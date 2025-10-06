寒露2025｜8個男人最關心問題！寒露壯陽法大揭秘 中醫教你如何輕鬆養腎

焦點

中秋節｜「暴龍媽媽」製作環保薯條盒燈籠

養好腎的話真的是代表「好腰好腎好男人」嗎？這次Yahoo Food請來註冊中醫師解答男人最重要的8大問題，即睇內文：

來到了二十四節氣的寒露，是中醫所說的養腎好時機。說到養腎，為甚麼人們會將腎虧與陽痿連成一線，壯陽又是否應多食牛鞭、鹿鞭、十全大補酒等？養好腎的話真的是代表「好腰好腎好男人」嗎？這次請來徐思濠中醫師來解答男人最重要的8大問題！

1.二十四節氣寒露是補身好時機？

寒露是二十四節氣秋季的第五個節氣， 將近進入冬季，天氣相對亦比較清涼， 應避免進食辛辣燥熱的食物，多飲滋潤茶水、湯水，減少秋燥所引發的不適症狀。在中醫學角度認為，在寒露等秋冬季節，人體的陽氣容易被外界的寒氣減弱，故此在寒露等秋冬節氣進補既可補虛固腎，又可利用溫性的補虛藥助以驅寒。再者二十四節氣中的寒露等秋冬節氣由於寒冷，人們減少戶外活動，若在這時刻進補，營養容易收藏於身體之內， 待春季便有足夠的養份使身體於來年更加強壯， 減少病痛發生。

雖然二十四節氣中的寒露來到，香港並不會立即變得寒冷，但氣溫也開始慢慢下降。
雖然二十四節氣中的寒露來到，香港並不會立即變得寒冷，但氣溫也開始慢慢下降。

2.什麼年紀的人會容易陽痿？

提到補身，有些人就會想起壯陽，但在補身壯陽前，首先要搞清楚為甚麼會陽痿。「中醫角度陽痿的病人多因腎虛所致， 一般來說大病過後、 久病、 年老長者，由於腎氣虛衰，容易會出現陽萎現象。 」徐醫師說，「另外64歲也踏入了男性的更年期，故此64歲以後相對容易會出現這個問題。」他補充，如果工作過於忙碌，休息不足又或是房事過勞等種種因素下，都可能會提早出現陽痿的情況發生。

假如身體出現陽痿，可能並非年紀問題，而是平日身體保養不佳。
假如身體出現陽痿，可能並非年紀問題，而是平日身體保養不佳。

3.為甚麼坊間將腎虧與陽痿連成一線？

從中醫學角度生殖機能由腎臟所主管，如果腎臟功能好的話，生殖機能便會好。「若然腎臟機能衰退甚至乎去到一個交叉的狀態，正如所說的腎虧現象，就會出現陽痿的表現，所以很多人把腎虧與陽痿拼在一起來說。」徐醫師說。

4.牛鞭、鹿鞭、十全大補酒、雞子等真的有壯陽功效？

「牛鞭、鹿鞭、雞子為動物的這類食品均有溫腎壯陽之功， 十全大補酒有補益氣血功效，亦有補腎壯陽之功。」不過徐醫師提醒，上述補藥性質偏溫，長期服用容易引致，燥熱上火， 燥熱體質陰虛人士應避免使用。

中國人向來相信「以形補形」一說，牛鞭、鹿鞭、雞子等食物向來推崇是壯陽聖品，但服用前應多思考是否真的有這需要。
中國人向來相信「以形補形」一說，牛鞭、鹿鞭、雞子等食物向來推崇是壯陽聖品，但服用前應多思考是否真的有這需要。

5.以上食材有沒有說哪種人不應多吃？女士食用有沒有問題？

「由於上述補藥藥性偏溫，故此高血壓患者、 熱氣上火、 外感傷風 、中風病者及癌症病人等，不要胡亂服用，最好先請教醫師才能使用。」徐醫師說，另外若然女性經常手足冰冷，腰膝酸軟、白帶多月經不調等，這種屬腎陽虛證都可以使用，並沒有男女禁忌。

6.「偉哥」又有沒有用？

中醫學並沒有威而鋼 ( 俗稱偉哥) ， 故此並不能說有沒有作用，西藥偉哥主要作用是改善血液循環加速血嘅流量，使到性功能改善。但是由於從中醫角度，陽痿是腎虛才引起，故此如果單純服用偉哥，不注意補腎，長此下去食偉哥是沒有功效。

一味服用偉哥只是治標不標本，想保持雄風，應該好好養腎。
一味服用偉哥只是治標不標本，想保持雄風，應該好好養腎。

7.有甚麼食物或藥材可以有壯陽功效？

一般中藥材當中人參、鹿茸、冬蟲草、鹿尾巴、海狗鞭、鹿鞭巴戟 、杜仲、淫羊藿等，都有補腎壯陽作用，「而食物中的蝦、龍蝦、鱔魚、羊肉、韮菜、雞子等均有補腎壯陽功效。」徐醫師說。

無需服用貴價藥材，其實簡單至鮮蝦已經有壯陽功效。
無需服用貴價藥材，其實簡單至鮮蝦已經有壯陽功效。

8.想預防陽痿應如何做？

要提防陽痿，中醫角度須注意補腎，日常減少不必要的腎氣消耗，做到早睡早起、飲食均衡、勤鍛練、充足休息、防寒保暖、少食生冷寒涼、避免過度操勞及房事節制，還要放鬆心情，生活中可在腰腹進行熱敷，或進行針灸推拿，都有補陽健腎預防陽痿之功。

不想陽痿？徐醫師就提供了以下兩款補陽健腎湯水跟食療！

1.鹿尾巴補陽健腎湯水

材料： 杜仲三錢、牛膝三錢、狗脊四錢、千斤拔三錢、杞子三錢，大棗六枚、 花生四両、雞腳八隻、豬腰一個、鹿尾巴一條

功效： 補腎壯陽，固本培元。

適合： 預防生殖機能衰退，對腰膝酸軟，筋骨退化人仕、夜尿頻的人仕可每星期飲用1次， 外感患者、燥熱體質人士及兒童不宜飲用。

份量： 三至四人。

步驟：

1.材料分別洗淨後， 豬腰及雞腳出汆水。

2.把所有材料放進燉盅內，以清水2.5公升，燉三個半小時後略加鹽調味即可飲用。

坊間有不少養腎湯水，但大家切勿密集式服用，以免物極必反。
坊間有不少養腎湯水，但大家切勿密集式服用，以免物極必反。

2.蝦仁韭菜炒蛋

材料：去殼蝦肉十隻、雞蛋兩隻、韭菜適量

功效：補腎壯陽、健脾益精髓

適合：男女老幼皆可食用， 皮膚過敏，炎症上火者不宜。

步驟：

1.蝦肉洗淨，雞蛋攪拌至蛋漿 ，韮菜切小段。

2.鑊燒熱下油

3.待油熱後，放進蝦肉及韭菜拌炒 ，再放進蛋漿，略加鹽炒熟即可。

徐思濠中醫師為註冊中醫師，熱愛推廣中醫、藥、養生及預防疾病的生活知識。
徐思濠中醫師為註冊中醫師，熱愛推廣中醫、藥、養生及預防疾病的生活知識。

