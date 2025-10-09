富臨集團夥拍慈善機構為社區送上節日祝福

贊助小學活動及送出應節月餅 同慶中秋

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年10月9日 - 香港餐飲集團富臨集團控股有限公司（「富臨集團」或「本公司」及其子公司：「集團」；股票編號：1443）一直積極履行企業社會責任，致力推動社區關懷與學童發展。適逢中秋佳節，集團早前與多間慈善機構合作，於各個社區送出應節月餅，共享佳節溫馨；同時贊助全港數學比賽獎金，以支持本地教育，為學童搭建展現潛能的舞台。



富臨集團於9月28日與「香港關愛社群協會」合作，贊助「2025年賀回歸迎國慶『齊努力創新程』第七屆全港小學組數學比賽」。是次比賽吸引超過500名小學生參與，並有200多位家長到場支持，場面熱鬧。集團為比賽提供一萬港元獎學金，以鼓勵學生積極發展邏輯思維與數學潛能。富臨集團深信教育對培養下一代至關重要，期望透過持續贊助相關活動，助力學童成長。



活動當日，富臨集團向出席的200個家庭送上應節月餅，傳遞節日祝福。富臨集團執行董事楊振年先生率領富臨義工隊參與活動，親手將月餅送至各家庭手中，表達集團的誠摯關懷。此外，集團亦與多個慈善機構合作，將月餅贈予長者及有需要人士，將溫暖傳遞至社會不同角落。



除了上述活動外，集團亦與多個慈善機構合作，為長者及有需要人士送上應節月餅，將溫暖傳遞至社會更多角落。富臨集團一直致力回饋社會，肩負社會企業責任，持續助力推動慈善文化。未來集團將繼續積極投入社區活動，通過贊助、捐贈及舉辦活動等幫助有需要的市民，透過富臨義工「正能量小組」與社區築起橋樑，為各區居民持續服務。



按此下載更多活動圖片。

Hashtag: #fulum #富臨集團



富臨集團控股有限公司

富臨集團控股有限公司為香港知名多元餐飲集團，擁有超過30年中式或粵菜餐飲管理經驗，透過「富臨」系列品牌、「陶源」系列品牌及「概念線」系列，以不同定位提供各類餐飲服務，打造全時區餐飲生態圈，覆蓋廣泛顧客群在不同時段的飲食需求。



截至2024年9月30日，本集團在香港共經營107間餐館，分別為14間「富臨」系列品牌、7間「陶源」系列品牌、81間「概念線」系列餐館、5間美食廣場，及於中國內地經營3間餐館。近年集團致力打造全時區多元餐飲生態圈，透過「概念線」系列品牌推出更多元化的餐館，包括韓國輕食餐廳、高級韓式燒烤、親子餐廳、日式火鍋、燒味茶餐廳、精緻中菜館、本地冰室、咖啡店等，深受市場歡迎。近年富臨集團推出了多個美食廣場品牌，以全新業務模式，擴大收入基礎及市場佔有率。





