經常頭暈天旋地轉？物理治療助你尋回「平衡感」
富國島酒店優惠｜富國島沙灘度假酒店只要$199？還送機場接送 這樣做可以免費嘆海景無邊際泳池、私人海灘
富國島絕對是近年港人快閃首選的度假旅遊地，不用簽證、輕鬆入境，全天候享受陽光沙灘！Yahoo購物專員留意到KKday推出富國島酒店優惠，購買任何富國島產品，就可以用$199就加購富國島都喜公主月光沙灘度假酒店一晚，不但可以2大1小入住，還有早餐及接送服務，那就可以輕鬆平遊富國島，即睇詳情！
送$199優惠碼加購富國島Dusit沙灘度假酒店
KKday推出激抵價優惠，在KKday訂購任何富國島產品，都可以用優惠「25DS199」享優惠價$199加購富國島都喜公主月光沙灘度假酒店一晚住宿連雙人早餐，兼送機場接送服務。如入手2張5合1富國島必玩樂園通票，可以得到相同酒店免費住宿一晚連雙人早餐。
HK$199/ 晚加購酒店住宿
價錢：$199
購買KKday全線富國島產品，可用優惠價$199加購富國島都喜公主月光沙灘度假酒店一晚住宿連雙人早餐
完成預訂一個工作天後，會經電郵獲取加購優惠碼，用優惠碼付款，即享優惠，用完即止。
5合1富國島必玩樂園通票PHU QUOC PASS
價錢：成人$787、高100-140cm小童$628、長者$713
可獲贈免費酒店住宿
入住即嘆海景無邊際泳池、私人海灘
Dusit Princess Moonrise Beach Resort坐落於富國島西海岸長灘上，Dusit為泰國酒店品牌，不但富有泰式現代風格，還能感受到越南在地風情，絕對是想好好放鬆、來一個高質假期的旅人首選。富國島都喜公主月光沙灘度假酒店大多數房型都配有私人陽台，可俯瞰海景或直通泳池。特別一提，酒店設有海景無邊際泳池、私人海灘區、兒童俱樂部與兒童專用泳池，當然少不了品牌知名的Luna Thai Spa，提供蒸氣室、喜馬拉雅鹽岩桑拿、按摩池及Jacuzzi服務。
富國島都喜公主月光沙灘度假酒店Dusit Princess Moonrise Beach Resort
地址：Street, Group 2, Tran Hung Dao, Village, Cửa Lấp, Phú Quốc, Kiên Giang（地圖按此）
交通：預約酒店接送，或機場call車約10分鐘車程
越南富國島必住「全球最美」JW萬豪度假村酒店！歐洲貴族學院風／夢幻貝殼泳池／古董圖書館／米芝蓮大廚主理高級法式餐廳
越南簽證｜網上申請越南VISA須知 落地簽證要點做？申請流程/所需文件及費用
越南酒店｜河內酒店推介、人均$210.5起！比胡志明市平一大截 任歎無邊際泳池/屋頂按摩浴池/歌劇院主題裝潢
越南酒店｜會安新酒店推介、人均低至$72！摩洛哥風網紅泳池房/洲際酒店旗下出品/單車遊古鎮
越南旅遊｜胡志明市新酒店推介、人均$149起！泳池俯瞰市景、河景/打卡最愛莫蘭迪色系/免費面膜、防曬
越南酒店｜「東方夏威夷」峴港沿海高級酒店5大推介！人均$311.5起 3,000呎獨立別墅、直達私人沙灘
峴港酒店推介｜五星海邊度假村每晚人均$678起 一口價包餐飲、Spa、接送及任用泳池健身室
郵輪旅遊一價全包！「領航星號」暑假香港出發台灣高雄/日本沖繩/越南 海景房每晚人均只要$751.1起
香港快運：越南取代日本成新旅遊熱點！即睇峴港5大人氣景點推介：全世界6大美麗沙灘/越南最大室內水上樂園
Trip.com門票優惠低至39折/買一送一！最平$80.9入場 廣州熱雪奇蹟、澳門水上樂園、珠海海泉灣、昂坪360
Trip.com大派旅遊優惠｜福岡、沖繩、台北、曼谷機票連稅$388起！另有機票優惠碼激減$888
機場快綫加價13%！這裏買單程車票低至$9.9 無須兌換實體票、QR Code快速入閘
