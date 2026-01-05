跑步︱配速是什麼？如何找出適合的配速？
寒冷天氣警告｜冬季季候風今日稍後漸影響本港 周三市區最低氣溫 11 度｜Yahoo
【原來報道】
【Yahoo 新聞報道】天文台在下午 4 時 20 分發出寒冷天氣警告。天文台預料本港晚間天氣轉冷，明日（6 日）早上市區最低氣溫會在 12 度左右。
【原來報道】
天文台今早（5 日）發「特別天氣提示」，指冬季季候風會在今日稍後逐漸影響廣東沿岸地區，本港晚間天氣轉冷，明日（6 日）早上市區最低氣溫會在 12 度左右。
天文台又提醒，預料今次季候風影響華南的時間相對較長，星期三、四早上仍會持續寒冷，市區最低氣溫在 11、12 度左右，新界再低幾度，日間非常乾燥，市民要注意保暖，並多關顧長者及慢性病患者。
預計到了周末，氣溫會稍為回升，周六（10 日）天晴乾燥，市區氣溫介乎 14 至 20 度；周日（11 日）大致天晴，日間乾燥，氣溫介乎 15 至 20 度。
其他人也在看
東北季候風抵港 明晚氣溫急降7度
天文台表示，預料一股季候風將於今日(5日)稍後抵達廣東沿岸，本港今日氣溫稍為下跌，介乎13至19度，早上相當清涼。天文台預測，本周中期華南沿岸天氣轉冷，明日(6日)晚間氣溫將急降7度，周三清晨最低僅12度，提醒市民注意保暖。 明晚急降 周三清晨寒冷 天文台指出，明日氣溫介乎13至19度，早上清涼，但晚間將急am730 ・ 12 小時前
夾公仔機放小動物捱轟 兒童遊樂場急撤走
【on.cc東網專訊】上海浦東新區一個商場內的兒童遊樂場，近日被發現有夾公仔機放了兔子等活體小動物，顧客質疑機器內不適宜動物長期生存。內媒周日（4日）引述商場回應指，涉事門店已將相關機器撤走。on.cc 東網 ・ 4 小時前
網上熱話｜內地網民讚排隊體現港人素質 一舉動讓人很舒服
雖然近年香港與內地加速融合，惟文化差異依舊不少，令不少來香港旅遊或定居的內地人或感到震驚，又或者是佩服。近日，有內地網民在小紅書發文，指香港人的質素不但能在排隊上體現，而排隊時也會留出一臂長的距離，直言「讓人很舒服」。am730 ・ 1 天前
葉劉公開指約會對象年輕10年不足夠 最少需年輕30年！｜Ray Online
新民黨主席葉劉淑儀卸任立法會議員職務之後，唔知係咪因為輕鬆咗，講嘢都開放啲呀！噚日佢就公開講約會對象後生10年唔足夠，最少需要後生30年！ 噚日有一個外籍男網民喺社交平台Threads分享自己嘅獨照，用英文請大家誠實作答，問作為一個女性，願唔願意同一個比自己後生10年嘅男人約會。估唔到帖文吸引到葉劉注意，75歲嘅am730 ・ 6 小時前
冬季季候風將殺到 明早最低12°C 周三周四持續寒冷
【on.cc東網專訊】今天(5日)是廿四節氣中的「小寒」。冬季季候風會在今日稍後逐漸影響廣東沿岸地區。天文台在今早11時40分發出特別天氣提示，指本港晚間天氣轉冷，明日(6日)早上市區最低氣溫會在攝氏12度左右。天文台預料季候風影響華南的時間相對較長，周三、四(on.cc 東網 ・ 4 小時前
內地男女行山途經西貢心朗村 明渠旁紮營驚動村民報警
近日有不少內地旅客「攻陷」西貢熱門露營地點，昨日(4日)更有遊客險在明渠邊露營過夜。事發於昨晚7時02分，警方接獲井欄樹村村民報案，指有兩人於西貢心朗村及井欄樹村附近一處明渠露營。 警方接報後到場，發現一名61歲男子及一名62歲女子，兩人皆持雙程證及自稱為行山人士，早前正在挑戰衛奕信徑，徒步至上址時因天色已晚及體am730 ・ 5 小時前
天氣｜今明兩日稍暖 最高19度 周二一晚急降7度
