中秋節｜「暴龍媽媽」製作環保薯條盒燈籠
寒露2025｜8個男人最關心問題！寒露壯陽法大揭秘 中醫教你如何輕鬆養腎
養好腎的話真的是代表「好腰好腎好男人」嗎？這次Yahoo Food請來註冊中醫師解答男人最重要的8大問題，即睇內文：
來到了二十四節氣的寒露，是中醫所說的養腎好時機。說到養腎，為甚麼人們會將腎虧與陽痿連成一線，壯陽又是否應多食牛鞭、鹿鞭、十全大補酒等？養好腎的話真的是代表「好腰好腎好男人」嗎？這次請來徐思濠中醫師來解答男人最重要的8大問題！
👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略
1.二十四節氣寒露是補身好時機？
寒露是二十四節氣秋季的第五個節氣， 將近進入冬季，天氣相對亦比較清涼， 應避免進食辛辣燥熱的食物，多飲滋潤茶水、湯水，減少秋燥所引發的不適症狀。在中醫學角度認為，在寒露等秋冬季節，人體的陽氣容易被外界的寒氣減弱，故此在寒露等秋冬節氣進補既可補虛固腎，又可利用溫性的補虛藥助以驅寒。再者二十四節氣中的寒露等秋冬節氣由於寒冷，人們減少戶外活動，若在這時刻進補，營養容易收藏於身體之內， 待春季便有足夠的養份使身體於來年更加強壯， 減少病痛發生。
2.什麼年紀的人會容易陽痿？
提到補身，有些人就會想起壯陽，但在補身壯陽前，首先要搞清楚為甚麼會陽痿。「中醫角度陽痿的病人多因腎虛所致， 一般來說大病過後、 久病、 年老長者，由於腎氣虛衰，容易會出現陽萎現象。 」徐醫師說，「另外64歲也踏入了男性的更年期，故此64歲以後相對容易會出現這個問題。」他補充，如果工作過於忙碌，休息不足又或是房事過勞等種種因素下，都可能會提早出現陽痿的情況發生。
3.為甚麼坊間將腎虧與陽痿連成一線？
從中醫學角度生殖機能由腎臟所主管，如果腎臟功能好的話，生殖機能便會好。「若然腎臟機能衰退甚至乎去到一個交叉的狀態，正如所說的腎虧現象，就會出現陽痿的表現，所以很多人把腎虧與陽痿拼在一起來說。」徐醫師說。
4.牛鞭、鹿鞭、十全大補酒、雞子等真的有壯陽功效？
「牛鞭、鹿鞭、雞子為動物的這類食品均有溫腎壯陽之功， 十全大補酒有補益氣血功效，亦有補腎壯陽之功。」不過徐醫師提醒，上述補藥性質偏溫，長期服用容易引致，燥熱上火， 燥熱體質陰虛人士應避免使用。
5.以上食材有沒有說哪種人不應多吃？女士食用有沒有問題？
「由於上述補藥藥性偏溫，故此高血壓患者、 熱氣上火、 外感傷風 、中風病者及癌症病人等，不要胡亂服用，最好先請教醫師才能使用。」徐醫師說，另外若然女性經常手足冰冷，腰膝酸軟、白帶多月經不調等，這種屬腎陽虛證都可以使用，並沒有男女禁忌。
6.「偉哥」又有沒有用？
中醫學並沒有威而鋼 ( 俗稱偉哥) ， 故此並不能說有沒有作用，西藥偉哥主要作用是改善血液循環加速血嘅流量，使到性功能改善。但是由於從中醫角度，陽痿是腎虛才引起，故此如果單純服用偉哥，不注意補腎，長此下去食偉哥是沒有功效。
7.有甚麼食物或藥材可以有壯陽功效？
一般中藥材當中人參、鹿茸、冬蟲草、鹿尾巴、海狗鞭、鹿鞭巴戟 、杜仲、淫羊藿等，都有補腎壯陽作用，「而食物中的蝦、龍蝦、鱔魚、羊肉、韮菜、雞子等均有補腎壯陽功效。」徐醫師說。
8.想預防陽痿應如何做？
要提防陽痿，中醫角度須注意補腎，日常減少不必要的腎氣消耗，做到早睡早起、飲食均衡、勤鍛練、充足休息、防寒保暖、少食生冷寒涼、避免過度操勞及房事節制，還要放鬆心情，生活中可在腰腹進行熱敷，或進行針灸推拿，都有補陽健腎預防陽痿之功。
