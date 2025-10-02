容祖兒疑似被人輕掃玉背 楊受成「出手救駕」被讚 經理人霍汶希還原事發經過

日前喺澳門舉行嘅《2025灣區升明月》活動上，有網民拍攝台下情況時，片中穿著露背晚裝嘅容祖兒，被身旁一名穿米白色西裝嘅男子輕掃玉背，之後英皇娛樂老闆楊受成同祖兒換位。有網民大讚楊老闆功力深厚，見狀立即醒目地幫愛將祖兒解圍。根據當晚嘅合照，容祖兒同枱嘅有王力宏、肖戰、楊受成、成龍及孫楠，當中只有成龍著米白色西裝。

有片段拍到容祖兒被人「掃背」，老闆楊受成立即起身

當晚容祖兒同枱嘅有王力宏、肖戰、楊受成、成龍及孫楠

楊受成同王力宏、肖戰合照

同枱嘅仲有孫楠（左一）

當晚大會安排嘉賓坐指定座位，容祖兒本來坐肖戰旁邊

片段瘋傳後，有傳媒向容祖兒經理人霍汶希查詢，Mani指老闆楊受成要去同王力宏及肖戰影合照，本身坐喺肖戰隔離嘅祖兒就同老闆調位，變咗坐喺成龍隔離。Mani話之後楊老闆影完相，成龍拍一拍容祖兒叫佢坐返原位。Mani又表明成龍大哥睇住祖兒大，係個非常gentleman嘅人。睇返其他網上片段，當時情況同Mani所講嘅相當吻合，而疑似成龍拍祖兒玉背前一刻，楊老闆已經起身準備坐返原位。

容祖兒同成龍同台合唱《明明白白我的心》

成龍拖住身穿晚裝長裙嘅祖兒落樓梯離開台面

《2025灣區升明月》活動上，容祖兒同成龍同台拖手合唱《明明白白我的心》，到表演完畢後，成龍再拖住身穿晚裝長裙嘅祖兒落樓梯離開台面，一如Mani所講好Gentleman。

