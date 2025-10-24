立法會選舉提名期今日開始 方國珊第六度挑戰
富衛於「香港保險業大獎2025」榮膺獲獎最多保險公司 冠絕業界
連續七年獲「傑出創意產品/服務大獎」殊榮 表揚持續產品創新; 再度囊括所有數碼組別奬項 印證數碼領域的領先地位及卓越實力
香港 - Media OutReach Newswire - 2025年10月24日 - 富衛香港（「富衛」）於「香港保險業大獎2025」中囊括九項殊榮，表現卓越，包括六個年度大獎及三個年度三強，在創新、數碼轉型及社會影響力三大範疇上均領先業界。今年，富衛再度勇奪所有數碼組別奬項，進一步鞏固公司在數碼創新的領先地位。
富衛大中華區常務董事兼香港行政總裁柳志堅表示：「我們很榮幸在備受業界推崇的 『香港保險業大獎』中再次獲得業界肯定。富衛始終想客戶所想，並勇於突破行業常規，這九項殊榮充分彰顯我們整個團隊努力不懈及創新精神。富衛集團在今年七月正式於香港交易所上市，標誌着公司發展的重要里程碑，同時上半年在香港及澳門市場錄得顯著增長動力，新業務年度化保費按年升超過一倍，而富衛香港的財務實力評級更獲得提升1。行業獎項嘉許及業務表現肯定我們以客為先和科技賦能的策略成功為大眾創造保險新體驗，並印證富衛在產品創新、數碼營銷、人才培訓及營運等範疇的領先實力。」
洞悉客戶所需 獲「傑出創意產品/服務大獎」
獲獎展現公司持續引領產品創新的能力，致力開發填補市場上保障缺口及保險普及化的解決方案。
「危疾優易保」系列在「傑出創意產品/服務大獎 ─ 健康保障」類別中榮獲年度大獎，使富衛的健康保障產品連續第七年在此類別中獲得肯定，充分彰顯團隊持續憑藉創新思維推出高質素的健康保障產品。此系列為患有輕微慢性病人士、癌症康復者及曾患心臟疾病或中風人士提供全港首創危疾保障計劃²，投保過程簡易便捷，被保人只要回答少至兩條健康核保問題3，亦毋須驗身。富衛更透過「FWD Care」，由預防、治療至復康，提供超越財務保障以外的專業健康支援。
「非凡致富」保險計劃在「傑出創意產品/服務大獎 ─ 人壽保險」類別中榮獲年度大獎。此產品為專為合資格專業投資者而設的保障型指數型萬用壽險計劃，提供全港首創4無上限派息潛力、高人壽保險槓桿、多重保證及高靈活性，為高淨值客戶提供穩健的壽險保障及財富增值方案。
數碼領航 持續提升客戶體驗
富衛今年再度囊括全部數碼組別奬項，進一步鞏固其在數碼創新及客戶互動領域的領先地位。這項成就突顯公司致力引領業界數碼轉型並善用科技以提升客戶體驗、互動及營運效率。
富衛憑藉運用人工智能提供的創新服務，於「傑出數碼革新大獎」中榮獲年度三強。鑑於市場需求殷切，富衛建立微信生態圈，涵蓋人工智能平台以及「影片工廠」，協助專屬代理人提供個人化內容及銷售策略，可讓其在短短五分鐘內運用人工智能製作影片，提升工作效率。
此外，「FWD Online Go Beyond」推廣活動於「傑出數碼營銷計劃大獎」中榮獲年度大獎。活動精準捕捉香港保險市場的趨勢，切合客戶對於簡易便捷的網上保險體驗之需求。活動成效顯著，網站流量及轉化率均大幅提升，為更多客戶帶來更順暢、更滿意的體驗。
科技賦能 引領營運穩健與風險管理
富衛首次榮獲「傑出風險管理項目大獎」年度大獎，表彰其致力強化企業風險管理框架。其「氣候風險管理措施」亦與保險業監管局日益重視氣候風險管理的方向保持一致。「營運韌性計劃」則旨在確保關鍵服務在危機狀況下仍能持續運作。
富衛入圍「傑出理賠管理大獎」年度三強，肯定其秉持最高誠信與效率標準的努力。公司研發的人工智能「FWA（欺詐、浪費及濫用）偵測系統」，透過先進分析技術，精準偵測並遏止欺詐活動。
促進人才專業成長 積極回饋社會
富衛的成功建基於對人才培育的重視，積極促進專業成長，並持續為社會帶來正面影響。
富衛在「傑出人才培訓及發展大獎」中榮獲年度大獎，展現富衛在人才發展方面的前瞻性策略，以多元化且具國際視野的培訓，培養能應對未來挑戰的領袖。
富衛營業總監戴永強榮獲「年度傑出社區服務 ─ 保險中介」年度大獎。他帶領其代理人團隊參與多項慈善活動，為富衛關愛社區的承諾樹立典範，啟發同事將社會責任融入專業發展。