不想陽痿？徐醫師就提供了以下兩款補陽健腎湯水跟食療！
1.鹿尾巴補陽健腎湯水
材料： 杜仲三錢、牛膝三錢、狗脊四錢、千斤拔三錢、杞子三錢，大棗六枚、 花生四両、雞腳八隻、豬腰一個、鹿尾巴一條
功效： 補腎壯陽，固本培元。
適合： 預防生殖機能衰退，對腰膝酸軟，筋骨退化人仕、夜尿頻的人仕可每星期飲用1次， 外感患者、燥熱體質人士及兒童不宜飲用。
份量： 三至四人。
步驟：
1.材料分別洗淨後， 豬腰及雞腳出汆水。
2.把所有材料放進燉盅內，以清水2.5公升，燉三個半小時後略加鹽調味即可飲用。
2.蝦仁韭菜炒蛋
材料：去殼蝦肉十隻、雞蛋兩隻、韭菜適量
功效：補腎壯陽、健脾益精髓
適合：男女老幼皆可食用， 皮膚過敏，炎症上火者不宜。
步驟：
1.蝦肉洗淨，雞蛋攪拌至蛋漿 ，韮菜切小段。
2.鑊燒熱下油
3.待油熱後，放進蝦肉及韭菜拌炒 ，再放進蛋漿，略加鹽炒熟即可。
全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線
相關文章
【二十四節氣】秋分防乾燥 中醫天然防敏感護膚偏方 想皮膚好要少食呢樣食物
【二十四節氣】白露想補腎養肺 亂食中藥補品越食越差 補腎丸/靈芝孢子係咪真有用？
【二十四節氣】處暑引秋困唔洗靠咖啡 中醫師教你食水果+湯水潤肺醒神
【二十四節氣】立秋易咳嗽喉嚨痛？一文教你防咳嗽喉嚨痛/預防湯水/民間偏方
【二十四節氣】大暑熱氣戴口罩引口臭？口臭6大迷思+防口臭湯水
【二十四節氣】小暑出汗有體味6個迷思？中醫止汗偏方+飲食注意
【二十四節氣】夏至養生飲食指南：吹冷氣多皮膚差？五款食物保嫩滑肌膚
【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感
【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感
>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？
其他人也在看
人氣車仔麵「何車車仔麵」開分店 店主親揭選址元朗錦田三大原因
本港餐飲業競爭激烈，車仔麵是其中一類百花齊放的餐廳，不少新派品牌紛紛加入創意元素，成功吸引年輕一族捧場。人氣品牌「何車車仔麵」早前就在社交平台宣布好消息，正式進駐元朗錦田開設新分店！消息一出即引來大批粉絲留言期待。Yahoo Food ・ 9 小時前
白川鄉從美景變驚魂的內幕！ 遊客遇熊襲的駭人危機真相！
哎喲，這世界遺產白川鄉，本來是賞雪合掌屋的浪漫天堂，誰知10月5日早上8點半，突然變成驚悚片場！😱 岐阜縣白川村官方表示，一隻亞洲黑熊從樹叢撲出，抓傷一名40多歲西班牙遊客的右上臂。Japhub日本集合 ・ 3 小時前
月餅食譜｜脆皮朱古力芝士流心月餅
🥮脆皮🍫朱古力🧀芝士流心月餅🥮 又一新口味，新嘗試✌️✌️ 今年第3款月餅，出爐喇！！ 