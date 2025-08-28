富士山登山Last Call！即睇2025年新規則 預約方法、山梨側/靜岡側路線、6大安全注意事項

今年富士山4條登山路線的開山日期至2025年9月10日，為了防止意外並確保旅客能安全舒適地登山，山梨縣與靜岡縣宣布全面實施統一「通行費／入山費」制度，並同步導入多項新規則，包括入山費每位4,000日圓、2pm後禁入山等，本文將講講富士山登山新規定、預約方法、4條登山路線以及6大安全注意事項，想捉緊今年登山尾巴的各位，不妨留意一下。

今年富士山4條登山路線的開山日期至9月10日。（相片來源： Getty Images ）

富士登山新規則：入山費4,000日圓、2pm後禁入山

富士山有4條登山路線，分別是山梨縣的吉田路線、靜岡縣的富士宮路線、須走路線及御殿場路線，為了保障登山的安全與舒適，富士山登山規則已於2025年進行了大幅度調整，無論從那一條路線入山，都需統一繳交「通行費／入山費」4000日圓（約港幣$216），除已預約山小屋的登山客外，禁止於下午2點至隔天凌晨3點從五合目入山，而通行預約與事前登記皆可透過網路系統完成，立即往下睇睇預約方法與步驟！

為了保障登山的安全與舒適，富士山登山規則已於2025年進行了大幅度調整。（相片來源：富士登山官網）

山梨縣富士山登山預約

山梨縣側即吉田路線設有人數上限，單日達4,000人即關閉登山道，為了避免「摸門釘」以及節省時間，建議大家事前透過「山梨縣富士山吉田路線通行預約系統」辦理，預約時需填寫個人資料、入住的山間小屋名稱、線上支付通行費，以及承諾遵守12項規則，才能完成預約。若未有完成預約人士，亦可於登山當日登記，但若登山人數達到4,000人時，便會實施登山限制。

登山預約12項規則

準備防寒衣物 準備分離式（上下分開）的雨衣 準備適合登山的鞋子 不住宿山屋的情況下，禁止夜間登山 不得偏離登山道 不得帶走熔岩及植物 禁止塗鴉 必須帶回全部垃圾 了解登山存在落石危險 了解富士山為活火山，存在火山爆發的可能性 若現場工作人員（如富士山巡山員）判斷違反上述事項，可能會被拒絕使用登山道或下山道 若有同行者，必須向同行者說明上述所有確認事項並取得其同意後方可登山

山梨縣側即吉田路線設有人數上限，單日達4,000人即關閉登山道。（相片來源：Getty Images）

靜岡縣富士山登山預約

靜岡縣側則採用APP「靜岡縣 FUJI NAVI」進行入山登記，凡從富士宮路線、須走路線、御殿場路線登山人士，必須安裝此APP並完成登記步驟，包括登錄登山資訊如登山日期、路線、是否住宿山屋及山屋名稱等，繳納入山費，過程中更需要透過影片或文字的線上學習（e-learning）事先學習相關登山規則與禮儀，最後通過「富士山測驗」的全部題目，才能取得入山證QR碼，登山當日在「手續小屋（手続小屋）」即可獲得通行手帶。 若尚未完成登錄，則須當場填寫紙本資料並繳交入山費，且需在「學習小屋」即場學習登山規定與禮儀。不想延誤登山時間的話，記得預先登記！

靜岡縣 FUJI NAVI

下載：iOS｜Google Play

登記方法一覽：按這裡

凡從富士宮路線、須走路線、御殿場路線登山人士，必須安裝APP「靜岡縣 FUJI NAVI」並完成登記步驟。（相片來源：Getty Images）

富士山4條登山路線一覽

富士山有四條登山路線，最熱門的是山梨縣的吉田路線，其餘3條則位於靜岡縣，分別為富士宮路線、須走路線及御殿場路線，各條路線各有特色，抵達山頂的時間、景色和難度也各不相同。

吉田路線：山小屋數量多，適合登山新手，途中與須走路線合流。上山約需6小時，下山則要花4小時左右。

富士宮路線：距離最短，但坡度最陡峭，對體力要求較高，上山及下山共用同一路線，上山約需4個半小時，下山則約需2個小時。

御殿場路線：距離最長，高度落差最大，山小屋數量少，全程約需7小時或更久的時間，適合有經驗的登山者。

須走路線：途中可看到日出，有獨特的滑坡砂地，途中與吉田路線合流。登山約5-7小時，前半段路程有林蔭遮蔽，下山約2-4小時。

富士山有四條登山路線，最熱門的是山梨縣的吉田路線，其餘3條則位於靜岡縣，分別為富士宮路線、須走路線及御殿場路線。（相片來源：富士登山官網）

每條路線以不同顏色作標示。（相片來源：Getty Images）

登山前做足功課

登記做好，路線揀好，出發前記得登上富士登山官方網站，了解更多登山注意事項以及各路線設施，今次精選6大注意事項，準備挑戰富士山的各位記得好好細閱！

出發前記得了解更多登山注意事項以及各路線設施。（相片來源：Getty Images）

富士山登山6大注意事項

出發前留意天氣預告，如遇惡劣天氣就要更改登山日期。 山速度過快容易引發高山症，建議慢行登山。 登山裝備必須齊全。例如即使是夏天都要帶備防寒用具，而且下山道沒有賣飲料水的地點，登山時不要把水全喝掉。 即使是最短的路線，登山和下山最少都要7個小時以上，登山人士應量力而為。 遇難或受傷不能移動時，請撥打電話110、119。 星期六、星期日特別擁擠，如避開的話能夠舒適地登山。

