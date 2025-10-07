每日飲無糖汽水 脂肪肝風險升六成
寒露2025養生必讀！中醫警告：食大閘蟹易肚痌 教你祛寒湯水食譜
Yahoo Food請來註冊中醫師講解二十四節氣寒露的飲食養生方法、養生湯水，即睇內文：
大閘蟹雖然美味但卻十分寒涼，但你又否知道寒涼是甚麼意思？一個不覺意還會引致肚痌？二十四節氣寒露的飲食養生方法、養生湯水又應該如何？這次請來註冊中醫師劉嘉傑為我們講解一二！
著襪保關節 寒露養生靠酸味
「寒露是二十四節氣中最早出現「寒」的節氣，和白露一樣，寒露也是反應氣候變化的節氣，到了寒露，天氣轉涼明顯，露水漸多，秋意漸濃。」劉醫師說，正所謂春夏養陽，秋冬養陰，因此寒露應以養陰為主，他提醒隨著氣溫下降，起居生活稍有不慎，人體容易受到外邪侵襲，引起大小關節不利，而寒從腳下生，在寒露期間，要注意要特別注意腳部保暖。
大家最關心的寒露養生飲食，「秋季肺氣盛，飲食要少辛增酸。少食辛味發散之品，多食酸味之品，以增加肝臟的功能，防治肺氣過盛而侮肝臟。」劉醫師續說，在寒露亦可以多吃些滋陰潤燥的食品，如銀耳、甘蔗、梨、蜜糖等。
大閘蟹寒涼至極 養生驅寒湯水唔少得
由於秋冬時節，陽氣收藏，中醫經常提醒不應多吃寒涼食物，但到底甚麼是寒涼食物？「中醫對食物的分類跟中藥的分類一樣，除了所謂的溫、熱、涼、寒四氣以外，食物尚可依辛、甘、酸、苦、鹹五味再分類而有不同的治病功效。每一類的食物都其不同的偏性，偏於寒涼的食物大多易傷陽氣。」劉醫師說。
而如果在寒露等秋冬節氣再吃過多寒涼食物，易損傷陽氣，導致出現腹瀉、痛經、手腳冰冷等不適症狀。例如：苦瓜、冬瓜、柿子、西瓜、螃蟹等應盡量少吃，特別是年老體虛的長者，或長期病患的人士，脾胃虛弱的兒童，素有痛經的女士或孕婦，應避免多吃寒涼食物。
香港人愛美食，大閘蟹亦是秋天必食之選，每次購買大閘蟹時總是會附上蟹醋跟紫蘇葉，原來這兩樣東西都用處多多，「蟹，味鹹，性寒，居於江、河、湖、澤或水田周圍的土岸，晝伏夜出，生長在潮濕陰冷的地方，故其性偏寒涼。蟹心、蟹肺更是寒中之寒，脾胃虛弱者，過食後易出現腹痛、腹瀉等症狀。」劉醫師解釋，由於大閘蟹偏寒涼，容易造成腸胃不適。生薑有解表散寒，溫中止嘔，溫肺止咳，解魚蟹毒的作用。
因此，食用大閘蟹後，喝薑茶能中和大閘蟹的寒性，避免胃腸道不適。此外，在烹調期間可多放薑、蔥、紫蘇等佐料中和寒性，進食時可配薑醋汁一併食用亦可達到驅寒的效果。
想驅走體內寒氣，劉醫師就提供了一款溫補驅寒 湯水跟糖水食譜，立即買材料試煮吧！
胡椒豬肚山藥湯水
材料：豬肚1隻、胡椒30克、山藥250克
做法：將豬肚洗淨，胡椒搗碎後塞進豬肚內，扎緊豬肚口，煲1.5小時左右。最後放入去皮切塊的山藥，將豬肚撈起切成肚絲，再放進湯內同煮20分鐘，調味后即可食用。
功效
胡椒辛，熱。歸胃、大腸經，有溫中驅寒止痛的功效
豬肚甘、溫，補虛損，健脾胃
山藥甘、平，益氣養陰，補脾肺腎
肉桂紅棗紅糖水
材料：肉桂皮或肉桂粉少許、紅棗3粒，片紅糖適量
做法：紅棗去核切碎，因個人口味加入適量紅糖，加入滾水，攪拌至紅糖融化，最後加入適量桂皮或肉桂粉，焗5分鐘即可飲用。
功效：
肉桂：辛、甘，熱。歸脾、腎、心、肝經。有補火助陽，散寒止痛，溫經通脈的功效。
大棗：甘，溫。歸脾、胃經。有補中益氣，養血安神的功效。
紅糖：甘、溫。歸脾經。有益氣養血、補脾胃，止痛功效。
