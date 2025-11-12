【實惠】指定3M濾水產品低至半價（即日起至17/11）

雖然11月11日已過，但雙11優惠還未完結！實惠由即日起至11月17日，指定3M濾水產品低至半價，當中最抵買有3M™即熱飲水機，原價$5,110，現時以優惠價再半價，低至$1,400！飲水機提供冷灰或深灰兩種顏色，一鍵速熱，多種水溫隨心選擇！而3M™ AP Easy C-Complete全效型濾水器濾芯2支配全效型ID1 LED龍頭套裝只需$2,170，符合美國nsf2/ansi認證標準42及53，有效去除氯、異味、重金屬等有害物質，數量有限，售完即止！

—

日期：即日至2025/11/17

地點：實惠分店及網店