一直都好想整朱古力味的月餅，今次終於的起心肝試整呢款朱古力芝士流心月餅，非常香濃的朱古力味😋😋 切開見到d朱古力芝士流心餡慢慢流出黎，真係覺得好鬼正🥰🥰 今次我用左玫瑰花月餅模，花紋好突出好立體，出爐無走樣好靚，靚到我原本諗住噴閃粉都唔記得左🤣🤣 不過，作為外貌協會會長的我，淨番最後1個都係要同佢化下妝，bling bling靚哂😍😍 朱古力芝士餡食譜連結： https://www.facebook.com/share/p/17JRC3Fs5p/ 朱古力芝士流心餡食譜連結： https://www.facebook.com/share/p/17YyxPughL/ 食譜連結： https://www.facebook.com/share/p/16oWDqKQ6k/ Follow my FB page & IG 👇👇 #汶・煮意 #manlicacyCook1Cook煮一煮 ・ 14 小時前
雙敦學區購屋秘笈 行情與入學規則一次看
[NOWnews今日新聞]台北市敦化國小、敦化國中構成的「雙敦學區」，是全台最熱門的學區之一，不少家長希望透過置產、設籍確保孩子的入學資格，房市專家則分析，雙敦學區住宅產品類型多元但數量珍稀，如希望設...今日新聞 ・ 6 小時前
【賽事】極地超馬運動員陳彥博 完成希臘 250 公里超馬分站賽 以堅毅精神榮獲亞軍佳績
台灣極地超馬運動員陳彥博日前（10/4）成功完成「希臘 250 公里超馬分站賽」，歷經七天六個賽段的嚴峻挑戰，他以總時間 24:10:52 榮獲第二名。這場比賽全程跨越伯羅奔尼撒半島（Pelop&oa...運動筆記 ・ 15 小時前
熱身賽初體驗 法拉格比歷代狀元好彩？
【Now Sports】今年選秀狀元古柏法拉格，周一為達拉斯獨行俠在季前熱身賽首次上陣，演出不錯，而球隊最終也以106:89擊敗上屆總冠軍奧克拉荷馬雷霆。雷霆方面沒有基哲斯亞歷山大、謝倫威廉斯及賀姆格倫等奪冠功臣壓陣，只派出副選，因此大家將焦點放在古柏法拉格（Cooper Flagg）身上。法拉格與安東尼戴維斯、卡里湯臣皆正選出賽，但首節沒有得分，曾兩次起手不入，而他最後所得的10分，全集中在第2節的最後5分鐘內。除了得分，他還貢獻了6個籃板、3次助攻和1次封阻；正選球員中，也只有他一人得分達雙位數。賽後，法拉格對這次初體驗感到不可思議，而戴維斯談到這名18歲新星時，則認為他比包括自己在內的歷代狀元幸運：「對他來說，來到了一支實力雄厚的球隊。我們有很多經驗豐富的戰將，他不用像一般狀元要做那麼多事情，壓力也不會像一般進入聯盟最差球隊的狀元那麼大。」now.com 體育 ・ 2 小時前
斷崖式分手：對方一聲不響的失蹤，突然被分手是有多難以接受？
誰會想到，在一起多年，那次見面竟是最後一次？ 「嗰日仲好地地，一齊出街、食飯，佢再送我去車站，返到屋企我照常message佢，佢就無再覆過，社交平台又block咗我，兩個月啦，係分手了嗎？」她輕聲地說著。 對方突然失去蹤影，不讀不回，毫無預警之下被分手的她顯然還未回過神來。 從大學認識到步進社會，兩人已拍拖這麼多年，既熟悉彼此的朋友，亦早已與對方家人打成一片，如無意外，這樣的一對是該會一直走下去，平穩幸福地結婚成家吧。分手前幾天一切如常，大家照樣天天聯絡，見面時依然會拖手、擁抱、親吻，怎麼突然說變就變了？刪掉彼此聯繫、突然消失、隨意地消聲匿跡，既找不著人，就連一句分手都沒有！原來那次是兩人間最後的晚餐，最後一場的見面，就這樣毫無先兆地沒下次。 也許他早就有分手的念頭，只是刻意隱藏並隱藏得太好，所以這些日子她在身邊絲毫未曾察覺，還以為感情挺順挺安穩的。誰想到這樣一切都被他突如其來的失蹤而破壞了，不告而別、想走便走、懶得通知，兩個人轉眼間變回陌生人，回到各自各的平行線。 有時我們在分別時跟對方說「Bye」、「下次見」，是真的認為很快便會有下次，但回頭想起那一次原來是最後一次，心裡不禁戚戚然ETNet ・ 5 小時前
