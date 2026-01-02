實用的摺疊式 Cyberdeck 將智能手機轉變為便攜工作站

在網絡世界中，cyberdeck 的發展充滿了極端的風格。一些作品追求科幻美學，而另一些則強調技術的過度應用。然而，最近在網上分享的一個項目卻以其相反的特點脫穎而出，保持了實用性和模組化的設計。這位名為 High Tech Low Life 的製作者打造了一款翻蓋式的 cyberdeck，將標準智能手機轉變為便攜式工作站。這個項目在 Reddit 和 YouTube 上迅速引起了關注，以其克制的設計著稱。

這款 cyberdeck 本身並不是一台電腦，而是一個自訂的外殼，擴展了手機的功能。外殼內置了實體鍵盤、強大的揚聲器、額外的接口，並改善了人體工學設計。手機負責計算，而外殼則處理其他所有功能。這位製作者簡單描述了他的理念，希望有一台設備可以結合電腦、鍵盤、揚聲器、電池和集線器。他成功地實現了這一目標，並未添加任何單板電腦或自訂操作系統。

這款 cyberdeck 的設計深受早期移動計算的啟發，其外形靈感來自 Atari Portfolio 和《終結者 2》中出現的掌中寶電腦。外殼可以完全打開 180 度，平放時模仿小型筆記本電腦。耐用性指導了許多設計選擇，製作者重用了舊款 ThinkPad 筆記本的鉸鏈，而不是打印新的鉸鏈。這些金屬鉸鏈提供可調的張力和長期的可靠性，製作者建議其他 DIY 項目也可以使用。

內部支架的設計使用了 Fusion 360，並且用磁鐵固定手機在外殼內，這樣用戶可以在不重建 cyberdeck 的情況下更換手機。充電和數據傳輸則通過磁性 USB-C 連接器進行。音頻和輸入部分則是這個項目與典型手機配件的不同之處。這款 cyberdeck 配備了雙 2 吋、5 瓦的揚聲器，並使用藍牙放大器驅動。製作者表示，這一設置在音量和清晰度上遠超手機揚聲器，適合用於觀看電影、聽音樂和輕度媒體工作。

在輸入方面，這款 cyberdeck 採用了緊湊的無線鍵盤，並內置觸控板。這款鍵盤可以實現完整的導航，而無需觸摸手機屏幕，並且可以拆卸以靈活使用。鍵盤的選擇影響了整個外殼的設計，所選型號需要 USB 燈條，這一決策促使內置 USB 集線器的加入，現在集線器支持各種配件和未來的升級。電源來自內置的 10,000mAh 電池，能夠為手機充電並驅動配件，而 USB-C 集線器則擴展了連接性，避免了雜亂。

一些小細節提高了可用性，例如可翻轉的支撐腳可以在不平的表面上穩定 cyberdeck，而側邊的手柄則方便攜帶。關閉時，外殼的外觀類似於 80 年代的磁帶盒，但更小巧。設計手機支架的過程相當困難，製作者依賴重複的測試打印來調整合適度，平衡了抓握和移除的便利性。最終的 cyberdeck 突顯了 DIY 計算文化的轉變，強調適應性而非炫耀，將智能手機視為一個強大的核心。這個項目展示了 cyberdeck 可以在保持實用性的同時，仍然擁抱實驗的精神。

