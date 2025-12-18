實況主 iShowSpeed 疑直播中「摧毀」TikTok 網紅機械人 Rizzbot，創作團隊被告索賠

關注

Sanji Feng
Sanji Feng
美國實況主 iShowSpeed 早前在直播中與網紅機械人 Rizzbot 見面，其後因行為過火被指損毀機械人，引起軒然大波。據 TechCrunch 報導，Rizzbot 背後的公司 Social Robotics 已於 11 月入稟法院，控告 Speed 及其經理人公司 Mixed Management，指對方造成「無法修復的損害」，並要求賠償。

根據訴狀指稱，Speed 在直播期間多次拳打 Rizzbot 面部，將其鎖喉、壓在沙發上，甚至摔到地上。訴狀指出，這些行為導致機械人「完全喪失功能」，包括頭部鏡頭失靈、感應器接口損毀，以及行動不穩無法直行等。Social Robotics 表示，事件造成團隊重大經濟損失，Rizzbot 因無法繼續接洽合作而錯失與 CBS《The NFL Today》及 YouTuber 一哥 MrBeast 的拍攝機會。

文件又提到，事故前一個月，Rizzbot 在 TikTok 和 Instagram 的瀏覽量分別達 6 億次和 2 億次。事件後 28 日內，因無法創作新內容，總觀看量大跌逾七成。律師 Joel Levine 指，目前案件仍在初步訴訟階段，Speed 團隊暫未正式回應。據報告，事件發生後警方曾到場調查，並確認損壞行為未獲機械人擁有者「明確同意」。

Rizzbot 是人工智能驅動的網紅機械人，以「吐槽」網民及比「中指」而聞名，在 TikTok 及其他平台累積超過 8 億次觀看。事件後 Rizzbot 在電郵聲明中表示，自己已為此「換上全新身體」，僅保留原本的 Nike 波鞋及牛仔帽，並稱未來仍會回歸幕前：「我回來了，下一步想練習更高難度動作，例如扭臀，大家敬請期待！」

