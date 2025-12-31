《尋秦記》專訪｜古天樂被林峯視為真師傅
實測千呎大宅：室內、花園網速激增 10 倍！解構 1O1O HOME 專人度身制訂超級寬頻 x Wi-Fi 7 零死角方案
近年家居網絡需求急速上升，除了日常瀏覽及 4K 串流外，不少家庭同時在家工作、使用雲端應用或連接多部智能裝置，對網絡的要求早已不止於「上到網」，而是講求高速、穩定及全屋零死角的使用體驗。然而，即使升級至光纖寬頻，不少住戶仍會發現部分房間或戶外角落的網絡速度驟降，特別是擁有花園或露台的住宅，Wi-Fi訊號能否延伸至戶外空間，更是常見難題。
為了解決這類網絡痛點，我們於一個連私人花園的千呎住宅單位進行實測，看看1O1O HOME 如何透過專屬家居Wi-Fi顧問服務，配合網上行 2500M F5G-A 超級寬頻¹及 Wi-Fi 7 路由器，全面改善困擾多時的 Wi-Fi「死角」問題。
痛點直擊：鋼筋牆與花園成訊號剋星
測試單位實用面積約 1,200 呎，屬三房一廳設計，並附設私人花園。由於單位內有多幅鋼筋混凝土牆身，加上室內與戶外空間分隔，一般單一Wi-Fi路由器難以同時兼顧所有區域的訊號強度。
在優化前，單位僅設一個Wi-Fi路由器，測試顯示，室內與花園的網速差距甚大，尤其在戶外位置，速度及穩定性明顯不足。這種情況在擁有花園或露台的住宅十分常見，反映出Wi-Fi規劃對實際生活體驗的重要性。
專屬顧問上門「把脈」 度身設計網絡方案
在進行網絡調整前，我們先於客廳及花園位置進行速度測試。結果顯示，客廳的網速表現理想，下載速度達 2313.36Mbps，上載速度則有 2372.88Mbps。但一走到花園，下載速度便急跌至85.7Mbps，上載速度亦僅餘159Mbps。
這個速度雖足以應付一般瀏覽或通訊，但在串流4K 影片、進行視像會議、大型檔案傳輸，或多裝置同時連線時，便有機會出現延遲。
1O1O HOME 專屬家居Wi-Fi 顧問上門評估 由家居環境及實際使用需求入手
要真正解決這類問題，1O1O HOME並非單靠銷售升級設備，而是會派出專屬家居Wi-Fi顧問親自上門評估。顧問會細察家居圖則、牆身分佈及現有路由器位置，找出訊號盲點。同時，亦會了解戶主的上網習慣，例如在家工作、串流影音使用情況、裝置連接需求等，從實際使用角度出發，規劃最合適的 Wi-Fi 7路由器擺放位置，確保訊號可全面覆蓋每個空間。
配合網上行 2500M F5G-A 超級寬頻，相比傳統1000M 寬頻，提供更高傳輸量、更低時延及更寬頻寬，即使多部裝置同時使用網絡，仍可維持穩定高效的連線體驗。
終極驗收：戶外網速追平室內 網速全面飆升
完成安裝與調整後，我們再次於花園位置進行速度測試。結果顯示，下載及上載速度均提升超過 10 倍，下載速度由原本的85.7Mbps 飆升至2376.04Mbps，上載速度則提升至1634.7Mbps。
體驗全天候專業支援
除卓越效能外，1O1O HOME 更以貼心支援服務完善整體體驗。用戶可享「24 小時優先服務專線」及「24 小時內上門技術支援」³ ，確保任何上網問題都能獲得即時處理。此外，1O1O HOME 亦提供「24 小時私人助理服務」，協助預約餐廳、安排家居緊急支援等日常所需，進一步將尊尚體驗延伸至生活層面。
同時，網上行 F5G-A 超級寬頻的服務持續擴展，已覆蓋全港 18 區多個指定住宅地點，讓更多住戶能享受新一代光纖基建的高速網絡。對追求穩定連線的家庭而言，結合規劃與技術支援的一站式服務，無疑是理想升級方案。
實測結果證明，透過專業顧問規劃、Wi-Fi 7 技術及 F5G-A 超級寬頻的結合，即使是設有花園的千呎大宅，也能輕鬆實現室內外高速網絡覆蓋。
立即了解更多 1O1O HOME 計劃詳情: https://www.1010.com.hk/tc/1010home/
¹超級寬頻是指已符合ETSI 的 F5G-A 標準之網上行光纖寬頻服務計劃。截至2024年12月31日，香港電訊固網寬頻在指定53,000座大廈之光纖網絡規格已符合ETSI的F5G-A標準。2500M 光纖入屋寬頻計劃實際速度會低於網絡規格及受多重因素影響。服務受條款及細則約束，詳情請瀏覽網上行網頁。
²測試環境為使用iPhone 17 Pro Max測試網上行2500M F5G-A超級寬頻服務。結果只供參考，測試速度及表現會因應覆蓋範圍、器材設備、網絡狀況及外在因素等而有所影響。
³所有 1O1O HOME 客戶均可免費使用各項「1O1O HOME」優越服務，詳情請參考 1O1O HOME網頁。
(資料由客戶提供)
