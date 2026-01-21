寒冷天氣警告生效 周四市區最低 11 度
富衛香港全新總部「富衛中心」開幕 奠定策略發展新里程
展現對香港市場長遠承諾及信心 繼續站穩一線保險公司地位
香港 - Media OutReach Newswire - 2026年1月21日 - 富衛香港（「富衛」）宣布，為配合其策略性業務增長，位於鰂魚涌太古坊的「富衛中心」（FWD Tower）正式成為富衛香港總部，並於今日舉行開幕典禮，標誌著公司進入業務發展的新里程。「富衛中心」（前稱「德宏大廈」）自2026年1月1日起正式易名，這座頂尖甲級商廈不僅匯聚富衛香港多個部門及專屬代理人團隊，更印證富衛對香港作為國際金融中心的長遠承諾，以及對香港本地以至內地訪客業務前景的信心。
為隆重其事，富衛集團董事會主席馬時亨教授（GBS，JP）、富衛集團行政總裁兼執行董事黃清風先生，聯同富衛大中華區常務董事兼香港行政總裁柳志堅先生主持開幕儀式，富衛集團各泛亞洲市場的管理層亦親臨香港見證這一歷史時刻。由今日起一連三日（1月20日至22日），富衛將於太古坊舉辦與別不同的社區慶祝活動，包括聯同九間太古坊餐飲夥伴於糖廠街提供餐飲美食，與太古坊租戶及附近社區居民共享喜悅。
新總部配合港業務增長 展現對香港市場長遠發展信心
富衛集團董事會主席馬時亨教授（GBS，JP）表示：「富衛集團植根香港，並以香港為總部。自2013年成立以來，我們始終積極創新、穩步拓展亞洲市場。去年成功於香港交易所上市，有力印證了我們的戰略布局與企業實力。『富衛中心』的啟用進一步彰顯我們對視作家園的香港的長期承諾與全心投入。我們已奠定堅實基礎，將持續在未來服務遍及亞洲超過 3,400 萬名客戶及其家庭。」
富衛集團行政總裁兼執行董事黃清風先生表示：「富衛的宗旨，是結合科技力量與以人為本的方針，致力為大眾創造保險新體驗。富衛的旅程始於香港，全新的『富衛中心』是我們業務發展的一個重要里程碑，同時印證我們對香港的堅定信心。我們相信，香港作為一個監管完善的國際金融中心及全球風險管理中心，將繼續吸引頂尖人才、客戶與資本。『富衛中心』的頂尖辦公空間將激發員工的創新思維、合作精神及身心健康，支持我們貫徹『以客為先』的策略，帶領富衛持續深耕香港這個亞洲最具活力的市場。」
承接業務增長勢頭 提升產品及服務以填補市場保障缺口
富衛大中華區常務董事兼香港行政總裁柳志堅先生指出：「設立新總部是富衛香港對業務發展的重大承諾。憑藉持續開發創新、多元化並切合客戶需求的產品，我們的業務規模穩居全港五大泛亞洲保險公司之列1。展望將來，我們將善用新總部以提升產品及服務體驗，積極填補市場的保障缺口，繼續保持領先優勢。富衛亦期待與太古地產繼續深化合作，為太古坊蓬勃的商業生態作出貢獻，並攜手鞏固香港作為國際金融中心的領導地位。」
全新「保險綜合服務中心」投入服務 去年服務人次增12%
位於「富衛中心」11樓的全新「保險綜合服務中心」已正式啟用，提供保單查詢、更改資料、繳交保費、理賠等保險服務。中心採用明亮寬敞的設計，並增設更多服務櫃位及會客室，為客戶提供兼具私隱度與舒適度的環境。中心配備先進科技，提供業界領先的快速現場索償及理賠服務，最快可於30分鐘內完成。於2025年，中心服務逾11萬人次，按年增加12%。
「富衛商學院」之全新培訓基地 去年舉辦超過300場培訓課程及分享會
富衛一向視人才為重要資產，將以「富衛中心」作為「富衛商學院」的全新培訓基地。商學院設有多個配備專業設施的演講廳，將繼續提供多元化及具前瞻性的課程，涵蓋銷售技巧、團隊管理及專業知識，積極拓展專屬代理人團隊。於2025年，「富衛商學院」共舉辦超過300場培訓課程及分享會，致力培育保險業界精英。
一連三日舉辦慶祝活動 FWD網上保險平台送出2,000份「FWD旅遊保」
為與社區分享開幕喜悅，富衛由即日（1月20日）起一連三日於太古坊糖廠街舉辦大型慶祝活動。活動首日特邀星級嘉賓鄭裕玲女士（Do姐）及音樂組合農夫親臨現場，氣氛熱烈。活動期間更設有免費小食及飲品、快閃舞蹈表演、街頭音樂及醒獅助興，FWD網上保險平台（fwd.com.hk/online）更將送出2,000份「FWD旅遊保」供FWD MAX會員免費兌換2。透過這些互動體驗，富衛期望為太古坊社區注入活力，實踐「Celebrate living」的品牌承諾。
社區慶祝活動詳情：
日期
時間
地點
詳情
2026年1月20日
下午2時30分至6時
鰂魚涌太古坊糖廠街
換領由FWD美食車提供之免費小食及飲品，餐飲夥伴包括：Enoteca、Hashtag B、Lady M、mhp by Tong Chong Street Market、Paul Lafayet、Pici、Pret A Manger、Quarter Coffee Shop、 Sage & Salt，餐飲美食詳情請參閲：https://fwdmax.fwd.com.hk/tc/Ticketing/FWDTOWER26。
2026年1月21至22日（星期三至四）
下午12時至4時
2026年1月20至22日（星期二至四）
FWD網上保險平台送出2,000份「FWD旅遊保」
此外，「富衛中心」的設計與營運全面融入可持續發展，與太古地產在環保及社區營造的願景不謀而合。辦公空間採用各項節能及環保措施，包括高效照明系統、智能空調及節水設備，並選用獲國際環保認證的裝修物料，為員工營造健康、綠色的工作環境。
1 根據保險業監管局 2025 年 1 月至 6 月香港長期保險業務的臨時統計數字和市場資料作出的評估，富衛於新業務首年保費排名及新業務保單數目排名均位居全港泛亞洲保險公司頭五名。以個人及團體保險業務計算。泛亞洲保險公司指現時於亞洲市場擁有具規模的營運基礎及採用多元分銷渠道的跨國保險公司。
2 FWD 網上保險平台由富衛金融有限公司（富衛金融）營運。FWD旅遊保是指「自寫意旅遊保」，由保特保險（香港）有限公司（保特）承保。富衛金融是保特的委任保監局持牌保險代理商。相關保障需受產品保單條款及細則約束。
關於富衛香港
富衛香港為泛亞洲人壽及健康保險公司富衛集團（香港聯合交易所上市代號：1828）旗下公司。富衛集團服務約3,400萬名客戶，業務遍及亞洲十個市場，包括印尼人民銀行人壽保險（BRI Life）。
富衛香港獲國際評級機構授予卓越的財務評級，提供人壽及醫療保險、僱員福利及財務策劃服務。
富衛秉持以客為先的方針及科技賦能的模式，致力為客戶帶來創新定位、簡單易明的產品和簡單的保險體驗。自2013年成立以來，富衛於部分全球發展最迅速的保險市場營運業務，專注為大眾創造保險新體驗。富衛集團在香港聯合交易所有限公司主板上市，股份代號為1828。
請瀏覽
，了解更多富衛香港的資訊。
