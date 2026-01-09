【Now新聞台】寒冷天氣警告生效。天文台一度發出霜凍警告，打鼓嶺出現結霜。

在打鼓嶺坪輋，停泊在露天位置的車輛車頂、擋風玻璃出現結霜，士多啤梨園內的椰菜田亦有一層薄霜，而士多啤梨就未見有結霜。

天文台錄得打鼓嶺最低氣溫1.9度。天文台指，由於天朗氣清，新界部分地區輻射冷卻尤其明顯，氣溫更降至7度以下，而多區氣溫亦降至約12度。

士多啤梨園的負責人指，會因應季節而種合適的菜，目前未有因天氣寒冷而影響生意。

士多啤梨園負責人林先生：「沒有(準備)的，冷就摘下來，我們賣就摘下來，(天氣)『殺到埋黎』我們也不知道的。通常是菜芯、白菜會有影響，通常我們現在不種了，種得太少，因為現時椰菜就最多，芥菜那些也可以冷。摘(士多啤梨)沒有影響的，收成也沒有影響的，因為最適合是這個季節，這個時間少許冷就『最靚』。」

#要聞