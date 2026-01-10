【動物專訊】寒風凜冽下，屯門山景楊小坑村附近馬路一隻虛弱狗狗無助地瑟縮一團，熱心市民聯絡毛守救援將狗狗救起，發現狗狗名叫「柴四」，約15歲高齡，但晶片登記的幾個電話號碼，不是已失效便是無法接通，有說柴四已經浪跡了超過一年，很大機會是慘遭遺棄。柴四十分消瘦，營養不良，而且腳部無力，連走路都抖震和搖搖擺擺。毛守Kent希望盡快幫柴四找到暫托家庭，獲得妥善照顧。

日前有市民在網上求助，指發現狗狗瑟縮一團，不吃不喝，眼神無助。據知狗狗流浪該區已一段時間，有好心女士會定期放毛巾和食物關顧狗狗。毛守其後到場將狗狗救起，從狗狗晶片得知他的名字叫柴四，但卻無法聯絡到晶片登記人，估計是被人遺棄。

廣告 廣告

Kent表示，柴四現時在毛守獸醫中心接受治療，他出現營養不良和貧血，但幸好沒有感染牛蜱熱和心絲蟲，只是腳部乏力，走路也跌跌撞撞，懷疑有骨刺問題，每天亦會有很長時間在睡覺。

他坦言，現時晶片登記制度仍有不足，無法有效追蹤棄養行為，希望將來能完善制度，加強對動物的權益保障。

他又表示，柴四的性格溫馴，而且年紀很大，約15歲，希望可以盡快找到暫托家庭過入屋生活。如有意暫托照顧這可憐狗狗，請與毛守救援聯絡。

15歲老狗柴四疑被遺棄一段時間，瑟縮在馬路邊。

狗狗十分虛弱消瘦。

毛守Kent到場將柴四救起。

柴四不良於行，走路跌跌撞撞。

柴四晶片的登記電話號碼均失效或無法聯絡。

毛守希望盡快為柴四找到暫托家庭。

The post 寒風下瑟縮屯門楊小坑村馬路邊 15歲老狗疑被遺棄一段時間 appeared first on 香港動物報 Hong Kong Animal Post.