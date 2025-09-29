密西根州摩門教堂遭槍擊縱火增至4死

（法新社密西根州大白朗市28日電） 警方表示，美國密西根州一座摩門教教堂今天遭到攻擊，造成至少4人死亡、多人受傷，槍手已確認為40歲的密州男子桑福德（Thomas Jacob Sanford）。

這起事件是美國近期多起致命攻擊事件中的最新一例。總統川普稱其為全國「暴力流行病」的一部分。

警方表示，槍手先駕車衝撞教堂後，持突擊步槍開火，最後縱火焚燒整座建築。

大白朗市（Grand Blanc）警察局警長雷恩（William Renye）在記者會上表示，警方接到第一通報案電話8分鐘後，在停車場擊斃攻擊者。

雷恩指出，除了稍早已公布的兩名死者，警方後來又在燒毀的教堂廢墟中發現另兩具遺體，搜尋工作仍在進行中。

他先前表示，此次攻擊另造成8人受傷，其中一人傷勢危急。

法新社記者在鄰近的柏頓（Burton）目擊大批警力駐守在疑犯家外。雷恩指出，嫌犯名為桑福德，現年40歲。

有關當局並未透露桑福德的更多細節，但美國媒體報導稱他是在當地長大，並曾於軍中服役。

攻擊發生地為俗稱摩門教的耶穌基督後期聖徒教會（The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints），事發後的照片顯示，大部分教堂建築已被燒成灰燼。

現場照片還顯示，一輛顯然是由嫌疑人駕駛的卡車撞入教堂側牆，車後掛著兩面美國國旗。

聯邦調查局（FBI）特別探員柯爾曼（Reuben Coleman）在記者會上表示，FBI已接手此案調查，並將其視為「有針對性的暴力行為」。

雷恩稍早指出，事發時教堂內有數百人聚集，廢墟中可能還會發現更多受害者。

川普總統在聲明中表示，這起槍擊案「令人震驚」，是「對美國基督徒的又一次有針對性的攻擊」。