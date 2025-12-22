宿敵契約 劇情︳原劇名《一笑隨歌》李沁陳哲遠夏夢張兆輝主演

故事大綱

平陵一戰，紅衣女射手付一笑（李沁飾）一箭重創敵國皇子鳳隨歌（陳哲遠飾），卻在此後遭遇伏擊失去記憶。流落正念山莊時，她與宿敵鳳隨歌意外重逢。為查明真相，昔日死敵被迫攜手，在危機四伏的玉京城中相互依靠。在生死考驗間，兩人情愫暗生，從互相利用到真心相託，最終共同破除陰謀，既守護了蒼生，也守住了彼此。

第一集 (12/22)

振南關一戰，錦繡的付一笑擊敗夙砂的鳳隨歌，戰後一笑及隨歌分別遇到伏擊，一笑被凌雪影救起，及後一笑與隨歌在正念山莊後山的藥池碰面，隨歌帶走一笑，想要調查振南關一戰與二人遭埋伏之謎，一笑跟隨歌回到夙砂…

第二集 (12/23)

莊后故意選隨歌母親忌日幫承陽辦及冠禮，平城問隨歌戰敗原因，隨歌表示找到奸細…隨歌與一笑談合作，看穿她挾持他的目的，二人互相報復後達成合作，隨歌對外稱一笑是其妾，帶她遊街遇上慕容曜和帶著三個孩子的凌雪影

第三集 (12/24)

官員提出和親，隨歌極力反對，表示鳳字營已經準備好再戰。一笑如今自身難保，她委托雪影把幾個孩子帶走，怎料阿方被那幫要殺一笑的人抓住，他們利用阿方將一笑引到船上，一笑身陷險境之際，隨歌及時趕到…

第四集 (12/25)

隨歌欲阻止兩國聯姻，不料戲陽心甘情願嫁給靜石，他雖心裡痛苦無奈，最終選擇成全戲陽，當晚一笑陪隨歌暢飲解愁，二人感情悄悄萌芽…靜石將抵達玉京城，忠心的神射手雲青知道隨歌不同意聯姻，自作主張要去暗殺靜石。

第五集 (12/26)

一笑在城樓看見靜石，立時思緒紊亂，隨歌讓她平靜下來。隨歌不同意一笑去見靜石，即使雪影暗中安排，亦從中作梗。靜石終與一笑見面，並表示會帶她回錦繡。一笑從寧非口中得知自己當日墮崖與平陵一戰計劃有變有關。

