Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

實測6大開架眼線液筆 低至$75入手！最後一枝實至名歸「眼線筆王」 CP值之選Kiss Me、 Kate防水力強｜美編實測

每月一篇美編實測登場！今次輪到眼妝的靈魂「眼線筆」，一條完美的眼線能讓妝容更加立體，雙眸更加有神。市面上的眼線筆種類繁多，防水型、速乾型、凝膠筆、液體筆甚至還有不同的筆尖設計。Yahoo美編個人更偏向可以畫出幼細眼線的液體筆，所以這次為大家精選了6款平價親民的開架品牌眼線液筆，價錢皆$150以下，全部主打防暈染、防水及控油。以下將針對顯色度、防暈染度、防油度、防水度以及卸妝難易度進行全面實測，為各位找出最適合你的眼線液筆，輕鬆畫出自然柔和的內眼線到魅惑拉長的貓眼線。

廣告 廣告

【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！

今次實測的品牌順序為Heroine Make (Kiss Me) 纖細眼線液深啡色、Clio超強防水眼線液啡色、Love Liner纖密流暢防水眼線液深啡色、Kate進化版持久眼線液筆EX4.0 Warm Brown、Cyber Colors耀目立體卧蠶眼線筆自然啡棕、Maybelline超銳目極限持久眼線筆茶棕色。以上6款眼線液筆都於香港各大藥妝店如莎莎、屈臣氏、萬寧等有售，看完以下結果有啱心水的就趕快入手屬於自己的「神來之筆」吧！

這次為大家精選了6款平價親民的開架品牌眼線液筆。

眼線筆比併1）顯色度

首先測試眼線液筆的顏色飽和度與上色效果，是否能一筆到位畫出流暢清晰的線條，特別是畫內眼線以及畫在帶閃粉的眼影上時，顯色度高且無需多層疊加的產品為佳。Loveliner、Kate以及Maybelline落筆感覺非常順滑，能夠輕鬆勾畫出纖細眼尾。Kiss Me也不錯，Clio正常，Cyber Colors略遜色，顯色度不高且筆尖過於幼細需要多層疊加。特別一讚Kiss Me和Maybelline於內眼線位置也十分顯色，筆頭細軟，新手友好，易於控制。

首先測試眼線液筆的顏色飽和度與上色效果，是否能一筆到位畫出流暢清晰的線條。

特別是畫內眼線以及畫在帶閃粉的眼影上時，顯色度高且無需多層疊加的產品為佳。

眼線筆比併2）防暈染度

一枝好的眼線液筆必備能力—防暈染，編輯待眼線液乾掉後來回揉擦模仿揉眼動作，檢查眼線是否容易暈開或糊掉。如圖所見5枝的防暈染度都相當強，基本上沒有任何分別，一定要評價的話Clio和Maybelline有些微化開，但影響不大。此外，Kiss Me和Loveliner畫上後快速乾透，不易沾染。

編輯待眼線液乾掉後來回揉擦模仿揉眼動作，檢查眼線是否容易暈開或糊掉。

眼線筆比併3）防水度

防水度也是不可漏掉的測試，特別是香港濕熱的天氣，流汗、水上活動、潮濕都容易令妝容毁掉。畫上眼線沖水後，Kiss Me、Clio和Cyber Colors都有一點化開。之後再在濕掉的眼線上用手揉擦，除了Maybelline和Kate外，其他4枝都明顯地掉色。

香港濕熱的天氣、流汗、水上活動、潮濕都容易令妝容毁掉。

之後再在濕掉的眼線上用手揉擦。

眼線筆比併4）防油度

接着是針對油性肌膚或容易出油的眼周部位的防油度測試，眼線液筆在接觸皮脂（油脂）後線條能否保持狀態以及出油後補妝時能否順利着色。如圖所見只有Love liner的防油性較弱，立即化開，其他的表現差不多，Kate和Maybelline尤其出色。

