook: elleOnlineHKInstagram: @ellehongkongYouTube: ELLETVHKELLE.com.hk ・ 4 小時前
《Yahoo電影》專訪｜Disney+《宇宙Marry Me?》崔宇植愛搞笑自比「片場小狗」 庭沼珉甜讚對手：這是一生人一次的化學作用
Disney+由崔宇植、庭沼珉主演的愛情喜劇《宇宙Marry Me?》自播出以來口碑滿滿，收視也創新高。兩位主角早前更接受《Yahoo電影》專訪，透露了大量不為人知的小秘密！崔宇植就表示自己會於片場帶動氣氛：「我會像隻小狗般四圍跑，令大家感覺都自在。」令拍檔庭沼珉都被感染：「因為他很搞笑，我自己都很驚訝，想不到自己可以如健談、笑這麼多！」兩位劇內外都CP感滿滿，充滿戀愛氛圍！Yahoo Movies HK ・ 33 分鐘前
檸萌影視(09857.HK)所製短劇《東北愛情往事：閃婚玫瑰》累計播放量突破10億
檸萌影視(09857.HK)公布，旗下短劇廠牌星檸文化所製作的短劇《東北愛情往事：閃婚玫瑰》累計播放量突破10億次，上線3天播放量突破3億次。(gc/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 3 小時前