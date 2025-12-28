富山邨富信樓一單位失火 男戶主受傷送院

【Now新聞台】黃大仙富山邨富信樓一個單位發生火警，一名男子受傷送院。

起火單位外牆熏黑，下午一時許，富山邨富信樓9樓一個單位廚房發生火警，消防員到場開一條喉及一隊煙帽隊灌救，大約40分鐘後將火救熄。

數十名住客自行疏散去地下，消防員在單位救出男戶主，他懷疑吸入濃煙，由救護車送去伊利沙伯醫院。

