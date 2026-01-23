寒冷天氣警告取消 下午1時氣溫錄16°C

【on.cc東網專訊】香港天文台在今日(23日)上午11時45分取消寒冷天氣警告。東北季候風正影響華南。同時，一道廣闊雲帶覆蓋該區。今日(23日)下午1時，天文台錄得氣溫攝氏16度，相對濕度百分之59。過去一小時，京士柏錄得的平均紫外線指數是4，強度屬於中等。

預測今日下午及今晚大致多雲，下午部分時間天色明朗及乾燥。吹和緩東北風。展望明早(24日)仍然相當清涼，日間部分時間有陽光，氣溫回升。星期日(25日)風勢較大，隨後一兩日較為潮濕。

