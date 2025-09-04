寓所藏0.4克大麻 清水尋也認美國留學沾毒

【on.cc東網專訊】26歲日本男星清水尋也，昨日(3日)涉嫌藏有大麻與同居女友被捕後，今日(4日)早上送檢。他坐在車廂後座，未能看到表情。清水位於東京的寓所內被發現藏有約0.4克乾燥大麻，他供稱於2019年到美國洛杉磯留學時，在當地的派對上首次接觸大麻後，返回日本後亦有繼續吸食，踏入今年吸量增多，一個月會吸食數次。他承認在被捕前一天曾吸大麻，但拒絕透露入手來源。

清水是真人電影《東京復仇者》系列第2位涉毒被捕的演員，同片男星永山絢斗於2023年6月亦因持有大麻被捕，外界擔心電影今後再難開拍續集。

