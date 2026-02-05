Marf邱彥筒專訪 定位主流但思想非主流
富衛香港2025年首三季新業務首年保費增逾九成[1]
主要業務指標增幅均遠超行業平均
業務規模穩居全港五大泛亞洲保險公司之列2
香港 - Media OutReach Newswire - 2026年2月5日 - 富衛香港（「富衛」）2025年首三季業務表現勢頭強勁，增長動力顯著優於市場。根據保險業監管局去年一月至九月香港長期保險業務的臨時統計數字：
新業務首年保費：按年顯著增長 93%，高於行業平均升幅 56% 1；
新業務年度化保費：按年上升 74%，優於行業平均升幅 43% 1；
富衛業務規模繼續穩居全港五大泛亞洲保險公司之列2。
富衛大中華區常務董事兼香港行政總裁柳志堅表示：「富衛香港2025年首三季業務表現卓越，主要業務指標增幅均遠超行業平均，印證我們以客為先的策略及多元銷售渠道模式行之有效。同時，富衛香港最近獲國際評級機構惠譽將財務實力評級展望上調至『正面』，顯示市場對富衛的充分認可。這份亮麗的成績表，配合富衛香港全新總部『富衛中心』於今年一月正式揭幕，彰顯我們對香港市場的堅定信心。富衛將繼續透過科技賦能及創新產品積極填補市場保障缺口，致力為大眾創造保險新體驗。」
2025年首三季，富衛全部分銷渠道均錄得優於行業平均的雙位數或以上增長，展現全方位增長動力：
專屬代理人渠道：新業務年度化保費按年升52%，優於行業平均升幅27%3。
銀行保險渠道：新業務年度化保費按年升 67%，優於行業平均升幅32%3。
經紀渠道：新業務年度化保費按年增加88% ，優於行業平均升幅69%3。
網上及直銷平台渠道：新業務年度化保費按年升249%，大幅領先行業平均升幅111% 3。
保險財務實力評級展望上調備受國際認可
富衛香港（富衛人壽保險(百慕達)有限公司）去年年底獲國際評級機構惠譽將保險財務實力評級展望從「穩定」上調至「正面」。連同早前獲穆迪授予的「A2」保險財務實力評級，以及惠譽授予的「A」財務實力評級，引證富衛的雄厚財務實力備受國際認可。
[1] 保險業監管局2025年1至9月香港長期保險業務的臨時統計數字。以個人及團體保險業務計算。
[2] 根據保險業監管局 2025 年 1 月至9月香港長期保險業務的臨時統計數字和市場資料作出的評估，富衛於新業務首年保費排名及新業務保單數目排名均位居全港泛亞洲保險公司頭五名。以個人及團體保險業務計算。泛亞洲保險公司指現時於亞洲市場擁有具規模的營運基礎及採用多元分銷渠道的跨國保險公司。
[3] 保險業監管局2025年1至9月香港長期保險業務的臨時統計數字，僅計算個人保險業務。
Hashtag: #FWD
發佈者對本公告的內容承擔全部責任
關於富衛香港
富衛香港為泛亞洲人壽及健康保險公司富衛集團（香港聯合交易所上市代號：1828）旗下公司。富衛集團服務約3,400萬名客戶，業務遍及亞洲十個市場，包括印尼人民銀行人壽保險（BRI Life）。
富衛香港獲國際評級機構授予卓越的財務評級，提供人壽及醫療保險、僱員福利及財務策劃服務。
富衛秉持以客為先的方針及科技賦能的模式，致力為客戶帶來創新定位、簡單易明的產品和簡單的保險體驗。自2013年成立以來，富衛於部分全球發展最迅速的保險市場營運業務，專注為大眾創造保險新體驗。富衛集團在香港聯合交易所有限公司主板上市，股份代號為1828。
請瀏覽
，了解更多富衛香港的資訊。
新聞稿由客戶提供
其他人也在看
李國麟女兒李沅沅公開造型照 被指似蔡卓妍李若彤 爸爸留言傷害性極大
現年71歲的前TVB金牌綠葉李國麟，近年積極北上發展，除了長時間帶貨還品嚐俗稱「牛屎火鍋」的牛癟火鍋，更不惜飲溫泉水或吃醃淡水蟹，賣命程度有目共睹。而其23歲女兒李沅沅（原名李沅薐）被指與蔡卓妍（阿Sa）撞樣，早前在小紅書發布造型照，被指激似阿Sa，又有點像李若彤和楊采妮，化濃妝穿上紅衣則似葉子楣，總括而言就是女神級靚女。
惠康優惠｜買滴露送9條Tempo廁紙！網民瘋搶「超級無敵抵」滿額再送20吋行李箱/網店都有份
