鍾嘉欣專訪（下）愛老公無悔放下一切出嫁
容祖兒缺陣內地「學校操場拼盤show」 主辦方改票價 Joey粉絲： 可以抖抖
早前內地有主辦單位公布，將於10月初喺廣東雲浮市一間學校嘅操場舉行俗稱「拼盤 show」嘅群星演唱會，頭牌歌手更加係香港天后容祖兒。內地網民一度討論此事，認為祖兒「由紅館唱到學校操場」。亦有人懷疑演唱會孰真孰假，不過主辦單位已經確認係堅嘅。
近期再有網民發現，該演唱會尚有唔夠一個月就開show，但係至今仍未售票。而且最新版本大會宣傳海報上，容祖兒照片已經「不翼而飛」，C位改由原本排側邊嘅側田頂上，另外演出卡士加入呂方、台灣歌手潘美辰。而原本以剪影交代嘅「神秘嘉賓」同樣喺海報上消失，換上同剪影輪廓好相似嘅洪卓立。
有內地網民話冇咗容祖兒，個演唱會當堂失色不少。更有人對比2款陣容下嘅演唱會票價，以最平飛嚟計的話，「祖兒值8蚊」。但若果以最貴嘅飛計，相差變成超過200蚊。
近年主力內地發展嘅容祖兒，去年11月喺家鄉江門出席一個「拼盤show」演出，不過因為身體抱恙，祖兒只能聲沙沙咁上台現身，跟住音樂向台下觀眾揮手，全程未有演唱，仲要同觀眾道歉。有歌迷認為今次祖兒唔參加演出的話，可以抖抖之餘，亦唔需要理會被指「下鄉演出」嘅評語。
