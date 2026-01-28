實習牙科醫生涉違規閱覽 16 人醫療紀錄 市民收短訊揭事件 衞生署轉介警方調查︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】衞生署今日（28 日）表示，嚴肅跟進一宗懷疑未經授權閱覽醫療紀錄個案，一名按非公務員聘用條款受聘的合約實習牙科醫生，涉嫌在未獲授權情況下查閱他人醫療紀錄，事件已轉介執法部門作刑事調查。衞生署表示，若證實涉及違法或違規行為，將按既定程序嚴肅處理。

衞生署指出，早前接獲電子健康紀錄申請及諮詢中心轉介一名市民查詢，關注在未曾使用衞生署服務的情況下，收到短訊顯示醫健通紀錄曾被衞生署醫護人員閱覽。署方隨即展開調查，初步發現一名合約實習牙科醫生，曾多次透過學童牙科診所的臨床醫療信息管理系統及醫健通，在未經授權下閱覽並非由該名醫生跟進的病人醫療紀錄，共涉及 16 人。涉事的合約實習牙科醫生報稱，相關病人均為其認識的人士。

衞生署表示，已就事件向個人資料私隱專員公署、電子健康紀錄專員，以及香港牙醫管理委員會通報，並已通知受影響人士。涉事的合約實習牙科醫生已被暫停職務。

港大牙醫學院將加強培訓

衞生署指，在為實習牙科醫生安排為期兩星期的入職培訓時，已清楚講解必須遵守的專業操守及行為守則，而實習期間由香港大學牙醫學院定期安排的專業發展課程，亦涵蓋牙醫的專業責任、道德操守，以及保障病人個人資料的相關法例。因應今次事件，香港大學牙醫學院將加強牙科學生及實習牙科醫生在資訊科技安全方面的培訓。

為防止同類事件再次發生，衞生署表示，將檢討及優化現有內部系統的保安措施，並已督促所有員工及醫護人員，必須嚴格遵守署方制定的資訊科技保安規定及使用醫健通的內部指引，確保充分理解保障病人個人資料的重要性。

衞生署重申，一直高度重視僱員（包括合約員工）的品行操守，設有既定機制規管員工行為及紀律。如懷疑員工涉及不當行為，署方會作出嚴肅調查，並秉公處理。