實況主 iShowSpeed 疑直播中「摧毀」TikTok 網紅機械人 Rizzbot，創作團隊被告索賠

美國實況主 iShowSpeed 早前在直播中與網紅機械人 Rizzbot 見面，其後因行為過火被指損毀機械人，引起軒然大波。據 TechCrunch 報導，Rizzbot 背後的公司 Social Robotics 已於 11 月入稟法院，控告 Speed 及其經理人公司 Mixed Management，指對方造成「無法修復的損害」，並要求賠償。

根據訴狀指稱，Speed 在直播期間多次拳打 Rizzbot 面部，將其鎖喉、壓在沙發上，甚至摔到地上。訴狀指出，這些行為導致機械人「完全喪失功能」，包括頭部鏡頭失靈、感應器接口損毀，以及行動不穩無法直行等。Social Robotics 表示，事件造成團隊重大經濟損失，Rizzbot 因無法繼續接洽合作而錯失與 CBS《The NFL Today》及 YouTuber 一哥 MrBeast 的拍攝機會。

廣告 廣告

文件又提到，事故前一個月，Rizzbot 在 TikTok 和 Instagram 的瀏覽量分別達 6 億次和 2 億次。事件後 28 日內，因無法創作新內容，總觀看量大跌逾七成。律師 Joel Levine 指，目前案件仍在初步訴訟階段，Speed 團隊暫未正式回應。據報告，事件發生後警方曾到場調查，並確認損壞行為未獲機械人擁有者「明確同意」。

Rizzbot 是人工智能驅動的網紅機械人，以「吐槽」網民及比「中指」而聞名，在 TikTok 及其他平台累積超過 8 億次觀看。事件後 Rizzbot 在電郵聲明中表示，自己已為此「換上全新身體」，僅保留原本的 Nike 波鞋及牛仔帽，並稱未來仍會回歸幕前：「我回來了，下一步想練習更高難度動作，例如扭臀，大家敬請期待！」

更多內容：

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk