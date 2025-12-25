實測一拍 iPhone 即收錢，聖誕市集檔主、咖啡都可以 Tap to Pay 拍易收

隨著 Apple 正式在香港推出 iPhone 拍易收 (Tap to Pay on iPhone) 功能，商戶現在只需一部 iPhone，即可安全地接受感應式支付。這項技術不僅大幅降低了中小企的營運門檻，更在聖誕假期期間於各大市集與精品咖啡店大放異彩。

支援收銀！卡機消失了？

小編親身前往 Lubuds 集團旗下、俗稱「陳豪咖啡」的精品咖啡店 Blooms Coffee，買杯冰美式咖啡時，咖啡師不再需要依賴笨重的傳統信用卡機，而是直接取出一部 iPhone 供客人在螢幕頂端感應付款。

大家先不需要誤以為只有果粉能買咖啡，因為 Tap to Pay 不僅支援 Apple Pay，實體信用卡、借記卡 (Debit Card) 或其他流動支付錢包同樣適用。整項交易採用與 Apple Pay 同等級的加密技術，確保隱私與安全性。交易完成後，客人只需掃描二維碼即可獲取電子單據，方便記帳或登記會員積分，口袋裡不再需要塞滿實體單據。

長龍小店兵分多路收錢

接著，小編轉向極具節日氛圍的西九聖誕市集。這裡人流極多，傳統上很多攤位因為租約短、申請手續繁瑣，往往只收現金或轉數快。但這次我發現，支付平台夥伴 KPay 正推動許多小店使用 Tap to Pay。

像是本地精釀啤酒品牌麥子和亞太區「50 Top Pizza」之一、排隊名店 Mother of Pizza 都在使用 Tap to Pay 收銀。店員不需要被困在固定的收銀櫃位，而是可以拿著 iPhone 在隊伍中移動，一邊幫客人點單一邊收款，效率提升了不少。

Apple Tap to Pay 重塑 POS 生態？

快閃店必備： 像市集這類短租攤位，最快一天內就能完成設定，拿起一部 iPhone 即可「開舖」。

靈活收款： 員工手持 iPhone 就能變動收銀點，非常適合處理排隊人龍。

消費雙贏： 對我們消費者來說，最開心的莫過於在小店或市集購物時，終於可以刷信用卡賺取積分了。

從精品咖啡店到熱鬧的聖誕市集，iPhone 拍易收的普及，確實讓「無現金生活」在香港變得更加觸手可及。

