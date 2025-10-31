富豪東方酒店男子昏迷 床上染血送院不治 2 男女涉販運危險藥物被捕｜Yahoo

九龍城富豪東方酒店一名男子被揭倒房內，送院搶救不治。

【Yahoo 新聞報道】九龍城富豪東方酒店一名男子被揭發昏迷倒臥床上，他身邊有血跡，送院搶救不治。警方在酒店房間內撿獲懷疑依托咪酯煙彈，拘捕一名報案的 32 歲女子及另一名 32 歲男子，涉嫌販運危險藥物，案件由九龍城警區重案組調查。

昨晚（30日）9 時許，一名 32 歲姓譚女子前往酒店探望友人，入房發現對方倒臥床上無反應，且身邊有血跡，遂立即報警求助。事主是一名 52 歲姓黃男子，警方及救護人員接報到場發現男子昏迷，遂將他送廣華醫院，惜搶救不治。現場沒有遺書，警方在房內發現血跡及懷疑依托咪酯煙彈，涉案單位正封鎖調查。

警方拘捕該名女報案人和另一名 32 歲姓楊男子，涉嫌販運危險藥物。警方並扣查一輛被捕人租用的黑色私家車。案件由九龍城警區重案組第二隊調查跟進。