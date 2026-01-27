富麗敦海洋公園酒店自助餐食安疑雲 燉湯雪梨乾發黑惹致癌恐慌！（附酒店官方回應）

近日有網民於社交平台Threads上傳照片，指出在香港富麗敦海洋公園酒店（The Fullerton Ocean Park Hotel Hong Kong）旗下自助餐廳星耀廳用膳時，驚見燉湯內的雪梨乾發黑疑似變壞。事件隨即引起熱議，更有網民憂慮攝入致癌物「黃曲霉毒素」。

👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

網民Threads發文公審：雪梨乾爛到咁都煲湯？

根據網民分享的照片顯示，燉湯中的雪梨乾呈現明顯的不尋常深褐色甚至發黑。該網民質疑：「個雪梨爛到咁都可以用嚟煲湯比人飲？」除了網民標籤了fullerton ocean park hotel，照片中亦拍到了餐廳特有的枱紙，很快被認出是富麗敦海洋公園酒店的星耀廳。貼文下方引發大批網民討論，不少人直言賣相駭人，更有人提醒：「飲完都驚出事，黃曲黴素可致癌」，擔心酒店在食材處理上出現嚴重漏洞。

廣告 廣告

有Threads友表示在香港富麗敦海洋公園酒店飲到變壞梨乾的燉湯。（圖片來源：Threads截圖@1012suz）

有Threads友擔心會有致癌問題，亦是帖子中最多人讚好的留言。

恐引黃曲霉毒素？

為何網民對「發黑雪梨乾」反應如此大？這主要涉及黃曲霉毒素（Aflatoxins）的風險。根據香港食物安全中心的資料，黃曲霉毒素是由某些黴菌（如黃曲黴菌）產生的毒素。 如果乾果類、穀物或堅果在儲存期間環境潮濕、溫度過高，就極易滋生黴菌並產生毒素。黃曲霉毒素已被世界衛生組織國際癌症研究機構列為一類致癌物。攝入大量黃曲霉毒素可引致急性中毒，即黃曲霉毒素中毒，長期進食受黃曲霉毒素污染的食物也會對健康造成不良影響。而且黃曲霉毒素耐熱，在一般的烹調溫度下不易被破壞。

國際癌症研究機構總結出，黃曲霉毒素具有基因毒性(破壞基因)，並令人類患癌(第1組物質)。黃曲霉毒素可引致肝癌，當中以黃曲霉毒素B1的致癌作用最強。受乙型肝炎病毒感染的人士如同時攝入黃曲霉毒素，其患上肝癌的風險據報比非乙型肝炎病毒感染者高出約30倍。食安中心亦提醒，消費者應把食物存放在陰涼乾燥的地方，如發現食物有發霉的迹象，便應棄掉。

食物安全中心的網站詳細講述關於黃曲霉毒素的資料。

酒店官方回應

針對今次雪梨乾質素問題，Yahoo Food向香港富麗敦海洋公園酒店查詢。酒店發言人回應表示，非常重視食物品質，並對今次事件致歉：「我們非常重視食物品質。對於因梨干檢查有未完善之處而引起有關情況，我們謹致以誠摯歉意。餐飲團隊已即時全面檢討流程，包括加強檢查食材及執行品質監控程序，確保賓客有愉悅的餐飲體驗。」

酒店表示日後將會更加小心檢查。（圖片來源：富麗敦海洋公園酒店官網）

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

更多近期熱話

Pizza-BOX全線結業｜23年歷史畫句號！前身Domino's高峰期14間店 網民嘆：性價比高過PHD都做唔住

筲箕灣30年老字號「金城·漁」1.31結業！漁民飯堂告別 必食新鮮龍躉炒河/懷舊焗豬扒飯

BLACKPINK演唱會｜Rosé尾場歎咖哩魚蛋！豎拇指讚好味 盤點巡演「吃播」名單：雞蛋仔/奶茶/鹽酥雞

BLACKPINK演唱會｜Rosé啟德個唱變吃播！歎港式奶茶食雞蛋仔 網民競猜尾場食蛋撻/魚肉燒賣

網民切開「蘋果批」驚見硬物憂食安危機 遭反指孤陋寡聞「代表你今年會好運」

網購平台「如一」遭食環上門巡查 指接獲投訴進食賀年糕點後不適 店方稱「只預售糕券未有現貨」

百年老字號「蓮香樓」宣布4月搬遷 月租50萬轉戰上環1.6萬呎巨舖

逾1400萬訂閱韓國大胃王YouTuber Hamzy宣布暫停更新 全力備孕暫別吃播

Thread友發現日本森永曲奇餅盒內藏玄機 4萬人讚好！一方法有得食又有得玩！

食粒糖就減到肥？日本 MSINC × PEACH JOHN「減脂小熊軟糖」爆紅 稱可減少內臟脂肪/改善BMI

尖沙咀合味道紀念館明年1月11日暫別香港 預告未來以嶄新的形式和形象再見

網民熱議世衛已將加工肉製品列為1級致癌物 港式早餐仲食唔食得？

Threads爆紅日本「神級」朱古力奶香港都買到 網民另外大推幾款「一生必推」

北角酒樓「零蟹膏」長腳蟹 經理態度惡劣 食客：食到要報警！

網民熱議黑芝麻取代開心果成「甜品界一哥」Threads友接力大推各款黑芝麻甜品

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？