【實惠】網店快閃買$1,000減$100

實惠網店進行4日限定月尾快閃，由1月28日至1月31日期間，上實惠網店/手機APP購物，每滿$1,000輸入優惠碼「JANEND」即刻額外減$100！多款人氣傢俬、家品仲有得折上折，寵物用品都有得折，買得越多，減得越多！

日期：即日至2026/01/31

地點：實惠網店及手機APP