東北季候風正為廣東帶來普遍晴朗的天氣。天文預測，今日(4日)本港大致天晴，日間乾燥，氣溫介乎14至19度之間。吹和緩東至東北風。天文台又指，預料一股季候風補充會在星期一稍後抵達廣東沿岸，本周中期該區天氣轉冷，本周二(6日)將一晚降7度，周三早上最低僅12度，市民記得穿衣保暖。am730 ・ 1 天前
林文龍郭可盈首度同台頒獎 亂爆台下藝人緋聞好尷尬 黃宗澤蔡潔齊齊耍手擰頭
尋晚《萬千星輝頒獎典禮》由林文龍同郭可盈夫婦頒發最佳女主角，佢地話係首次同台擔任頒獎嘉賓。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
萬千星輝｜羅子溢大熱倒灶失落視帝 太太楊茜堯贈花安慰：我心中的No.1
《萬千星輝頒獎典禮2025》昨晚（4日）舉行，佘詩曼四度封視后，黃宗澤首度登上視帝寶座。另一位賽前視帝大熱羅子溢憑《金式森林》備受讚賞，早前更於「Fairchild TV 2025」網上觀眾票選獎項中先拔頭籌，成為「北美最喜愛男主角」，不過於《萬千星輝頒獎典禮2025》卻大熱倒灶，失落視帝。羅子溢太太楊茜堯（前名：楊怡）昨晚雖然未有現身，不過在頒獎典禮後發文為羅子溢送花兼高呼：「你已經是我們心中的No.1 」。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
30隻短吻果蝠闖校園 嘉道理農場呼籲讓蝙蝠留在原處
嘉道理農場暨植物園表示在過去3周，接獲3宗關於短吻果蝠進入校園的求助個案，當中牽涉約30隻短吻果蝠個體，更有一些出現受傷的情況。園方提醒當發現蝙蝠棲身於屋苑、學校的外牆或建築物內，應讓蝙蝠留在原處，並確保牠們有空間離開。 園方近期接獲3宗個案，其中兩宗求助個案位於同一地點，是兩所相鄰的學校。團隊到場勘察後發現校內am730 ・ 6 小時前
美議員擔心委內瑞拉事件台海複製 台政府稱各種突發狀況都有預演
美國突襲委內瑞拉總統馬杜羅影響深遠，國會議員擔心，中國政府或會有樣學樣，入侵台灣。路透社則引述內地學者指出，任何針對台灣的行動視乎中國的發展中能力，而非委內瑞拉的經驗。台灣國防部官員今日（5 日）被問及事件在台海複製的可能時，表示政府對於各種可能的突發狀況都有預演。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
謝安琪稱曾 6 度「爆肺」 拆解氣胸病因病徵、復發與急救重點︱Yahoo
【Yahoo健康】歌手謝安琪早前在頒獎禮表示，自己健康狀況反覆，近兩至三年間多次出現「爆肺」（氣胸），一星期前仍需留醫。48 歲的她透露，左肺多年來曾 4 次氣胸，近年右肺亦出現 2 次，合共 6 度「爆肺」，情況不容忽視。她的言論亦引起公眾關注：氣胸究竟是甚麼？為何會反覆出現？Yahoo 健康 ・ 21 小時前
吳業坤奪飛躍進步男藝員再現激動樣 自嘲「點解咁樣衰」 太太濱口愛子拍片致謝晒流利廣東話
入行16年嘅吳業坤喺《萬千星輝頒獎典禮》奪得飛躍進步男藝員獎，曾經喺頒獎禮上喊到眼鏡鏡片一版霧氣嘅坤哥Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
居屋2025懶人包｜啟德、將軍澳、東涌、錦田、屏山2026年推出！定價、呎數、位置一覽 同場加映九龍灣綠置居
「居屋2025」及「綠置居2025」發售消息已正式公布，房委會今期推出共8,316個全新居屋單位及1,467個全新綠置居單位，成為近年供應最豐富的一期。今次推售計劃預計於2026年第二季開始接受申請，並首次採用居屋、綠置居及白居二聯合申請機制，大幅簡化申請流程。今期「居屋2025」推出五個全新屋苑，包括啟德啟陽苑、將軍澳影輝苑、東涌裕豐苑、錦田匯熙苑及屏山朗風苑，全部以市價七折定價；同期推出「綠置居2025」九龍灣盛緻苑，以市價六折發售。「居屋2025」及「綠置居2025」每個項目選址及配套有何特色？本文和大家一起拆解！Yahoo財經 ・ 15 小時前
