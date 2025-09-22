樺加沙逼近 寵物酒店超前部署做動物避難所
4000日圓登山，富士山金流內幕曝光！富士山收費風暴，APP考試玄機解開！
富士山入山費4個月狂收4億：靜岡縣的登山革命大成功？
哎喲，富士山這座日本國寶級聖山，最近因為一筆「入山費」鬧得熱鬧非凡！靜岡縣從5月9日開始，強制每位登山客掏4000日圓（約209港幣），還加了嚴格規則，像是禁止沒預約山屋的夜爬。
誰知才4個月，10.3萬人乖乖付錢，縣庫進帳4億日圓（約2000萬港幣），簡直像中了樂透！這筆錢不只解了環境壓力，還讓救援和死亡人數直線掉，聽起來超划算，對吧？😏
這波新政一上路，靜岡縣的三條路線就成了焦點。富士宮線最熱門，7.1萬人湧進去；須走線2.2萬，御殿場線1萬。根據縣府9月16日的總結報告，7月10日到9月10日的開放期，8.2萬人提前登記APP，預約率高達80%，遠超預期。
遊客得先下載APP，學規則、考試全對才發證，沒訂屋子的話，下午2點到早上3點別想上山。這套流程，感覺像考駕照一樣嚴謹，誰還敢亂來？
有趣的是，遊客來源超多元化。須走線和御殿場線多歐美背包客，比例高達51%外國人；富士宮線則是台灣、韓國東亞臉孔最多。縣警數據顯示，救援案從去年36起減到8起，死亡人數清零！
禦殿場線人數掉36%，但其他路線穩穩的，證明收費真管用，嚇跑了那些衝動型登山客。靜岡縣富士山世界遺產課笑說：「這措施奏效了，環境和安全雙贏。」
錢怎麼花？縣府計畫投在步道修繕、垃圾處理和監視系統，還有推廣永續旅遊。富士山作為世界遺產，過度觀光本來就頭痛，現在這4億像救星。
網友在X上熱議，有人調侃「付錢才能上天堂？」，也有人讚「值回票價，山更乾淨了」。山梨縣吉田線也收2000日圓，2025年全線統一4000日圓，預約上限4000人/天，靜岡這邊沒上限，但教育機制超嚴。
這制度一來，登山變成「有準備才有資格」的遊戲。預約APP還送木製協力證，當紀念品超有梗。靜岡縣推測，御殿場線人數少部分因越野跑減少，但整體安全Up，值了。未來或許加碼多語言支援，讓東亞歐美客更方便。
總之，這4億不只錢，還買到座更安全的富士山。誰知道明年會不會再調價，或加更多花樣？
Japhub小編有話說
富士山的入山費革命，證明管制也能玩出新意！靜岡縣這招，環境安全兩頭燒，登山客也樂在其中。希望這模式傳出去，讓聖山永保青春。
