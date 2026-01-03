寒冷天氣警告取消 未來數日大致天晴及乾燥

【on.cc東網專訊】香港天文台在今日(1月3日)上午11時正取消寒冷天氣警告。在上午11時天文台錄得氣溫攝氏15度，相對濕度百分之57。過去一小時，京士柏錄得的平均紫外線指數是3，強度屬於中等。

乾燥的冬季季候風正為廣東帶來普遍晴朗的天氣。預測今日天晴乾燥。吹和緩至清勁東至東北風，稍後離岸及高地間中吹強風。展望未來數日大致天晴及乾燥。明日（4日）及下周一（5日）氣溫稍為回升，但早上仍然清涼。下周中期氣溫再度下降。