惠康優惠｜各位主婦同精明消費者留意！近日惠康超市（Wellcome）推出了一項被網民譽為「超級無敵抵」的震撼優惠，隨即在各大社交群組洗版。 只要購買滴露產品滿指定金額，竟然瘋狂送出9條 Tempo 廁紙，甚至還有 20吋摺疊式旅行箱！ 優惠力度之大，令不少網民直呼：「半年唔使再買廁紙！」即睇內文拆解優惠玩法及網店庫存情況。
張柏芝18歲兒子「身高破180公分」側臉超像謝霆鋒！ 母子澳洲購物如姊弟
近日有網友在澳洲雪梨巧遇張柏芝與18歲大兒子Lucas一起購物，Lucas身高目測已超過180公分，側臉輪廓與父親謝霆鋒相當相似，母子之間充滿生活感的互動引發網友討論。
Lisa和媽媽靠頭合照「就像複製貼上」！ 母女神基因驚豔粉絲
BLACKPINK成員Lisa近期和媽媽的溫馨合照在網路上引發討論。母女倆極其相似的外貌與自然互動，讓粉絲直呼簡直是「複製貼上」，也讓這位國際巨星與家人的緊密關係再次成為話題。
屯門青山男子墮崖 一度捉緊大樹最終墮下 人員展開陸空搜救
【on.cc東網專訊】屯門發生行山意外。今午(5日)12時10分，執法部門接報指，一名男子於青山寺徑附近行山時，意外跌落山崖，事主手部捉緊大樹待救。救援人員接報趕往現場，並通知政府飛行服務隊直升機到場協助。
大S病逝前說「想回台灣」！往機場途中心跳驟停 身體急速衰竭關鍵原因曝光
韓國KBS電視台近日在節目《名人生老病死的秘密》中，首度公開大S（徐熙媛）一年前離世時的經過。節目指出，她於2025年2月在日本感染甲型流感，病情隨後惡化為肺炎與敗血症，返台就醫途中突然心臟驟停，最終不治，享年48歲。
方力申用女兒真人實測 用風筒令嬰兒不哭 網民：其實你download app就得
方力申（Alex）與太太葉萱（Maple）於去年12月中旬榮升父母，女兒Isla出生後，新手爸爸小方成了「寵女狂魔」，瘋狂為女兒拍照，而且親力親為湊女，努力學習各種育兒秘技。
中年好聲音4｜「白眉鷹王」獲5燈直接晉級 網民齊齊估呢位《愛·回家》演員係真身
TVB歌唱選秀節目《中年好聲音4》日前播出第10集，70強選手競逐40強位置，而焦點就落喺兩位蒙面藝人選手「獅子王」與「白眉鷹王」身上，「白眉鷹王」演唱歌曲《假使有日能忘記》，憑出色表現，喺評審們手上獲得5燈直接晉級，實至名歸。唔少網民都化身偵探，齊齊估「白眉鷹王」真身。
陳冠希出席美國婚禮！八字鬍、全套西裝「撞臉毛利小五郎」 網驚呼：回不去
近日，陳冠希與妻子秦舒培、女兒一同在洛杉磯出席友人婚禮，被其他賓客拍下照片後引起關注。他留著小鬍子、頭髮蓬鬆，臉上可見自然細紋，加上微微瞇眼的神情，竟和《名偵探柯南》的毛利小五郎頗為神似，令不少網友直呼「一看就聯想到」、「真的回不去了」。
食維他命B雜「尿黃」正常嗎？幾時食最好？營養師教路B雜功效、禁忌及好處！附含量最豐富食物及每日建議攝取量
你是否經常覺得身體被抽乾力氣？做什麼事情都很疲倦？這種反應有機會是身體正在發出缺乏維他命B雜的信號。維他命B雜是營養素中的重要成分，又稱為「維生素B群」，是一組水溶性維他命的總稱，包括B1、B2、B3、B5、B6、B7、B9和B12等。不過其實這些維他命B各自有著不同的功效，而且每日攝取量也不盡相同！食了維他命B雜導致「尿黃」，這正常嗎？網上更傳言「補充維他命B雜會影響晚上睡眠」，到底可信嗎？今次Yahoo Food找來「家營營養中心」營養師吳瀟娜（Lillian）為大家解構維他命B雜好處及禁忌，再教大家什麼食物可以補充維他命B雜以及什麼時候補充維他命B雜最好，大家補充維他命B雜前先看營養師講解啦！
長者餐飲券2026｜政府派7萬套餐飲券！$25歎敏華黯然銷魂飯/大家樂/KFC 領取方法+合資格人士一覽
各位老友記留意！政府與商界合辦的第四輪「愛心食肆 賞你惠食」活動正式殺到！ 今次活動將會派發 7 萬套 餐飲優惠券，每名受惠長者可獲發一套 8 張。憑券只需 $25 就可以在大家樂、大快活、太興、KFC 等連鎖食肆享用午市或晚市套餐。當中最矚目的是可以用 $25 歎到原價約 $75 的敏華冰廳黯然銷魂飯，變相 33折 食好西！即睇內文了解領取資格及全線餐單。
網傳熱話｜網傳日本交流團4本地生輪流買春成功向學校報銷
網傳有人向浸會大學匿名舉報，指有學生於2025年參與日本文化交流團時借機會使用色情服務，而且是4人同時使用同1...