糖水食譜｜蛋白蓮子杏仁茶
秋燥微涼嘅天氣，食碗熱烘烘嘅滋潤甜品，暖暖手暖暖心最佳！蛋白蓮子杏仁茶滋潤美肌之餘，仲可以潤肺健脾！Philips 高速冷熱烹調攪拌機將攪拌、烹調2合1，比用明火烹調呢道甜品更方便快捷。Cook1Cook煮一煮 ・ 9 小時前
花雕蛋白蒸蝦食譜│嫩滑秘訣在於蛋白清湯黃金比例！花雕幾時落最香？
蛋食譜│花雕蝦蒸蛋白 蛋白清湯1:2最嫩滑 不知有多少人會遇過這個煩惱，做甜品用到分蛋白蛋黃，結果用完蛋黃便會剩下一堆蛋白，如果不想又做甜品，可以加清湯來蒸蛋白，配上以清湯慢慢浸熟的海鮮如蝦、龍蝦又或是蟹，最後熄火淋上花雕，可以令海鮮充滿酒香，用來宴客也非常得體，即睇如何製作花雕蝦蒸蛋白：Yahoo Food ・ 9 小時前
甜品食譜｜南棗芝麻核桃糕 甜甜軟軟 (附影片)
近日有人請我食紅棗糕, 真是好好味呀!!! 但 1 百多元 只有十多粒, 真是太昂貴!!! 所以我決定翻造, 但紅棗不是每人也可接受... 所以我會由紅棗變正南棗, 今次讓我們來復刻 "南棗糕"啦 成品: 1盤 (20X20cm) 難度: 入門 所需時間: 45分鐘Cook1Cook煮一煮 ・ 9 小時前
大坑舞火龍 維園中秋綵燈會
【Now新聞台】大坑中秋舞火龍今晚舉行，銅鑼灣維園亦有中秋綵燈會。 浣紗街一帶掛滿燈籠，有市民帶備攝影器材到場等候，警方在附近封路，全長67米的火龍先於蓮花宮開光，隨後會由近300名健兒抬起，穿梭大街小巷，以及表演招牌「打龍餅」花式，最後更會舞入維園。而在維園掛滿燈籠，又有大熊貓花燈，全運會即將開幕，公園亦有吉祥物「喜洋洋」及「樂融融」做運動的花燈以及猜燈謎遊戲。為配合中秋節慶活動，港鐵多條路線通宵行駛。#要聞now.com 新聞 ・ 21 小時前
早晨天氣節目(10月07日上午7時) - 高級科學主任蔡子淳
香港天文台的早晨電視天氣節目每日上午約七時及八時更新，而黃昏節目逢星期一至五下午約六時更新，旨在提供一個親切溝通渠道，讓市民了解天氣變化。由於天氣瞬息萬變，欲知最新天氣資訊，請瀏覽香港天文台網頁：https://www.weather.gov.hk 或 https://www.hko.gov.hk。香港天文台 ・ 9 小時前
10月外賣app優惠比較！foodpanda優惠碼/Keeta優惠碼promo code
外賣app（外賣點餐手機應用程式）盛行，如foodpanda、Keeta，只需於外賣app上按幾下，心水美食瞬間就在眼前，簡直就是一眾為食懶人的最佳搵食Buddy！但外賣app眾多，識用又要用得出色，絕不容易，不過只要熟讀Yahoo Food為你每期update著數外賣app優惠，隨時重溫各外賣app的優惠碼，自然食得出色嗌得更抵！*惡劣天氣如黑色暴雨或8號風球或以上，foodpanda及Keeta會暫停外賣速遞服務，外賣自取則繼續如常運作。Yahoo Food ・ 9 小時前
Chiikawa上海旗艦店開幕！樓高兩層、設十大打卡位 必搶限定旗袍/大閘蟹/舞獅系列 即睇入場門票抽選方法
日本人氣角色Chiikawa熱潮持續，中國內地首間官方旗艦店正式於9月27日起落戶上海外灘中央廣場，樓高兩層，設十大主題打卡位，推出旗袍、大閘蟹、舞獅等極富本地色彩的限定周邊商品，現場更設貼紙相機以及夾公仔機，能全方位沉浸在吉伊卡哇的世界中，即睇店內詳情及預約入場方法！Yahoo 旅遊 ・ 8 小時前
