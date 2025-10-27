容祖兒為李昊個唱做嘉賓 錫手摸頸臉貼臉好大膽

【on.cc東網專訊】天后容祖兒跟內地新生代歌手李昊因內地綜藝節目《聲生不息》而結緣，李昊視祖兒為偶像，他在《聲》的初舞台上正是獻唱祖兒的歌曲《心之科學》，之後又一齊合唱了《煙霞》，可謂追星贏家。前晚（25日）李昊在成都舉行個人演唱會，祖兒擔任嘉賓驚喜登場，2人合唱《心之科學》、《習慣失戀》及《隆重登場》，李昊以白色超低V上衣上陣騷胸肌，而祖兒身穿紫色Tube Dress，兩人合唱《習慣失戀》時全程手拖手，期間李昊更拖起祖兒的手背親吻，搞到全場尖叫，尾聲時，李昊又再出手輕撫祖兒的頸項，令祖兒險些笑場，其後兩人又臉貼臉，還十指緊扣跳舞及抱抱，網民笑指李昊跟祖兒初次合唱時表現害羞，想不到現時愈來愈大膽，借做嘉賓為名，追星為實，讚他再度成就解鎖，簡直是追星天花板。

廣告 廣告

台上祖兒表示很高興認識李昊，她解釋：「因為在我心目中，你看他的樣子好像很正經，唱情歌很深情，對音樂那種執着，但是我們私底下他很搞笑，我是在《聲生不息》中被他逗到，他有時候不停的說出周星馳的電影對白。」李昊即時更正對方：「那是對你的表白，不是對白。」接着祖兒又讚李昊擁有一個老靈魂：「他對廣東歌的執着，演唱會的導演跟我說，他比我聽的廣東歌還多，所以我很希望你在將來的日子有機會來香港開演唱會，真的期待，到時候可以再邀請我，這樣約定了吧！」

【更多影劇新聞詳情請上東網新聞】