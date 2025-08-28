焦點

胡鴻烈出殯　黃仁龍葉劉等人扶靈　輓聯：風範長存

富士山登山Last Call！即睇2025年新規則 預約方法、山梨側/靜岡側路線、6大安全注意事項

今年富士山4條登山路線的開山日期至2025年9月10日，為了防止意外並確保旅客能安全舒適地登山，山梨縣與靜岡縣宣布全面實施統一「通行費／入山費」制度，並同步導入多項新規則，包括入山費每位4,000日圓、2pm後禁入山等，本文將講講富士山登山新規定、預約方法、4條登山路線以及6大安全注意事項，想捉緊今年登山尾巴的各位，不妨留意一下。

今年富士山4條登山路線的開山日期至9月10日。（相片來源：Getty Images）
富士登山新規則：入山費4,000日圓、2pm後禁入山

富士山有4條登山路線，分別是山梨縣的吉田路線、靜岡縣的富士宮路線、須走路線及御殿場路線，為了保障登山的安全與舒適，富士山登山規則已於2025年進行了大幅度調整，無論從那一條路線入山，都需統一繳交「通行費／入山費」4000日圓（約港幣$216），除已預約山小屋的登山客外，禁止於下午2點至隔天凌晨3點從五合目入山，而通行預約與事前登記皆可透過網路系統完成，立即往下睇睇預約方法與步驟！

為了保障登山的安全與舒適，富士山登山規則已於2025年進行了大幅度調整。（相片來源：富士登山官網）
山梨縣富士山登山預約

山梨縣側即吉田路線設有人數上限，單日達4,000人即關閉登山道，為了避免「摸門釘」以及節省時間，建議大家事前透過「山梨縣富士山吉田路線通行預約系統」辦理，預約時需填寫個人資料、入住的山間小屋名稱、線上支付通行費，以及承諾遵守12項規則，才能完成預約。若未有完成預約人士，亦可於登山當日登記，但若登山人數達到4,000人時，便會實施登山限制。

登山預約12項規則

  1. 準備防寒衣物

  2. 準備分離式（上下分開）的雨衣

  3. 準備適合登山的鞋子

  4. 不住宿山屋的情況下，禁止夜間登山

  5. 不得偏離登山道

  6. 不得帶走熔岩及植物

  7. 禁止塗鴉

  8. 必須帶回全部垃圾

  9. 了解登山存在落石危險

  10. 了解富士山為活火山，存在火山爆發的可能性

  11. 若現場工作人員（如富士山巡山員）判斷違反上述事項，可能會被拒絕使用登山道或下山道

  12. 若有同行者，必須向同行者說明上述所有確認事項並取得其同意後方可登山

山梨縣側即吉田路線設有人數上限，單日達4,000人即關閉登山道。（相片來源：Getty Images）
靜岡縣富士山登山預約

靜岡縣側則採用APP「靜岡縣 FUJI NAVI」進行入山登記，凡從富士宮路線、須走路線、御殿場路線登山人士，必須安裝此APP並完成登記步驟，包括登錄登山資訊如登山日期、路線、是否住宿山屋及山屋名稱等，繳納入山費，過程中更需要透過影片或文字的線上學習（e-learning）事先學習相關登山規則與禮儀，最後通過「富士山測驗」的全部題目，才能取得入山證QR碼，登山當日在「手續小屋（手続小屋）」即可獲得通行手帶。 若尚未完成登錄，則須當場填寫紙本資料並繳交入山費，且需在「學習小屋」即場學習登山規定與禮儀。不想延誤登山時間的話，記得預先登記！

靜岡縣 FUJI NAVI

下載：iOSGoogle Play

登記方法一覽：按這裡

凡從富士宮路線、須走路線、御殿場路線登山人士，必須安裝APP「靜岡縣 FUJI NAVI」並完成登記步驟。（相片來源：Getty Images）
富士山4條登山路線一覽

富士山有四條登山路線，最熱門的是山梨縣的吉田路線，其餘3條則位於靜岡縣，分別為富士宮路線、須走路線及御殿場路線，各條路線各有特色，抵達山頂的時間、景色和難度也各不相同。

吉田路線：山小屋數量多，適合登山新手，途中與須走路線合流。上山約需6小時，下山則要花4小時左右。

富士宮路線：距離最短，但坡度最陡峭，對體力要求較高，上山及下山共用同一路線，上山約需4個半小時，下山則約需2個小時。

御殿場路線：距離最長，高度落差最大，山小屋數量少，全程約需7小時或更久的時間，適合有經驗的登山者。

須走路線：途中可看到日出，有獨特的滑坡砂地，途中與吉田路線合流。登山約5-7小時，前半段路程有林蔭遮蔽，下山約2-4小時。

富士山有四條登山路線，最熱門的是山梨縣的吉田路線，其餘3條則位於靜岡縣，分別為富士宮路線、須走路線及御殿場路線。（相片來源：富士登山官網）
每條路線以不同顏色作標示。（相片來源：Getty Images）
登山前做足功課

登記做好，路線揀好，出發前記得登上富士登山官方網站，了解更多登山注意事項以及各路線設施，今次精選6大注意事項，準備挑戰富士山的各位記得好好細閱！

出發前記得了解更多登山注意事項以及各路線設施。（相片來源：Getty Images）
富士山登山6大注意事項

  1. 出發前留意天氣預告，如遇惡劣天氣就要更改登山日期。

  2. 山速度過快容易引發高山症，建議慢行登山。

  3. 登山裝備必須齊全。例如即使是夏天都要帶備防寒用具，而且下山道沒有賣飲料水的地點，登山時不要把水全喝掉。

  4. 即使是最短的路線，登山和下山最少都要7個小時以上，登山人士應量力而為。

  5. 遇難或受傷不能移動時，請撥打電話110、119。

  6. 星期六、星期日特別擁擠，如避開的話能夠舒適地登山。

