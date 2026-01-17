【富衛】富衛中心開幕Party 派糖、美食及飲品 再送2,000份旅遊保

富衛香港為慶祝全新總部富衛中心正式進駐太古坊，準備一連三日嘅慶祝活動，大派Hashtag B、Pici、Pret A Manger美食，及以勁歌熱舞為大家打打氣！

驚喜一：免費美食及飲品

活動期間於美食車換領餐飲美食，唔止有曲奇、燒賣食，仲有咖啡、果汁。

活動日期

日期及時間：2026年1月20 (14:30 – 18:00) | 2026年1月21 – 22日 (12:00 – 16:00)

地點：鰂魚涌太古坊 糖廠街

2026年1月20日

現場免費餐飲派發

*無須餐飲兌換券; 開放予公眾參與，數量有限，先到先得。

2026年1月21 – 22日

FWD MAX會員可透過換領餐飲兌換券（按此登記及換領兌換券），享用太古坊指定商戶的免費餐飲。

*每次成功換領可享用一份餐飲，並須於指定活動時段內使用。數量有限，先到先得。

驚喜二：FWD網上保險平台送出2,000 份「FWD旅遊保」

現場會員福利：FWD MAX會員仲可以憑優惠碼兌換免費五日亞洲旅遊保險(經濟計劃)，保障HK$50萬海外醫療費用（包括回港後因意外引致的覆診醫療費用及中醫跌打、針灸或物理治療）、海外住院現金保障同緊急醫療支援。

日期：2026/01/20 - 2026/01/22

地點：鰂魚涌太古坊糖廠街

