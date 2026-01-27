錦綉花園 5 億工程︱公契限小業主權利 地政：無法找到審批紀錄
富麗敦海洋公園酒店自助餐食安疑雲 燉湯雪梨乾發黑惹致癌恐慌！（附酒店官方回應）
食自助餐本身是件開心事，但近日富麗敦海洋公園酒店自助餐餐廳就引起食安疑雲，即睇Yahoo Food內文：
近日有網民於社交平台Threads上傳照片，指出在香港富麗敦海洋公園酒店（The Fullerton Ocean Park Hotel Hong Kong）旗下自助餐廳星耀廳用膳時，驚見燉湯內的雪梨乾發黑疑似變壞。事件隨即引起熱議，更有網民憂慮攝入致癌物「黃曲霉毒素」。
網民Threads發文公審：雪梨乾爛到咁都煲湯？
根據網民分享的照片顯示，燉湯中的雪梨乾呈現明顯的不尋常深褐色甚至發黑。該網民質疑：「個雪梨爛到咁都可以用嚟煲湯比人飲？」除了網民標籤了fullerton ocean park hotel，照片中亦拍到了餐廳特有的枱紙，很快被認出是富麗敦海洋公園酒店的星耀廳。貼文下方引發大批網民討論，不少人直言賣相駭人，更有人提醒：「飲完都驚出事，黃曲黴素可致癌」，擔心酒店在食材處理上出現嚴重漏洞。
恐引黃曲霉毒素？
為何網民對「發黑雪梨乾」反應如此大？這主要涉及黃曲霉毒素（Aflatoxins）的風險。根據香港食物安全中心的資料，黃曲霉毒素是由某些黴菌（如黃曲黴菌）產生的毒素。 如果乾果類、穀物或堅果在儲存期間環境潮濕、溫度過高，就極易滋生黴菌並產生毒素。黃曲霉毒素已被世界衛生組織國際癌症研究機構列為一類致癌物。攝入大量黃曲霉毒素可引致急性中毒，即黃曲霉毒素中毒，長期進食受黃曲霉毒素污染的食物也會對健康造成不良影響。而且黃曲霉毒素耐熱，在一般的烹調溫度下不易被破壞。
國際癌症研究機構總結出，黃曲霉毒素具有基因毒性(破壞基因)，並令人類患癌(第1組物質)。黃曲霉毒素可引致肝癌，當中以黃曲霉毒素B1的致癌作用最強。受乙型肝炎病毒感染的人士如同時攝入黃曲霉毒素，其患上肝癌的風險據報比非乙型肝炎病毒感染者高出約30倍。食安中心亦提醒，消費者應把食物存放在陰涼乾燥的地方，如發現食物有發霉的迹象，便應棄掉。
酒店官方回應
針對今次雪梨乾質素問題，Yahoo Food向香港富麗敦海洋公園酒店查詢。酒店發言人回應表示，非常重視食物品質，並對今次事件致歉：「我們非常重視食物品質。對於因梨干檢查有未完善之處而引起有關情況，我們謹致以誠摯歉意。餐飲團隊已即時全面檢討流程，包括加強檢查食材及執行品質監控程序，確保賓客有愉悅的餐飲體驗。」