富衛營業總監曾穎琪於「年度傑出青年保險專才 ─ 保險中介」中榮獲年度三強。她以專業及創新精神領導其代理人團隊，作為保險業未來領袖的潛力備受肯定。
富衛香港於「香港保險業大獎2025」中勇奪眾多殊榮，充分肯定了公司在持續創新、數碼轉型、及關愛社區方面的領先實力。富衛將繼續以客為先，提供創新保險產品及服務，並投放資源於人才培育及社區發展，為大眾創造保險新體驗。
¹ 根據富衛集團控股有限公司截至2025年6月30日止六個月的財務業績。
² 根據2024年9月30日對香港主要保險公司所提供的危疾保險計劃之比較，富衛為香港首間推出具備「特定疾病保障」、「生活影響保障」及「延伸危疾醫療護理保障」的分紅終身危疾保險計劃的保險公司，並採用簡化核保方式，讓癌症康復者或曾患心臟病或中風人士亦可投保。
3 被保人只要通過核保問題，即可受保於危疾優易保 — 癌護您或危疾優易保 — 心護您。有關核保要求、條款及細則，請參閱完整的核保問題。
4 於2025年7月由富衛與本港主要保險公司的指數型萬用壽險產品作出的比較。
附錄 -
富衛得獎列表：
得獎類別
獎項
得獎項目/得獎者
項目摘要
傑出創意產品/服務大獎 ─ 健康保障
年度大獎
「危疾優易保」系列
「危疾優易保」系列危疾保障計劃，包括專為癌症康復者而設的「癌護您」及為曾患心臟病或中風人士而設的「心護您」，提供簡化核保程序，僅需回答少至兩條問題，毋須體檢，終身保障涵蓋多達 115 種疾病，並透過與醫療夥伴加強合作，提供專業康復支援。
傑出創意產品/服務大獎 ─人壽保險
年度大獎
「非凡致富」保險計劃
「非凡致富」保險計劃是一款面向合資格專業投資者的指數型萬用壽險產品。該計劃兼具人壽保障與財富增值功能，強化了富衛在高淨值客戶領域的產品策略，滿足客戶在財富增長、傳承規劃及人壽保障等方面的多元需求。
年度傑出社區服務 ─ 保險中介
年度大獎
富衛營業總監戴永強
戴永強於 2015 年加入富衛，除了為客戶提供服務外，作為 ACT Charity Limited 的副主席，他已主導超過 40 項慈善活動，惠及逾 8,000 名受惠人士，並為各類公益事業籌款。
傑出數碼營銷計劃大獎
年度大獎
FWD Online Go Beyond
富衛採用以數據為核心的溝通策略，專注鎖定最有潛力、最可能產生互動並完成轉化的目標客群。透過集中資源並配合客戶不斷演變的需求，富衛與大眾建立更深層的連結，推動長期忠誠度、可持續增長及市場佔有率的提升。
傑出風險管理項目大獎
年度大獎
「氣候風險管理措施」及「營運韌性計劃」
富衛的「氣候風險管理措施」及「營運韌性計劃」強化企業風險管理能力，在多變的監管與環境形勢下強化公司治理、韌性及可持續性。
傑出人才培訓及發展大獎
年度大獎
ESG發展計劃
富衛與 INSEAD、復旦大學、德勤及安永合作，推出領導才能、稅務規劃及NextGen人才培育計劃，培養領袖、提升卓越銷售能力，並培育未來的財務規劃專業人才。
傑出數碼革新大獎
年度三強
數碼產品：
微信客戶中心透過人工智能驅動的平台及社交渠道，支援代理服務客戶，提升互動及團隊管理。一站式的「影片工廠」工具進一步協助代理打造個人品牌，並透過微信與客戶建立聯繫。
傑出理賠管理大獎
年度三強
FWA（欺詐、浪費及濫用）偵測系統
富衛的人工智能理賠系統可輸出FWA 風險評分和可疑分析信號，實現 52% 的詐欺檢測率，並改善服務品質與競爭力。
年度傑出青年保險專才 ─ 保險中介
年度三強
富衛營業總監曾穎琪
曾穎琪擁有逾十年保險業經驗，連續十年達成「百萬圓桌協會」（MDRT）資格，培育出 13 位 MDRT 成員，並成為富衛首位傑出銷售專業大獎前五名得主。她積極推廣金融知識，領導社區服務，並透過業界競賽激發專業精神。
關於富衛香港
富衛香港為泛亞洲人壽及健康保險公司富衛集團（香港聯合交易所上市代號：1828）旗下公司。富衛集團服務約3,400萬名客戶，業務遍及亞洲十個市場，包括印尼人民銀行人壽保險（BRI Life）。
富衛香港獲國際評級機構授予卓越的財務評級，提供人壽及醫療保險、僱員福利及財務策劃服務。
富衛秉持以客為先的方針及科技賦能的模式，致力為客戶帶來創新定位、簡單易明的產品和簡單的保險體驗。自2013年成立以來，富衛於部分全球發展最迅速的保險市場營運業務，專注為大眾創造保險新體驗。富衛集團在香港聯合交易所有限公司主板上市，股份代號為1828。
請瀏覽
，了解更多富衛香港的資訊。
