容祖兒用沖茶過程洗滌心靈 窩心設計月餅禮盒

【on.cc東網專訊】歌手容祖兒日前為茶店開幕擔任剪綵嘉賓，她以露腰裝上陣，並化身奶茶大師炮製飲料，獲大批粉絲撐場。祖兒有首歌叫《我杯茶》，她笑言歌都有，我的真很喜歡喝茶：「覺得飲茶有一種好療愈嘅感覺，我都好鍾意飲水，但有時覺得水好淡，茶就好適合，而且沖茶過程好療愈好靜心，當緊張時候，我會用沖茶過程去洗滌自己心靈。」又即場在杯上簽名送給現場粉絲。

另外，近日祖兒在社交網拍片開箱其慈善基金首次推出的自家製月餅禮盒，並分享設計理念：「月餅盒秉承咗容祖兒嘅風格充滿童真嘅設計，每盒都係唔同顏色。我哋仲用咗環保膠去設計月餅盒，而且唔簡單，可以變成一盞好精美嘅枱燈。」

