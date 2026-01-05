宿敵契約 劇情︳原劇名《一笑隨歌》李沁陳哲遠夏夢張兆輝主演

故事大綱

平陵一戰，紅衣女射手付一笑（李沁飾）一箭重創敵國皇子鳳隨歌（陳哲遠飾），卻在此後遭遇伏擊失去記憶。流落正念山莊時，她與宿敵鳳隨歌意外重逢。為查明真相，昔日死敵被迫攜手，在危機四伏的玉京城中相互依靠。在生死考驗間，兩人情愫暗生，從互相利用到真心相託，最終共同破除陰謀，既守護了蒼生，也守住了彼此。

宿敵契約

宿敵契約

宿敵契約

宿敵契約

宿敵契約

第一集 (12/22)

振南關一戰，錦繡的付一笑擊敗夙砂的鳳隨歌，戰後一笑及隨歌分別遇到伏擊，一笑被凌雪影救起，及後一笑與隨歌在正念山莊後山的藥池碰面，隨歌帶走一笑，想要調查振南關一戰與二人遭埋伏之謎，一笑跟隨歌回到夙砂…

第二集 (12/23)

莊后故意選隨歌母親忌日幫承陽辦及冠禮，平城問隨歌戰敗原因，隨歌表示找到奸細…隨歌與一笑談合作，看穿她挾持他的目的，二人互相報復後達成合作，隨歌對外稱一笑是其妾，帶她遊街遇上慕容曜和帶著三個孩子的凌雪影

第三集 (12/24)

官員提出和親，隨歌極力反對，表示鳳字營已經準備好再戰。一笑如今自身難保，她委托雪影把幾個孩子帶走，怎料阿方被那幫要殺一笑的人抓住，他們利用阿方將一笑引到船上，一笑身陷險境之際，隨歌及時趕到…

第四集 (12/25)

隨歌欲阻止兩國聯姻，不料戲陽心甘情願嫁給靜石，他雖心裡痛苦無奈，最終選擇成全戲陽，當晚一笑陪隨歌暢飲解愁，二人感情悄悄萌芽…靜石將抵達玉京城，忠心的神射手雲青知道隨歌不同意聯姻，自作主張要去暗殺靜石。

第五集 (12/26)

一笑在城樓看見靜石，立時思緒紊亂，隨歌讓她平靜下來。隨歌不同意一笑去見靜石，即使雪影暗中安排，亦從中作梗。靜石終與一笑見面，並表示會帶她回錦繡。一笑從寧非口中得知自己當日墮崖與平陵一戰計劃有變有關。

第六集 (12/29)

戲陽與一笑見面，在城中閒逛時遇到隨歌及靜石；隨歌擅自寫信給靜炎請求讓靜石入贅夙砂，一笑問未然關於平陵之戰那天的事，發現未然說謊，一笑得知平陵一戰當晚有人假冒客商跟靜石見面，靜炎答應入贅之事…

第七集 (12/30)

一笑與未然激戰後放他走，但隨歌抓住未然；寧非質問未然殺一笑原因，一笑出現與二人恩斷義絕，寧非暈倒，凌峰稱有地方能救寧非，一笑要帶寧非去求醫；隨歌帶荀翔見平城，莊后否認刺殺與莊家有關，隨歌與平城針鋒相對

第八集 (12/31)

鳳隨歌公然頂撞鳳平城，並抗旨提起母親，被惱怒的平城下令回府反省，戲陽大婚大典前的祭祖大典改由二皇子亞獻。付一笑追問面具人究竟是誰，但夏靜石避重就輕，轉移話題求一笑回到他身邊，一笑心灰意冷，決然離開。

第九集 (01/02)

一笑想起曾聽到面具人提及給靜石送過一批銀兩，負責運送的是榮通鏢局，隨歌遂派人調查…一笑發現無影，追蹤她至死士營據點，無影正是當初訓練自己的死士營首領。無影欲殺一笑，一笑因聞到軟筋散渾身無力，命懸一線。

第十集 (01/05)

無影放火燒密室，幸好隨歌趕至救回一笑。靜石與戲陽大婚，玉京城普天同慶，一笑與隨歌結伴出遊，並互送禮物。戲陽跟靜石說可助他離開夙砂，兩人連夜潛逃；隨歌得悉連忙趕往攔截，戲陽以死相逼，此時一笑騎馬趕至…

第十一集 (01/06)

隨歌放戲陽與靜石逃離夙砂，一笑追他們之時不慎再次弄傷左臂，凌峰檢查後認為只有切開皮肉再修復經脈才能完全痊癒，隨歌為等待一笑完成治療而抗旨，平城忽然暈倒，眾太醫未能將他救醒，隨歌帶凌峰想醫治平城…

第十二集 (01/07)

凌峰救了平城，馬公公提醒隨歌若有人對他發難，一笑是命門。一笑猜如嫣與無影有關，答應隨歌離開卻暗地抓走如嫣，與她打賭面具人會殺她，如嫣輸了仍沒背叛面具人。隨歌發現死士營要暗殺侯靖，一笑追蹤殺手到慕容府…

按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可即時換領限量新人禮，立即下載！