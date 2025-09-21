富昌邨男童不滿獨留家 接連高空擲物 六旬祖母涉疏忽照顧被捕

20220119csm深水富昌富悅樓封區檢測_51.jpg

深水埗富昌邨發生高空擲物。昨日(20日)傍晚6時許，警方接獲富昌邨富悅樓的保安報案指，有人從高處不停拋下掃帚、衣服、食物等物件。警方接報到場後進行調查，終在一單位內發現一名11歲涉事男童；警方其後將男童帶走，並安排救護車將他送往明愛醫院檢查，其後以涉嫌疏忽照顧兒童拘捕男童的68歲姓陳嫲嫲，案件列作「對所看管兒童虐待或忽略」，案件交由深水埗警區刑事調查隊第三隊跟進。

消息指，男童患有注意力不足過動症(ADHD)，須定時到醫院覆診。男童的嫲嫲事發時正外出購物，將男童獨留在家中，大約半小時後，男童見她仍未回家，一時情緒激動，將屋內的物件掉落街。警方接報到場時，發現男童仍然未停手，於是登門了解，揭發事件。

