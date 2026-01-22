實時更新｜支聯會案將開審 囚車抵法院 前常委、前區議員望見證歷史巨輪

支聯會被指煽動顛覆案周四（22 日）早上在西九龍裁判法院（暫代高院）開審，何俊仁改擬認罪，李卓人、鄒幸彤則擬不認罪，料先處理正式答辯。至早上 7 時，法院外約有 60 人排隊。至 8 時 40 分，囚車已抵法院，排隊旁聽的公眾亦進入法院。



截至今天開審，鄒幸彤 3 人已還押逾 1,380 至逾 1,590 天。鄒在開審前提出多項申請均被駁回，3 名高院法官周三頒判詞解釋駁回撤銷公訴書申請的理由，指雖然控罪範圍較寬闊，但認為控方已提供足夠合理資料，又指不存在濫用司法程序的情況。



攝：Nasha Chan、CTH



首案高院審 「五大綱領」違憲否料成焦點（圖輯）

08:40 囚車抵法院 公眾進入法院

廣告 廣告

警方大約早上 8 時在法院門外設置鐵馬，排隊公眾其後陸續進入法院。警員檢查每個人的隨身物品才放行。

08:00 前區議員陳劍琴排隊：望見證歷史巨輪

陳劍琴

前區議員陳劍琴指周四凌晨到達隊伍，一直未睡，形容自己是「夜鬼」。她受訪前正閱讀書本《1984》，她形容書中情況與現今類似。陳認為，她一直有悼念，想知法庭如何理解此事，並見證「歷史的巨輪」。

07:45 前常委劉家儀昨起排隊：旁聽是職責

劉家儀

前支聯會常委劉家儀周三早上到場排隊，她形容現場「寒」，更是「大環境的寒」。劉亦提到一直佩服案中被告，旁聽是她的職責。劉稱，不認識身旁的人，指有人操普通話、客家話，她聽不明內容。

07:00 警阻排頭位鄧岳君展示摺疊凳

鄧岳君

周一已開始排隊、排在首位的前支聯會常委鄧岳君，早上 7 時接受傳媒採訪時，被警方阻止展示有「1989」字眼、「民主女神像」畫像紙張的摺疊凳，理由是會影響其他在場人士。

鄧表示，警方將一切可能會構成煽動的物品制止，是其職責，他表示尊重。鄧稱，本案被告在近幾年喪失自由，他到場排隊旁聽是支持被告抗辯，因不想庭內坐滿被告不認識的人，他想明確地鼓勵被告。鄧亦不怕天氣寒冷，指有準備就可以。

開審前報道：

案件編號：HCCC155/2022

法庭線 The Witness Facebook 專頁

法庭線 The Witness Instagram 專頁

法庭線 The Witness YouTube 頻道