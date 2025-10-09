【實惠】周年感謝賞 精選傢俬低至半價、精選家品$9.9（即日起至20/10）

由即日起至10月20日，Pricerite 實惠周年感謝賞，特別提供一系列激抵開心價優惠，精選傢俬低至半價，大型傢俬免運費包安裝；精選家品$9.9起，包退包換，不同家電及寵物用品都有震撼價！除此之外還有驚喜換購活動，可以驚喜價換購多款人氣好物：包括李錦記頭抽、抗菌木砧板、手提行李箱以及Sanrio characters儲物箱，數量有限，換完即止！

買任何產品即時換購：

加$30換購李錦記頭抽優惠裝

加$199.9起可換購高密度抗菌木砧板

買家品：

滿$400加$79/$99可換購手提行李箱

滿$600加$19.9可換購Sanrio Characters儲物箱

家品買滿$600，更加可享換購4重享，帶晒4件人氣產品返屋企！

日期：即日至2025/10/20

地點：實惠分店及網店