【7-11】自家品牌鮮果汁/果茶/烏龍茶 憑券$11/支（即日起至10/10）
由即日起至10月10日，憑以上電子優惠券即可以$11買到7-SELECT鮮果汁、果茶或烏龍茶！7-Eleven自家品牌鮮果汁系列香港製造，無添加糖、無人造色素、無添加防腐劑。YAHOO著數 ・ 5 小時前
熱刺不賣 科技富商放棄收購
【Now Sports】上月傳出有意入主熱刺的美國科技富商伊亞歷克，在被ENIC拒絕後，確認不會提出正式收購。伊亞歷克（Brooklyn Earick）牽頭的財團，上月向ENIC提出非正式收購意向書，可是已被對方拒絕，堅稱熱刺不賣，因此他們不會根據規定在今月24日前，提交正式報價。伊亞歷克在社交媒體證實放棄收購熱刺：「過去幾個月，我很榮幸能與熱刺和路易斯家族的代表進行接觸。我非常尊重這間球會、球會的領導階層和支持者，並祝福他們一切順利。 」熱刺董事會也感謝伊亞歷克的財團在談判中表現出建設性態度，並尊重球會持有者的明確立場，即不會出售球會。41歲的伊亞歷克曾是一名打碟DJ，後來放棄音樂事業進入美國太空總署（NASA）工作，大約10年前投身科技業，創辦利用區塊鏈和人工智能技術的生態系統專案Redacted RnD，也擁有一間專注於科技的投資基金公司Algorith Capital。now.com 體育 ・ 5 小時前
深圳酒店優惠｜南山酒店20大推介！人均低至$119 洲際集團全新品牌築格/鄰近K11 Ecoast、萬象前海、世界之窗、歡樂谷
港人近期經常北上深圳旅遊，相信不少人都玩夠福田區或羅湖區一帶，開始往外發展，深入地遊覽深圳不同地區！當中靠近深圳灣口岸的南山區是深圳市較新發展區域，設有大量新商場、新酒店、歷史建築、主題樂園等打卡景點；繼福田區及羅湖區酒店推介後，今次就精選南山區20大酒店住宿推介，鄰近歡樂港灣、南頭古城、世界之窗、K11 Ecoast、深圳灣萬象城等玩樂景點及購物中心，人均只要$119起！Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
59歲關淑怡驚傳急病入ICU 兒子關俊賢返港探望
90年代歌后關淑怡神隱多時，但今日有報導指Shirley因病入院，其子關俊賢聞訊後立即返港探望，情況令人擔憂。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
木村拓哉都着！日本FamilyMart便利店賣襪爆紅，踩界東京開服飾專門店
日本便利店 FamilyMart 近年不甘於只賣飯糰便當，自 2021 年推出自家服飾品牌 Convenience Wear 後，憑著親民價格及時尚設計打出名堂。當中最受歡迎的橫間襪款，連天王木村拓哉都有穿著示人，成功將便利店服裝由「執漏」級別提升到潮流單品，更成為大家去日本必定會必手的潮流單品。今年 9 月， FamilyMart 更在東京芝浦開設首間服飾專門店，正式宣告進軍時裝界。Yahoo Style HK ・ 1 天前
鄭希怡回流香港生活仍奢華 意外曝光2層豪宅內貌 客廳面積大到可以打波
鄭希怡（Yumiko）日前驚喜現身關智斌（Kenny）啟德演唱會，合唱《相對濕度》及《閒人勿近》，充滿回憶殺。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前