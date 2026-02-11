狗隻入食肆｜謝展寰：考慮限每人兩狗
容祖兒王菀之御用監製為女歌手唱功評級 評炎明熹A+僅次於王菲林憶蓮？
不時有網民開post自行評價歌手唱功水平，仲分埋級數。畢竟呢啲係個人口味，未必中肯但勝在多人討論。估唔到連容祖兒王菀之御用監製馮翰銘Alex都出post為女歌手唱功評級。介紹返，馮翰銘畢業於美國音樂名校 Berklee College of Music，曾經5次奪得叱咤樂壇編曲人大獎，以及拎過2次叱咤樂壇監製大獎，夠說服力啩。
馮翰銘嘅女歌手唱功評級如下 －
Tier S: 林憶蓮,王菲, 王菀之,Gin Lee, Janice & Joey
Tier A+: 欣宜,炎明熹
Tier A ( Vibe ) Moontang, Kiri, Jace, Cloud, Marf
唔少人都討論早前重新出發嘅炎明熹得到馮翰銘相當高分評價，有留言估Alex同Gigi係咪有合作，Alex就回覆話冇，但亦好期待有咁嘅機會。另外有網民將近年上位嘅Jace陳凱詠評為C級唱功，馮翰銘就喺個post問咗句「如果 Jace Tier C ， 咁 Nancy Kwai應該係…」，意味深長。
