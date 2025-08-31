【實測 2025】台灣電話卡推介：唔一定要「實名登記」，台北、桃園、中壢測速！最快可以去到 135Mbps

旅遊台灣，台灣電話卡一張就夠，但哪一張能夠即開即用，又可以高速穩定上網，隨時影相 po IG 同 Threads 兼搵路查美食呢？小編今次搜羅 4 張市面上最容易買到的台灣旅行電話卡，來個台灣北部快閃兩日一夜實測！

4 款台灣旅行電話卡分別是 Roamfree、HappySIM、3香港以及 B4travel，售價由 48 至 168 元，支援 4G/5G 制式，提供 3 天至 14 天使用日數，部份電話卡提供指定數據用量後限速無限使用（即FUP後限速），今次小編的網速測試以 iPhone 13 進行。

留意！2025 台灣電話卡新規定

由 2024 年 1 月起，大部份在港銷售的台灣旅行電話卡均需經實名認證，才可於台灣使用，出發前建議在香港先行按照卡套上的指示作實名認證，到達台灣後便可立即使用！不過，唔係個個牌子都需要實名登記，例如我地今次測試嘅台灣電話卡，B4travel、RoamFree CMHK 及 HappySIM 就無呢個要求。所以大家買卡前要留意清楚，無謂買錯「實名登記」卡，要做多樣。

4 款台灣電話卡

B4Travel 5G 無限台灣電話卡 - 最多 5G 有 20GB

B4travel 5G 台灣電話卡，係一張有提供 3日、4日、5日、7日、8日 / 5GB / 10GB / 20GB卡，售價為 $48起，包 0 語音通話分鐘，但最多提供超多 20GB 無限數據，無需預先登記，採用 5G 網絡，實測最高速度 135Mbps。

日子：5日 10GB

網絡：5G 網絡

售價：$48起

查詢：B4travel 台灣電話卡（5日）

RoamFree CMHK 台灣電話卡

RoamFree CMHK 的 5日卡，售價為 $58，包 0 語音通話分鐘 5GB 數據，實測最高速度 43.8Mbps。

流量限制：5GB(5日)

售價：$58起

查詢：RoamFree CMHK

HapyySIM 台灣電話卡 - 沒有標明 FUP

HapyySIM 台灣電話卡有 5日 / 7日卡，售價為 $60起，包 0 語音通話分鐘及 FUP 數據，但沒有注明 FUP 數據限額。實測最高速度 45.1Mbps。

日子：5天、7天

售價：$60起

查詢：HapyySIM 台灣電話卡

3HK 台灣電話卡 - 速度慢到用唔到

3HK 台灣電話卡的 30日卡，售價為 $70，包 0 語音通話分鐘 15GB 數據，實測最高速度 1.92Mbps。

流量限制：15日、30日

售價：$90起

查詢：3HK 台灣電話卡

台灣電話卡網速實測結果

Round 1：板橋希爾頓 - B4travel 最快

板橋希爾頓酒店座落於台鐵板橋站附近，位處板橋市中心地段，鄰近多個購物及娛樂熱點。從機場到達後 check-in 時又做了一次測速，發現今次的測速結果有驚喜！首先 B4Travel 的下載速度達 70Mbps 以上，快 3 倍以上相比起其餘三間電訊商，中移動香港的表示比較平均，而3香港依然最慢，連 0.1Mbps 也沒有。

Round 2：桃園國際機場 - 3HK 慢到痴線

在香港預先購買電話卡的好處，莫過於毋須在機場大排長龍購買電話卡，既省時又方便！到達後立即開啟手機的數據漫遊功能，便可順利上網！不過測速才發現當中有一間電訊商的電話卡「有伏」！

