寒潮藍色預警生效 冷鋒下周抵廣東沿岸

【on.cc東網專訊】中央氣象台周六（17日）繼續發布寒潮藍色預警，預計大部分地區當日至下周三（21日）將自西北向東南出現降溫大風，每日平均或最低氣溫普遍下降6℃至12℃。冷空氣將在下周二（20日）夜間抵達廣東沿海地區，廣州最低氣溫將降至9℃。

受寒潮影響，預計黃淮、江淮、江漢東部、江南中西部及貴州東部、廣西北部等地部分地區下降12℃至14℃，局地降溫可達16℃以上。下周三早上，最低溫度0℃線將南壓至貴州到浙江南部一帶。其中周六至下周一，新疆、甘肅、內蒙古中西部、寧夏、陜西北部、華北北部、黃淮西部、江漢、湖南北部等地氣溫下降6℃至10℃。

廣東省氣象台預計，下周一（19日）夜間起，較強冷空氣前鋒將到達廣東北部，並在下周二起自北向南影響全省，日間抵達廣東中部，夜間抵達廣東沿海地區。預計廣州市區下周二至下周四（23日）將受冷空氣影響，氣溫下降明顯，其中下周三和下周四最低氣溫為9℃，從化區兩日局部將有霜凍。

