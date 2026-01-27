富士山封山期︱中國男子攀登受傷 11 人營救 當局研違規者自付救援費︱有片．Yahoo

救援人員為受傷男子作初步治理後，以擔架協助下山。

【Yahoo新聞報道】日本富士山於冬季封山期間，仍接連出現登山遇險及救助個案。近日一名中國籍 20 歲男子在富士山登山途中受傷求助，最終出動 11 名救助隊員冒險入山，耗時整整一天才將其救出。據報道，內地社交平台上流傳多條登山及繞過封鎖設施的資訊，吸引登山者在封山期間冒險入山。靜岡縣議會已草擬相關法案，研究要求在閉山期間強行入山而需要救援的人士，必須自行承擔相關救援開支。

摸黑營救 需以擔架協助下山

綜合日本傳媒報道，富士山在冬季屬全面封山狀態，登山道禁止通行，但在本月 18 日，一名中國籍 20 歲留學生在接近八合目一帶下山期間跌倒，導致右腳腳踝受傷，無法自行步行，最終報警求助。

靜岡縣警方事後公開救援片段，畫面顯示救援人員在夜間於結冰的登山道上行動，當時地面結冰嚴重，需以照明設備摸黑前進。救援人員為受傷男子作初步治理後，以擔架協助下山，整個行動動用共 11 人，從接報至完成救援歷時約 1 日，中國籍男子沒有生命危險。

該名男子其後接受訪問時表示，希望於冬季攀登富士山，亦承認知道登山道已封閉，也未有提交登山計劃書便入山。警方指，男子並非由主要登山口進入，而是經由其他行山路線入山。

冬季的富士山積雪結冰，地面極為濕滑，情況如同溜冰場。

內地網民網上分享冬季登山經驗

在內地社交平台上，仍可見不少聲稱成功於冬季登頂的帖文。有用戶形容冬季登山極為艱難，亦有人分享失敗經歷，指即使曾於夏季登頂，冬季的富士山則「完全是另一座山」，下山時一旦滑倒，後果不堪設想。

有不少帖文詳細說明如何無視封山告示及繞過柵欄進入登山道，包括指示在設有禁止進入標誌的情況下繼續前行，甚至從金屬板旁的狹窄通道穿過。

有長年於夏季在富士山工作的攝影師表示，冬季的富士山積雪結冰，地面極為濕滑，情況如同溜冰場，一旦失足，隨時滑落數百米，加上強風頻繁，連救援人員亦需冒生命危險。

「用者自付」冀遏止魯莽行為

針對近期頻發的登山意外，靜岡縣議會已草擬相關法案，研究要求在封山期間違規登山並需要救援的人士，自行承擔救援開支。富士宮市市長亦對此表示支持，認為落實「用者自付」原則可有效遏止魯莽行為。

根據日本規定，富士山於夏季開山期以外，所有登山道均禁止通行，違者或面臨 6 個月以下監禁，或最高 30 萬日圓罰款。