經 Speedtest 測速後，中移動香港及 HappySIM 均取得不俗的結果，下載速度平均在 40Mbps 左右，上載則約 20 Mbps 左右。至於 B4travel 表示略為遜色，上下載只有約 7Mbps，但這個速度而言，打卡看 YouTube 影片均能流暢完成，皆因延遲值與中移動香港及 HappySIM 不相伯仲。而令人大跌眼鏡的則是3香港，無論上下載速度（0.04Mbps）或是延遲值均不能接受。

Round 3：台鐵列車上 - B4travel 高速至 135Mbps

第二日搭台鐵出發去中壢，去旅行搭車的時間最珍貴，因為終於有時間可以碌 IG 同 Threads 發文打卡！小編亦不忘做個測速，3香港依然不會令人失望，保持最慢的一個測試樣本，同樣連 0.1Mbps 也沒有！最快的亦是 B4Travel，下載速度達 135Mbps，力壓中移動香港和 HappySIM 的平均 20Mbps。值得一提的是，延遲值方便 HappySIM 比較上有優勢。

Round 4：中壢夜市 - 整體都快左啦

無論本地人抑或是旅客均讚不絕口的中壢夜市，是小編常到的台灣夜市之一。之前一直慢得不能接受的 3香港竟然有起色，下載接近 2Mbps，而上載平均達 10Mbps！最快的仍然是 B4Travel，下載速度 135Mbps 而上載則 75Mbps 左右，是眾多測速的結果中最佳的一次。排第二則是 HappySIM，整體上表示亦十分平穩，下載速度 45Mbps。而中移動香港的表現相對上比較平平，但依然能流暢地瀏覽社交媒體。

購買地點：

以上提到的 6 張 SIM 卡，在不同的深水埗街檔或者網店都有發售，但以上 6 款均沒有在 Klook 發售。如果想買適合的日本電話卡也不建議在 Klook 購買，因為一般是漫遊卡，速度不夠理想。以下是我們尋找關於上棄 6 張日本電話卡的最佳售價地點，包括街檔，網店，提供現場取貨，或順豐、OK便利店取貨或上門送貨。

查詢：B4travel 台灣電話卡

查詢：RoamFree CMHK

查詢：HapyySIM 台灣電話卡（3日）（5日）（7日）

查詢：3HK 台灣電話卡（30日）

總結：B4Travel SIM 最快，3HK「中哂伏」

今次小編快閃台灣北部的測速結果顯示，B4Travel 電話卡的表現最好，速度無論上下載均力壓其他對手，最慢係 7.22Mbps，兩站最快可以去到 135Mbps，而且 8日有成 20GB，用完仲有得 FUP 無限上網，真係唔駛驚唔夠用，適合大量上載相片和影片的重度社交媒體用家.

最弱就係 3HK，雖然有 30日，但真係好難理解，點解去到幾個地方測試都係得 0.0xMbps，最快都係得 1.92Mbps，點用啊！平姐... $90，但用唔到啊麻！另外，雖然我地無做測試，但我地都要提提大家有關 JOYTEL 嘅問題。因為有問題到 HKTVmall 對商戶有關「數據電話卡」嘅指引係寫明「直接下架所有 JOYTEL 電話卡」，你可以想像到個問題有幾大，先至會令到 HKTVmall 要明文禁止某個牌子嘅產品發售。

截圖來自：HKTVmall 出售數據電話卡注意事項 （https://sites.google.com/view/hktv-merc-faq/selling-sim-card-requirements）

至於 HappySIM 的表現比較平穩，平均係 7Mbps 至 45Mbps，而上傳也都有 4Mbps 至 21Mbps，經常需要上傳影片等的可以考慮一下。至於 RoamFree CMHK 中規中矩在 12.8Mbps 至43.8Mbps 上下，與 HappySIM 的速度測試相似。

查詢：B4travel 台灣電話卡

查詢：RoamFree CMHK

查詢：HapyySIM 台灣電話卡

查詢：3HK 台灣電話卡（30日）

更多 旅遊 SIM 評測請即睇：旅遊 SIM Card

https://www.techritual.com/category/news/sim-card-news/travel-sim/

推薦閱讀