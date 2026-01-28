香港 - Media OutReach Newswire - 2026年1月28日 - 隨著全球經濟環境的複雜多變，貴金屬與外匯市場已成為投資者配置避險資產的核心陣地。在近日於澳門盛大舉行的第三屆「金榮獎」頒獎盛典中，明德金融 (MTF) 憑藉其卓越的技術創新、透明的交易環境以及極速增長的市場份額，從全球數百家參選機構中脫穎而出，正式榮獲 「2025年度最具成長性交易商」 大獎。





實力領航，榮譽加冕｜明德金融榮膺 2026 金榮獎「最具成長性交易商」殊榮



這不僅是對明德金融業務增長速度的認可，更是對其作為香港金融基石機構——香港黃金交易所 (HKGX) AA 類行員 (行員編號 194) 專業實力的高度肯定。



一、權威背書：香港百年金銀業貿易場的信譽保障



在選擇交易平台時，安全性始終是投資者的首要考量。明德金融扎根香港，受香港黃金交易所 (HKGX) 嚴格監管，持有最高級別的 AA 類行員牌照(No.194)。



合規運營： 所有交易流程均符合貿易場規範，杜絕任何取巧行為，確保每一筆交易公平公正。

資金安全： 客戶資金實行嚴格的獨立託管制度，保障每一筆入金的純粹性與安全性，為投資者提供最堅實的避險後盾。

二、核心優勢：定義透明與高效的交易標準



明德金融致力於打造全港領先的交易生態，透過科技賦能解決投資者核心痛點：



挑戰全球最低成本： 提供黃金固定點差低至 $0.15 ，點差成本較市場平均水平節省達 60% 以上，並全面推行一世免佣金、零手續費政策，真正實現讓利於客戶。

極速資金調度： 透過支付網關升級，實現入金最快 5 分鐘到賬的業界高標，讓全球投資者能精準捕捉瞬息萬變的市場先機。

專業技術支持： 全面支持主流 MT5 交易平台 及 EA自動化交易，具備毫秒級執行速度與 10 美元低開戶門檻，讓專業投資工具平民化。

三、品牌實力：MTF Channel 引領亞太區投資者教育



明德金融的核心優勢之一在於其深厚的市場教育根基。旗下的官方影音頻道 MTF Channel 目前已累積超過 11 萬名訂閱者，是亞太區貴金屬投資者獲取即時金況分析與財經知識的核心陣地。透過高品質的專業解讀與高頻率的社群互動，明德金融成功構建了線上線下聯動的服務體系，為全球超過 10 萬名活躍交易者提供強而有力的決策支持。



四、未來展望：以榮譽為起點，持續推動金融透明化



「拿獎不是終點，而是責任的開始。」明德金融代表在領獎現場表示，未來一年，公司將投入更多資源進行 實物黃金與在線投資者平台的升級，讓交易變得更簡單、更直覺。明德金融將繼續以『挑戰全球最低差價』為核心使命，引領貴金屬投資行業邁向更高標準。

關於明德金融 (MTF)

明德金融（MTF）總部位於香港，是亞太地區領先的專業貴金屬交易服務商。作為香港黃金交易所 (HKGX) AA 類行員（行員編號：194），公司始終秉持合規透明的原則，受貿易場嚴格監管，確保交易環境公平、透明。憑藉卓越的技術實力，明德金融為投資者提供黃金固定差價低至 $0.15、全平台一世免佣金以及 5 分鐘極速入金等優質服務。





