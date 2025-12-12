富善邨通告揭黃忠基屬「天嵐」顧問 再兼宏業及房署外聘職務 天嵐：黃無參與該邨大維修︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑五級火後，警方以涉嫌誤殺拘捕大維修承建商「宏業」工程顧問兼授權簽署人黃忠基，其後傳媒揭發黃是房屋署外聘屋宇保養測量師。《Yahoo新聞》發現，黃忠基身兼最少三職，亦是「天嵐建築及測量顧問有限公司」的測量諮詢顧問。天嵐現時是大埔富善邨大維修的顧問公司，負責人林志超接受《Yahoo新聞》查詢時表示，黃忠基並非其月薪僱員，沒有合約關係，只是有需要時會諮詢對方，強調黃並沒參與富善邨的工作。

廣告 廣告

房屋署日前回覆傳媒時，承認黃忠基曾擔任房署外聘屋宇保養測量師，負責房委會東九龍轄下分區出租屋邨的保養維修，而黃被捕翌日（28日）被外判商解僱，房署未有回應黃忠基有否涉及利益衝突。

《Yahoo新聞》進一步發現，黃忠基一人涉戴三頂帽子。大埔的租置屋邨富善邨今年正籌備大維修，「天嵐建築及測量顧問有限公司」以82萬元中標顧問合約，負責檢驗樓宇及監督修葺工作。富善邨管理公司上周發通告，指翻查紀錄發現天嵐人手架構內，其中一名註冊建築師名字是「黃忠基」，於是向天嵐查詢。

富善邨管理公司「昇捷」發通告指，上周向屋苑大維修顧問公司天嵐查詢黃忠基在該公司的角色。

通知引述天嵐書面解釋，稱天嵐在公司簡介時說明黃忠基是「測量諮詢顧問」，而黃並非公司的認可人士，今次負責富善邨大維修的認可人士及檢驗人員是何偉強，強調黃忠基沒有參與富善邨任何工作。記者翻查市建局「樓宇復修公司登記計劃」資料，天嵐登記認可人士及檢驗人員是何偉強，沒有黃忠基。

天嵐負責人稱「朋友角度」諮詢：有嘢唔明就問佢

天嵐負責人林志超接受《Yahoo新聞》時解釋，公司在2014年成立，甫開業時做外地樓宇建築，沒有很多錢聘請眾多認可人士，當時在朋友介紹下，邀請黃忠基擔任測量諮詢顧問，提供獨立意見，「有嘢唔明就問佢，淨係咁樣。」

天嵐書面回覆稱，黃忠基是公司的測量諮詢顧問，但黃沒有參與富善邨大維修的工作。

市建局的「樓宇復修公司登記計劃」顯示，天嵐的認可人士及檢驗人員是何偉強。

他強調，公司並非以月薪制或合約聘請黃忠基，而是以「朋友角度」諮詢他，亦不是每次諮詢都要支付報酬。公司近年亦少了諮詢對方，重申黃忠基沒有介入富善邨大維修。

林志超表示，富善邨大維修顧問合約在宏福苑大火前簽訂，相關文件沒有黃忠基的姓名。他不願意提供文件副本予記者查證，「文件呢我冇可能咁樣（提供），始終係我哋公司嘅『秘密武器』，一有任何誹謗走出嚟嘅話，我哋真係會告人，我唔係同你講笑。」

有富善邨居民表示，早前向法團申請一份「富善邨強制驗樓的招標資料冊」時，在附件「參與投標顧問公司資訊和觀察」一欄，見到天嵐的認可人士和註冊人員標記「何偉強/黃忠基」，擔心黃忠基在大維修的角色。

有富善邨居民向法團索取招標資料冊，發現資料冊將何偉強、黃忠基並列做「天嵐」的認可人士，天嵐反駁是管理公司誤寫資料。

林志超強調入標時提交文件是用何偉強，認為是有人抄寫公司簡介時，將黃忠基名字「打晒落去」，「我哋公司簡介有寫佢名，管理公司就誤將黃忠基資料寫落去（認可人士）。」

他續指，2017年他曾向黃忠基查詢是否願意擔任天嵐的認可人士，黃當時回覆稱：「我唔可以幫你註冊呀，因為我已經有第二間公司做緊，我十幾萬一個月，點會幫你做啫。」

鴻毅入標價較天嵐相差1萬元 林：互為競爭對手

今年富善邨的大維修顧問招標共收到39份有效標書，宏福苑的顧問公司鴻毅亦有入標，入標價是83萬元，較天嵐入標價貴1萬元。最終在業主大會，天嵐獲71.98%支持中選，而鴻毅獲28.02%落選。林志超強調：「我哋根本係兩間公司，我同鴻毅得一個關係啫，就係競爭對手關係！」

宏福苑的顧問公司鴻毅亦有入標競逐富善邨大維修顧問公司，但最終不敵天嵐。

資料顯示，天嵐的公司股東及董事是林志超，公司的秘書石東今年3月辭職，現時公司秘書是栢菱建築工程有限公司，其登記地址與天嵐一致。

《Yahoo新聞》周五（12月12日）向房屋署查詢，對於黃忠基擔任房署外聘屋宇保養測量師，又分別是宏業的工程顧問和天嵐的測量諮詢顧問，黃有否向署方申報及會否出現利益衝突，正等待回覆。

富善邨大維修估算逾1億元

屬於租置屋邨的富善邨樓齡有40年，有6座共5508戶，逾7成是已出售的單位。現階段仍未招標大維修承建商，市建局的獨立顧問早前初步估算工程費達1.63億元。

富善邨的法團主席梁少英早前發通告，指下周六（20日）在富善邨善美樓的籃球場舉行「檢驗修葺工程」諮詢會，由天嵐解答業主的疑問，預計場地預納200個座位。