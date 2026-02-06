「實況野球2026-2027」將於2026年夏季發售決定！實裝紀念「成功」模式30週年的新劇本

科樂美數位娛樂株式會社宣布將於2026年夏季發售「實況野球2026-2027(以下簡稱實況野球2026)」(暫譯)。

預定將實裝紀念「成功」模式30週年的新劇本，以及大谷翔平選手登場的特別劇本。

在2026年2月5日(四)舉行的「Nintendo Direct: Partner Showcase 2.5.2026」中，宣布「實況野球2026」將於2026年夏季發售。

影片中有KONAMI棒球遊戲大使大谷翔平選手出演。

最後以「讓我們以世界為對手打棒球吧」作結。

本作的亮點之一，是紀念系列代名詞「成功」模式30週年的特別劇本「平行全明星」篇。

在過去30年的成功世界裡奔波，努力集結夥伴。

這是一個能讓人感受30年成功歷史的劇本，玩家可以一邊懷念以當年設計登場的歷代作品角色，一邊培養強大的選手。

預定也將實裝與KONAMI棒球遊戲大使大谷翔平選手一同以「 世界第一 」為目標的特別劇本。

此外，當然也搭載了系列經典模式，例如擔任高中棒球監督指揮球隊的「榮冠九人」，以及集結夥伴參加棒球大會以優勝為目標的「實況慶典」。

以最新的品質，來享受熟悉的「實況野球」吧。

本作相關詳細資訊可於「實況野球2026」官方網站確認。

作品概要 實況野球2026-2027(暫譯) KONAMI 2026年夏季 棒球・育成 1～4人 審查預定 Nintendo Switch・PlayStation 4

一般社団法人日本野球機構承認

ⓒ2026 SAMURAI JAPAN

日本プロ野球名球会公認

日本プロ野球OBクラブ公認

日本プロ野球外国人OB選手会公認

プロ野球フランチャイズ球場公認

All other copyrights or trademarks are the property of their respective owners and are used under license.

©Konami Digital Entertainment

