容羨媛分享媽媽加拿大入急症室經歷 住院5日埋單約23萬港元：呆咗

容容Fion親子頻道影片截圖

前TVB節目《東張西望》主持容羨媛於2024年結束與TVB 16年賓主關係，一家四口移居加拿大溫哥華，搖身一變成KOL，活躍於YouTube分享當地生活點滴，曾拍片分享移居加拿大嘅內心感受，指曾經歷3個月黑暗日子而引起迴響。近日，容羨媛喺最新影片中提到身為旅客嘅媽媽喺加拿大突感不適入院，一次急症住院最終埋單約23萬港元。

事件發生喺數月前，容羨媛媽媽飛往加拿大探親，卻在當地突然身體不適，需要即時送院：「點知佢就突然間唔舒服，需要入急症室，甚至係住院住咗5日。」容羨媛憶述，幸運嘅係加拿大醫院處理頗有效率，媽媽抵達急症室後僅等候1至2小時便被安排入院，隨即展開多項檢查，經過治療後才於第5日順利出院。不過，帳單送到手時，容羨媛就呆咗，佢細數醫療開支，單係急症室登記費就要1,320加幣（約7550港元），每日住院費高達4200加幣（約24,027萬港元），仲未包括藥費與化驗費。由於加拿大採醫生、醫院分家制度，醫生費需額外計算，包括緊急治療費1980加幣（約11,327萬港元），每日巡房費更要150加幣（約858港元）。最終整個療程合共近4萬加幣，折合港幣約22.8萬元。容羨媛坦言，當得知可以分期或先付部分費用時，哭笑不得：「我嗰下已經覺得咁搞笑？我媽嚟旅行㗎之嘛，你要等一個月先拎到張單，其實佢都已經返咗香港啦！」佢更好奇問會計部：「佢唔使畀咗錢先走得？咁啲人咪會走數囉？」對方笑言相信病人最終會付款。

廣告 廣告

幸而容羨媛媽媽有購買旅遊保險。不過佢指出，香港大部分旅遊保險都要求實報實銷，需自行墊付全額後再申請報銷。當佢聯絡保險公司希望能直接由保險方向醫院付款，卻被回覆「我哋無Direct Bill。」令佢非常頭痛。最終佢只能先自行找數，再提交文件申請索償，容羨媛坦言兩地出單與索償時間嘅落差，索償過程忐忑又擔心：「一日未攞到錢，一日你都好擔心。」幸好，保險公司最終全數賠償，讓佢終於鬆一口氣。容羨媛喺片尾提醒大家去旅行一定要買保險：「但唔好淨係買，要睇清楚條款。」

容容Fion親子頻道影片截圖

容容Fion親子頻道影片截圖

容容Fion親子頻道影片截圖

容容Fion親子頻道影片截圖

容容Fion親子頻道影片截圖

容容Fion親子頻道影片截圖

容容Fion親子頻道影片截圖

容羨媛IG

容羨媛IG

容羨媛IG

容羨媛IG

按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可換領限量新人禮，立即下載！