防油測試

眼線筆比併5）卸妝難易度

最後當然要測試眼線液筆的卸妝難易度，既能防水防暈染又不需要過度揉搓便能輕鬆卸除的產品得分更高。先用普通卸妝水擦拭（下圖），可見Love Liner和Cyber Colors已有點脫色，Kiss me和Kate仍然十分頑強。再用眼唇卸妝油擦拭（下下圖），可見大部份產品都能順利卸走，Kiss me相對持久。

既能防水防暈染又不需要過度揉搓便能輕鬆卸除的產品得分更高。

眼唇卸妝液的效果則明顯很多了。

總結

Kiss Me 一直是編輯心頭好，前前後後用了10枝以上，所以這次實測對其挺有信心的。無論是順滑度、顯色度以及防水防暈染能力都中上，CP值之選。唯一缺點是如果長時間不使用或未正確蓋緊筆蓋，筆液偶爾會乾涸結塊，需以卸妝液稍加清理才可繼續使用。

Clio 的各項表現均屬中規中矩， 穩陣之選，顏色較接近深棕色，與黑色的差異不明顯，對於想要淺啡色效果的人士可能不夠滿意。

Love Liner 不但顏色選擇多，筆觸十分順滑流暢，一筆到位，比較適合化妝老手使用，另性價比一般，筆液很快就用完。

Kate 同樣筆頭幼細，可輕易畫出柔順的線條，但畫出來偏濕，剛開時建議可先在紙巾或手上稍微沾染再下筆。

Cyber Colors 比較起來在各方面都差一點點，特別是筆尖過於尖銳細膩，雖多重上色才明顯，特別是內眼線更是有點難度。

最後編輯認為Maybelline是這次和Kiss Me打和的雙冠軍，顏色飽和高、帶妝一整天完全不暈染、持久度強、滑順好上手，特別一讚由於顯色度高且筆頭夠細，填補睫毛間的空隙也相當方便。

圖為使用Heroine Make (Kiss Me) 纖細眼線液深啡色12小時後，防暈染能力強。

圖為使用Maybelline超銳目極限持久眼線筆茶棕色12小時後，持久力十足。

綜合評分（5分為滿分）

Heroine Make (Kiss Me) 纖細眼線液深啡色：4.5/5

價錢：$75

SHOP NOW

Heroine Make (Kiss Me) 纖細眼線液深啡色

Clio超強防水眼線液啡色：4/5

價錢：$140

SHOP NOW

Clio超強防水眼線液啡色

Love Liner纖密流暢防水眼線液深啡色：4/5

價錢：$129

SHOP NOW

Love Liner纖密流暢防水眼線液

Kate進化版持久眼線液筆EX4.0 Warm Brown：4/5

價錢：$90

SHOP NOW

Kate進化版持久眼線液筆EX4.0

Cyber Colors耀目立體卧蠶眼線筆自然啡棕：3.5/5

價錢：$148

Cyber Colors耀目立體卧蠶眼線筆

Maybelline超銳目極限持久眼線筆茶棕色：4.5/5

價錢：$99

SHOP NOW

Maybelline超銳目極限持久眼線筆茶棕色

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

潮流熱話：

美編實測｜5大平價開架品牌粉餅低至$88入手！Sofina控油妝感最出色/第4款最易甩粉/泰國品牌CP值最高

護膚品推薦｜角鯊烷是什麼？秋冬必備保濕神物5大功效 抗氧化/防頸紋/油性肌膚都適用（附角鯊烷必買產品推介）

不靠整形打針！網友熱捧5大港式抗老保養法 水油養膚法/內服營養補充品/堅持運動 輕鬆凍齡防衰老

必學敷面膜10大技巧！只需一步保濕效果激增 同場推薦護膚好物：茶樹精華油抗痘面膜/溫和淨潤洗面乳 這款面膜每片低至$5！

抗老神物A醇真的有用？用錯變敏感肌爛面！推薦新手必試4大A醇產品 低至$130入手（內附5大使用重點）