特朗普關鍵勝利？巴拿馬運河裁定惹怒中國
《CNBC》周三 (4 日) 報導，中國官方近日強烈抨擊巴拿馬最高法院裁定，警告巴拿馬若不改變方向，將「不可避免地付出沉重代價」。此舉發生在巴拿馬最高法院裁定，撤銷香港長江和記實業 (00001-HK) 旗下公司在巴拿馬運河兩端港口的經營許可後不久。外界普遍認為，該裁決被視為美國總統特朗普在西半球安全布局上的一項重大勝利。
趙薇前夫黃有龍曾遭「紅色通緝」 ICIJ去年爆曾國衞協助遊說回國：他們來來去去那兩招｜Yahoo
擔任政制及內地事務局局長近 6 年的曾國衞因為健康問題宣布辭職，上周二（1 月 27 日）獲國務院免職。曾國衞任內除了處理多場「完善」後選舉外，亦被指跟一次「特別任務」有關：國際調查記者同盟（ICIJ）去年曾經披露，國際刑警組織（INTERPOL）的通緝機制已經被中國當局濫用；ICIJ 更指阿里巴巴創辦人馬雲、以至曾國衞都有份協助游說「紅色通緝令」（Red Notice）人士歸國，對象涉及內地藝人趙薇前夫黃有龍。ICIJ 在報道並引述法庭文件指，黃有龍被游說回國的原因跟紅色通緝令內容無關，旨在期望他能夠為前公安部副部長孫力軍的貪腐案件作供。
日本雪災為何奪走27條命？ 表面先進國家私下雪災慘烈！
日本這波從一月中旬開始的超強寒流，簡直像天公發飆一樣，狂灑大雪讓多個縣市變成白茫茫的冰雪世界。根據多家媒體彙整的最新數據，這場持續近兩週的暴雪已經釀成全境27人喪生、290人掛彩的慘劇，主要集中在靠近日本海的北部地區。像是青森縣和新潟縣，積雪厚度直接破表，導致交通大亂、房屋面臨倒塌危機，甚至有民眾在除雪時出意外身亡。
網傳鄧兆尊日收4萬利息 拍片回應網民唔賣帳：怕被綁匪盯上
58歲鄧兆尊身家豐厚，近年生活過得悠哉遊哉，又擁3位伴侶，包括：「正印」Carmen、「阿二」車厘子（Cherry）及「阿三」陳小姐，被稱「現代韋小寶」。由於鄧兆尊身為已故新馬司曾（鄧永祥）嘅兒子，所以佢嘅身家一直成為外界嘅焦點，而佢亦曾經承認每年一房有形容為「長期合約」嘅50、60萬家用，亦有傳佢繼承爸爸15億遺產，最近更有傳佢日收4萬利息，所以佢拍片上載到社交站就謠言澄清。
哈佛大學研究推薦10種「抗衰老食物」！把40歲養成20歲體質，每天吃一兩種已比同齡人年輕
隨著「長壽科學 (Longevity)」與「生物駭客 (Biohacking)」成為全球熟齡女性的熱門搜尋關鍵字，如何透過飲食實現「逆齡成長」已成為必修課。哈佛大學多項研究指出，正確的飲食能從細胞底層修復老化，亦推薦10 種頂級抗衰老食物，建議每天輪流攝取一至兩種，隨時比同齡人更年輕！
申請自訂車牌「YUT G0R」被拒 市民提司法覆核 引運輸署指影射首長
有市民申請自訂車牌「YUT G0R」，但運輸署指「影射某政府部門首長之俗稱」，令人推論車輛代表公共機構或政府部門，因而拒絕。市民入稟高院提出司法覆核，要求推翻決定。
英超 ｜曼聯On Fire 4位球星輪流贏每周最佳
曼聯在卡域克帶隊之下，英超取得3連勝，更是連續四個星期，由4名不同紅魔成員，贏得英超每周最佳球員。
【百佳】網店洗衣珠買3送3＋送7條衛生紙等總值$521.4禮品
由即日起至2月5日，去百佳網店買潔滴露propod全能抗菌洗衣旋珠56顆，買3件送3件，同時即送總值$521.4禮遇！