賞富士山的最佳時機是何時？不同四季、月份、時間大公開！

富士山做為日本的象徵，想必有許多來日本旅行的人都想要一窺富士山的真面目吧？而根據季節不同與時期，富士山又會呈現各種不一樣的面貌與色彩，大家如果運氣好的話也可以從東京都就可以一窺富士山的面貌喔。

今天我們就將為大家徹底解說富士山的相關基礎知識，以及探訪富士山時最適合的季節、時間、天氣或是氣候條件等相關情報，請大家看看本編文章之後，留下超棒的東京觀光回憶吧！

事前必讀！富士山的基本情報

富士山海拔約3,776公尺，是日本第一高山。對日本人來說，富士山是他們自古以來信仰的對象、也是許多繪畫、詩集等文學作品的題材，一直以來被日本人所崇愛。在2013年，富士山更被登錄為聯合國教科文組織的世界文化遺產。



富士山位於東京的西南西方位，山梨縣與靜岡縣鄰接的位置。最近的車站為富士急行線的富士山站。從東京前往富士山的交通方式，首先從新宿搭乘JR中央線中央快特到大月站，接著換富士急行線到富士山站；或是從新宿站搭乘高速巴士前往。兩種交通方式所需時間皆為兩小時左右，電車費用為3,270日元，高速巴士為2,000日元左右。



從富士山站搭乘電車約10分鐘，便抵達可欣賞富士山與湖中倒影互相映照，極受歡迎的絕美景點－河口湖。

賞富士山的最佳時機大公開①一年之中哪個季節、月份最適合欣賞？

若是想從東京欣賞富士山的話，根據季節不同也會有不同的結果。能看到富士山天數最多的月份為11～12月左右，而天數最少的則是4～8月左右。有時因為颱風的影響，會讓9月能看到富士山的天數減少。

因此，秋季到冬季之間是是較容易看到富士山的。以下便是富士市所製作，平成29年在上午8點能看到富士山的天數統計資料。參考此圖會發現，冬季是欣賞富士山的最佳季節。

能看到富士山（整體或部分）的比例最高的是77.4%的12月，能看到部分的比例也佔有19.4%之高，而完全看不到的日子僅有1天（3.2%），是一年之中最低。

最容易看到富士山整體的月份是1月，可以看到整體的比例為80.6%，比12月還高。只是，因為每年氣候狀況不一，有時會有12月比1月更容易看到的情況，有時則相反。因此，一年之中最容易欣賞到富士山的月份便是冬季的12月及1月的時期。冬天時看到的富士山，能看到山頂被靄靄白雪所覆蓋的夢幻景色，因為空氣乾燥，也是從遠方便能清楚看到富士山的季節。

接著，在12月及1月前後的2月及11月，是第二容易眺望到富士山的月份。2月能看到富士山整體的比率為67.9%，11月為56.7%。

相反的，能看到富士山整體的比率最低的是7月的6.5%，看到一部分的比率也是6.5%，而完全無法看到的比率則高達87%。其次為4月及8月，4月能看到整體的比率為23.3%，看到一部分的比率為10%，而完全看不到的比率為66.7%。8月與4月的數字相近，能看到整體的比率為22.6%，能看到一部分的比率為9.7%，完全看不到的比率為67.7%。6月完全看不到富士山的比率也超過50%，根據以上可得出在溫暖的時候，較無法看到富士山本身或富士山美景的結論。