地獄級「死場」大蝕讓！尖沙咀首都廣場五劏舖銀主盤170萬賤賣 貶值93%
尖沙咀「地獄級」死場首都廣場，於新年再錄大幅蝕讓個案。商場1樓5間劏舖銀主盤，新近合共以170萬元售出，12年間大跌2,342.8萬元或約93.2%。更多消息：全港近八成「劏舖」年內蝕讓 譚仔家族沽新北江勁蝕2,700萬創新高｜首都廣場「跳樓價」8萬易手 勁蝕97.1%尖沙咀「死場」短炒9個月10萬沽賺2萬 首都廣場70呎劏舖上手勁蝕 97 %上述成交舖位為尖沙咀首都廣場F118至F119舖，以及F219、F220、F221舖，總面積約452平方呎，合共以約170萬元沽出，平均成交呎價約3,761元。據悉，原業主為南海國際航運有限公司，早於2013年共斥資2,512.8萬元購入上述五舖，至去年12月淪為銀主盤，是次易手舖位約12年間大幅蒸發2,342.8萬元，跌幅約93.2%。首都廣場的前身是香港百樂酒店的1至3樓基座商場，原稱DNA商場，原本擁有約150個店舖。資深投資者尹柏權於2012年底購入後，將商場拆分為705個劏舖，並改名為首都廣場。然而，斥售後的「劏場」管理不善，淪為「死場」，不時出現重大蝕讓個案。 延伸閱讀: 首都廣場 店舖 尖沙咀 延伸閱讀: * 新聞連結。 * 28H28Hse.com ・ 1 小時前
【Aeon】心動價 維記雪糕杯、Mövenpick雪芭/雪糕杯買一送一（即日起至31/01）
Aeon精選最新心動價商品低至$5，今期特別推介有零食、雜貨、服飾、家品、床品同電器等，包括MARUSAN麥芽豆乳/有機無調整豆乳 200ml $5、維記特濃腰果雪糕杯/特級雲呢拿味雪糕杯/MÖVENPICK檸檬青檸雪葩/牛奶忌廉雪糕買一送一、美粒果果粒橙汁 (1.2公升) $9.9、七寶啤酒 (6罐裝x330毫升) $39.9！YAHOO著數 ・ 1 小時前
《全民造星6》決賽，強尼被古天樂即場出題「考牌」，主持急才功力被大讚轉數超快
《全民造星6》決賽圓滿結束，司儀強尼再被封為「地表最強」，面對古天樂即場出題依然面無懼色，盡顯急才功力被受網民洗版大讚！Yahoo Style HK ・ 53 分鐘前
中高齡就業津貼｜重返職場滿一年可獲2萬！勞工處再就業津貼 兼職亦可申請｜申請方法一覽
隨着香港人口逐漸老化，政府及社福機構近年積極推出多項中高齡就業支援措施，為40歲或以上求職人士提供津貼與援助，協助他們重返職場。其中包括勞工處的「再就業津貼試行計劃」，合資格人士完成一年全職工作即可獲得最高港幣20,000元津貼，兼職人士亦可獲半額補助；同時，部分社福機構亦提供短期經濟援助，協助50歲或以上人士在求職過程中減輕生活壓力，更安心規劃未來。本文將整合兩項計劃的申請資格、津貼金額及申請流程，讓中高齡人士在重返職場的同時，亦能獲得實質的香港就業津貼支援。YAHOO著數 ・ 6 小時前
恒生瀕退市 舊員工嘆已失靈魂 周四議決私有化 前高管陳健波傷感
滙控（0005.HK）斥資千億元私有化恒生銀行（0011.HK）的建議，本周四（8日）舉行法院會議及股東大會議決，倘獲批准，這家在港上市逾半世紀、承載很多港人集體回憶的老牌銀行將會退市。曾服務恒生逾30年的前立法會議員陳健波坦言「不捨和傷感」，冀私有化後滙豐會珍視恒生原有人才。也有多位不願具名的恒生前高管及員工慨嘆，滙豐已全面「接管」恒生領導層，品牌即使保留，核心價值及文化已被「拆骨」，「失去靈魂」。信報財經新聞 ・ 13 小時前
50 歲男假冒水務署職員 專向長者下手入屋爆竊 連犯 3 案被捕︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】警方昨日（3 日）拘捕一名 50 歲姓陳本地男子，涉嫌在聖誕節期間，假冒水務署職員進入多個住宅單位進行爆竊。被捕男子報稱無業且居無定所，擁有犯罪記錄，目前正被扣留調查。Yahoo新聞 ・ 23 小時前