寒流襲港！UNIQLO HEATTECH保暖衣終極隱藏攻略：HEATTECH都會過期嗎？附正確穿法與清洗技巧

隨著寒流來襲，香港氣溫大幅下降。寒意逼人，HEATTECH保暖衣絕對是抵禦寒冷的必備品，其中UNIQLO的HEATTECH系列更是許多港人冬季的首選。然而，HEATTECH保暖衣原來也有「使用壽命」，到底應該如何正確挑選、穿搭及保養才能在寒冬中發揮最佳效果？以下將全面解析HEATTECH保暖衣的秘密，助大家迎戰寒流！

HEATTECH如何發熱？

UNIQLO的HEATTECH保暖衣能夠保暖的秘密，來自其纖維科技。這些特殊纖維能吸收人體散發的水蒸氣，並將其轉化為熱能，從而提供蓄熱效果。不僅如此，HEATTECH還具有吸汗速乾、排濕、防靜電等功能，讓穿著更舒適。同時，材質的高伸縮性及防菌除臭設計，更增添了實用性與便利性。

圖片來源：Instagram@uniqlo_taiwan

HEATTECH都會過期？官方解密HEATTECH保暖衣壽命

UNIQLO曾經在官方Instagram上分享了一段影片，揭露HEATTECH保暖衣的使用壽命。由於頻繁穿著會導致纖維磨損，官方建議每三年更換一次。如果你發現衣物變薄或保暖效果減弱，這可能是該換新衣的信號。每件HEATTECH的洗衣標籤上都印有一組數字，末尾括號內的四個數字揭示了生產時間。例如「(84-42)」中的「8」代表2018年，「4」則表示冬季生產。根據這些資訊，可以判斷衣物的使用年限，適時更新才能保持最佳保暖效果。

圖片來源：Instagram@uniqlo_taiwan

UNIQLO HEATTECH 3大系列深度解析：1秒選出哪款最適合你！

UNIQLO自2003年推出HEATTECH系列以來不斷創新，目前已經推出3種暖度類型，適合不同的氣候與場合：

圖片來源：Uniqlo官網

UNIQLO HEATTECH系列1. HEATTECH標準款：日常保暖首選

這是最基礎的款式，適合應對一般寒冷天氣。從短袖到九分袖，款式多樣，能輕鬆搭配日常穿搭，適合20至5度的氣溫。

圖片來源：Uniqlo官網

女裝 HEATTECH U 領 T 恤

價格：$99

SHOP NOW

女裝 HEATTECH U領T恤

男裝 HEATTECH 圓領 T 恤

價錢：$99

SHOP NOW

男裝 HEATTECH 圓領 T 恤

UNIQLO HEATTECH系列2. HEATTECH EXTRA WARM極暖款：升級版保暖體驗

如果需要更高的保暖度，極暖系列是理想選擇。其特殊編織技術增加了纖維的蓄熱能力，內裡的輕微起毛設計則能鎖住更多暖空氣，觸感柔軟舒適，比標準款保暖約1.5倍，可抵禦15度至零下5度的氣溫。

圖片來源：Uniqlo官網

女裝 HEATTECH 極暖棉質 U 領 T 恤

價錢：$129

SHOP NOW

女裝 HEATTECH 極暖棉質 U 領 T 恤

男裝 HEATTECH 極暖棉質圓領 T 恤

價錢：$129

SHOP NOW

男裝 HEATTECH 極暖棉質圓領 T 恤

UNIQLO HEATTECH系列3. HEATTECH ULTRA WARM超極暖款：零下極寒環境首選

針對零下氣溫設計，超極暖系列採用鬆餅格針織工藝，布料更厚實，保暖效果是標準款的2.25倍，適合滑雪或極寒地區旅行，就算零下20度也不用怕。

圖片來源：Uniqlo官網

女裝 HEATTECH 超極暖圓領 T 恤

75折優惠價：$149｜ 原價：$199

SHOP NOW

女裝 HEATTECH 超極暖圓領 T 恤

男裝 HEATTECH 超極暖圓領 T 恤

75折優惠價：$149｜ 原價：$199

SHOP NOW

男裝 HEATTECH 超極暖圓領 T 恤

UNIQLO HEATTECH 4大正確穿著方式

要讓HEATTECH發揮其應有的效果，穿著方式至關重要。

UNIQLO HEATTECH正確穿法1. 選擇合身尺碼

保暖衣需要緊貼肌膚，才能最大化吸收水蒸氣並轉化為熱能。如果尺寸過大，效果會大打折扣。建議定期檢查衣物是否鬆弛，若失去彈性則需更換新品。

圖片來源：Instagram@uniqlo_taiwan

UNIQLO HEATTECH正確穿法2. 避免多層HEATTECH疊穿

許多人誤以為穿多層保暖衣能增加保暖效果，實際上，第二層無法直接接觸皮膚，無法吸收水蒸氣，會導致功能無法完全發揮。

圖片來源：Instagram@uniqlo_taiwan

UNIQLO HEATTECH正確穿法3. 不要穿在外層衣物外

保暖衣的設計是為了直接接觸皮膚，若穿在其他衣物外面，將無法有效發揮蓄熱功能。

圖片來源：Uniqlo官網

UNIQLO HEATTECH正確穿法4. 避免大量流汗場合穿著

雖然HEATTECH具有吸汗功能，但在激烈運動或大量流汗的情況下，過多的濕氣可能無法及時排出，纖維經過長時間摩擦後會失去原有的吸濕與發熱能力，反而讓衣物變得濕冷，影響保暖效果。

圖片來源：Instagram@uniqlo_taiwan

UNIQLO HEATTECH正確清洗方式

HEATTECH的材質設計講究，因此清洗方式需要格外注意，UNIQLO官方指出以下3點正確清洗法：

水溫控制在40度以下：過高的水溫可能破壞纖維結構，影響保暖性能。

避免使用漂白水與柔軟精：這些化學品可能損害材質，降低衣物的吸濕與發熱效果。

禁止乾洗與烘乾：高溫烘乾容易導致纖維收縮，最好選擇自然風乾的方式，並避免陽光直射。

圖片來源：Instagram@uniqlo_taiwan