而7月或8月的盛夏時期，根據過去的資料，甚至有看到富士山整體的比率為0的情況。在夏天，與其期待太高，不如抱著「運氣好的話也許能看到富士山」的想法會較不容易失望。

看完以上觀測結果統計後，會發現能看到富士山的比率因季節有著極大的差異。若是抱著非看到富士山不可的想法的話，建議必須事先計畫好旅行的季節。

賞富士山的最佳時機大公開②眺望富士山的最佳時間為？

眺望富士山的最佳時間為上午。根據富士市所作成的8點、12點、16點一日3次的觀測紀錄，看到富士山整體比率最高的時間為上午8點，過了中午之後就較難看到了。

不過，完全看不到的比率，因時間不同的差異則相對少了些（即便是最大差異的那一年也僅差了10%），但是否能看到整體富士山，因觀測時間不同的差異就大了許多。

賞富士山的最佳時機大公開③平地天氣和賞富士山的關聯性

儘管許多人可能會認為在雨天或是陰天時，看到富士山的可能性會很低。不過在東京等平地，儘管是晴天，但也不見得就一定能看到富士山。

根據富士市所製作「平地的氣候與觀賞富士山的關係」的觀測結果，1～4月及10～12月時，晴天的天數與能看到富士山整體的天數雖然差不多，但5～9月，即便平地是晴天，但富士山因周邊的雲霧等影響，無法看到富士山的天數多，差異頗大。

當富士山頂有雲霧時（雲位在比山頂高出許多的位置除外），通常代表下雨的前兆，而這也是富士山及居住在周邊平地人預測天氣的方法之一。

賞富士山的最佳地點大公開①東京最適合眺望富士山的地方

從東京想眺望富士山的話，最經典的地方便是都廳展望台、東京鐵塔、六本木Hills與晴空塔等有展望台的高樓。或是從目黑站朝北方的惠比壽站方向走數分鐘，往「惠比壽花園廣場」的路上，從富士坂（自目黑區目黑1丁目到品川區上大崎2丁目）可以正面眺望富士山。

或是稍微離開東京市中心，從新宿搭電車約1小時便可抵達的高尾山，不僅能清楚的看到富士山，也能享受被大自然包圍的清幽，是東京首屈一指的登山觀光景點。

其實從羽田機場國際線航廈的5樓展望露臺也能清楚的看到富士山。而且這個地方是24小時開放，若是上午的班機，別忘了提早到機場展望台，有機會能欣賞到清晨富士山的美麗姿態。若是經由羽田機場進出日本的話，可別忘了喔！

賞富士山的最佳地點大公開②從東京搭乘新幹線往關西方向的話，要坐在哪一側才能看到富士山呢？

先前也提過，富士山位於山梨縣與靜岡縣的交界處，在東京的西南西方向。因此無論是從東京出發往大阪或京都等關西方向，或是從關西往東京方向時，從東海道新幹線上都有機會可以欣賞到富士山。

搭乘新幹線自東京往關西方向的話，能看到富士山的座位位於前進方向的右側，訂位時記得選擇右側的座位。

相反的，從關西往東京時，看的到富士山的座位則位在左側。自新大阪站出發約1個小時又40分鐘的靜岡站時能可以看到富士山。

可以看到富士山的區間位在新橫濱車站到靜岡站之間。而欣賞富士山的最佳區間則位於距離東京約35分車程的熱海站、三島站及新富士站三站之間，不過新富士站僅有各站停車的Kodama新幹線停靠。若是從大阪搭乘Hikari新幹線的話，建議在抵達靜岡站前就準備好相機，差不多於新大阪站出發後1小時又40到50分鐘便會抵達靜岡站。

若是搭乘最快速的Nozomi新幹線的話，熱海站、三島站、新富士站與靜岡站皆不停車。因此自東京出發約30分鐘，過了熱海站後，或是自新大阪出發約1小時40分鐘，經過靜岡站後，建議可以開始做好迎接富士山的準備。

讓美麗富士山景色成為終身難忘的回憶

富士山是許多國外旅客到日本旅遊的目的之一。若是能事先掌握欣賞富士山的最佳時期與最壞時期，安排行程上也會更加順利。若是在能看到富士山機率較低的夏季到日本旅行時，則建議安排其他旅遊行程，體驗其他景點。不過還是建議若是有機會，人生一定要前往欣賞富士山一次，感受其壯觀的景色所帶來的震撼與感動。

